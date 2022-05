Het is kurkdroog in Nederland en andere delen van Europa: een overzicht in grafieken en een kaart

Droogte in de Hoekschewaard. Beeld Arie Kievit

Het is erg droog in Nederland, en de komende twee weken blijft dat hoogstwaarschijnlijk zo. Het neerslagtekort is nu ruim 65 millimeter, evenveel als begin mei 1976, het droogste jaar ooit gemeten. Dit blijkt uit cijfers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). In delen van Noord-Brabant geldt een onttrekkingsverbod, daar mag bijvoorbeeld geen water uit sloten worden gehaald om te sproeien. Vooral in het zuiden van Nederland heeft het de afgelopen maand weinig geregend. In delen van Zuid-Limburg viel zo’n 30 millimeter in april, normaal is dat bijna het dubbele.

Weinig regen is niet de enige oorzaak van droogte, snellere verdamping speelt een grote rol. De afgelopen decennia is in Nederland vooral in het voorjaar de verdamping toegenomen in Nederland door hogere temperaturen. Daarnaast is het gemiddeld minder bewolkt in Nederland, deels doordat de lucht schoner is dan in de jaren tachtig, wat ook bijdraagt aan een toename van de verdamping.

Dat het in Nederland vaker droog is in het voorjaar en in het binnenland komt door de opwarming van de aarde, aldus het KNMI. Of het in de zomer en de kustgebieden ook droger gaat worden als de temperaturen stijgen, is nog ongewis.

Vooral in Zuid- en West-Europa zal klimaatverandering tot droogte leiden, rapporteert de Europese Commissie. Zelfs als de temperatuurstijging beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius, zal het rond de Middellandse Zee veel vaker droog zijn. In Scandinavië en de Baltische staten gaat het waarschijnlijk juist meer regenen. En ook in Midden-Europa, waaronder Duitsland, wordt niet veel meer droogte verwacht.