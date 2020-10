‘Het is mesjokke, een etappekoers op een zwaar besmet continent, maar ik hoop zo dat de Giro toch Milaan bereikt’

Wielerfans in Rimini bij de elfde etappe van de Giro. Beeld REUTERS

Aan de vooravond van je vertrek als correspondent maak je verhalen langs de route van de Giro d’Italia. Waar ben je nu?

‘Ik reis steeds een paar etappes vooruit op het peloton en zit nu in Moselice, het stadje waar de etappe van vrijdag zal eindigen. Áls die gereden wordt, want het is mogelijk dat het van het ene moment op het andere ineens voorbij is omdat covid-19 heeft toegeslagen onder de renners en hun begeleiders. Bij vijf teams zijn mensen besmet geraakt. Dat voelt toch als het begin van het einde.’

Wat zegt het reglement over het afbreken van de wielerronde?

‘De regels zijn met de Italiaanse slag, dus multi-interpretabel en geen echte regels zoals bij de Tour de France, waar een team bij meer dan twee besmettingen moest stoppen. Hier zijn de twee ploegen die zijn afgehaakt wegens coronabesmettingen op eigen initiatief gestopt, maar een andere ploeg gaat, op de geïnfecteerde renner na, gewoon verder. Natte vingerwerk dus. Er gaat nu extra getest worden, verder is het afwachten.’

Hoe reageert het publiek?

‘Iedereen geniet. Het is niet het gebruikelijke circus, waarbij iedereen dicht op elkaar staat te schreeuwen en te drinken. Mensen dragen mondkapjes en houden afstand en de politie houdt alles streng in de gaten. Het probleem is niet wat er langs de weg gebeurt, maar wat er óp de weg gebeurt. Teams komen uit de hele wereld. Ze hebben lang gevlogen, dat is een risico. Er is een zogenaamde biologische bubbel, maar in hotels waar wielrenners slapen, overnachten ook toeristen en die lopen over dezelfde gangen en drukken op hetzelfde liftknopje. Er is veel kritiek op die bubbels.

Vannacht slaap ik in het hotel waar over een paar dagen wielrenners overnachten en de baas praatte over de honderden journalisten die komen, de cameraploegen die zullen laten zien hoe mooi de stad is. Geen woord over covid. Iedereen kijkt vooruit en als er weer wordt getest zien we verder. Eigenlijk is het mesjokke om een etappekoers op een zwaar besmet continent te houden, maar iedereen kijkt alleen vooruit naar morgen, als er weer gereden wordt: toeschouwers, wielrenners, de sportpers. En ik ook.

Dit is je afscheidsreis, die in het teken zou staan van veerkracht en feest na het rampjaar 2020. Hoe is je stemming nu?

‘Ik had me zo verheugd op deze reis. In Palermo liep ik in het zonnetje met een temperatuur van 33 graden en nu zit ik in een grijs, regenachtig stadje waar ik een winterjas nodig heb. De Giro is getroffen door covid-19 en ik vind het zo jammer, zo droevig. Natuurlijk had ik in Palermo moeten beseffen dat dit zou kunnen gebeuren, maar ik stak mijn kop in het zand, net als de Italianen. Iedereen was zo toe aan genieten, drie weken lang de vrolijkheid laten regeren, een pauze in dat klotejaar 2020: iedereen gedraagt zich als een struisvogel. Ik hoop zo, tegen beter weten in, dat de Giro Milaan toch bereikt.

‘Nu het feest stopzetten zou zo’n klap zijn voor Italië, deze wielerronde symboliseert de wederopstanding na die verschrikkelijke maanden maart en april. Als ze stoppen, trekken ze de kop van de struisvogel uit het zand. Dan weet iedereen dat de tweede golf niet te stoppen is, ondanks de enorme inzet van de Italianen de afgelopen maanden om alle coronaregels te volgen. Dat is een zware beslissing. Ik ben benieuwd wat er nodig is om dat punt te bereiken.’

Wat gebeurt er als ze gewoon doorgaan, met covid en al?

‘Dat zou ook rampzalig zijn voor de reputatie van dit land, als er drie weken lang een biologische tijdbom door Italië fietst. Wat het team van Sunweb doet, doorgaan terwijl er al één renner is besmet, dat kan eigenlijk niet. Renners delen hotelkamers, dus grote kans dat de besmette wielrenner van Sunweb zijn kamergenoot heeft geïnfecteerd. En onderweg fietst iedereen dicht op elkaar, er worden waterflessen gedeeld: dat is met covid niet verantwoord.’

Corona kan een complete wielerkoers bederven. Hoe pas je je plannen daarop aan?

‘Wat dat betreft past deze afscheidsserie bij het klotejaar 2020: maak vooral geen plannen. Ik heb veel verhalen niet kunnen maken dit jaar, mijn bruiloft moest ik uitstellen en nu, aan de vooravond van mijn vertrek uit Italië, is het weer precies hetzelfde. Alle ideeën zet ik op een lager pitje, ik leef van dag tot dag en sla een kruisje. Net als de renners en de organisatie van de Giro.’