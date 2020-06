‘Het is hier in Spanje een soort Bevrijdingsdag’

Het strand van Barcelona zit weer vol na drie maanden lockdown. Beeld EPA

Hoe lang was de lockdown, en hoe erg?

Drie maanden, dus best lang. En het was ook streng. Je mocht eigenlijk de deur niet uit, alleen voor de echt noodzakelijke dingen zoals boodschappen, of de dokter. En een wandelingetje met de hond. Kinderen moesten ook binnen blijven, tot een paar weken geleden. Mijn zoontje is 1, dus dat ging nog wel, maar op de sociale media circuleerden beelden van oudere kinderen van zes of zeven, die op de deuren bonsden dat ze naar buiten wilden. Er werd ook streng gecontroleerd, dus ik was voortdurend bang ik dat ik een stap verkeerd deed. Dus vandaag voelt als een soort Bevrijdingsdag. Ik kan weer naar de zee. Tot vandaag moest je in je eigen provincie blijven, Madrid in mijn geval, maar dat hoeft niet meer. Vandaag gaan niet alleen de grenzen open, maar vervallen ook de beperkende maatregelen.’

Is heel Spanje in feeststemming?

Ja, eigenlijk wel. Je merkt dat het zwaar is geweest voor de Spanjaarden. Vooral dat ze hun familie niet konden zien, en hun geliefden. Ik was net even op het station, waar een trein uit Granada aankwam, en daar stonden mensen echt met spandoeken, van welkom terug. En je zag stelletjes zoenen met de mondkapjes nog op. Heel romantisch ja.

Dat de grenzen weer opengaan is belangrijk voor het toerisme. Hoe belangrijk is dat voor Spanje?

‘Heel belangrijk, het toerisme is goed voor 12 procent van het bbp en 13 procent van de werkgelegenheid. Voor sommige regio’s, zoals de Canarische Eilanden en de Balearen, is het verreweg de belangrijkste inkomstenbron.

Kan het seizoen nog worden goed gemaakt?

Nee, het hele voorjaar is weg, als mensen stedentrips naar Barcelona maken en zo. Het is nu een kwestie van de schade beperken. Daarom heeft de regering dit weekeinde ook besloten dat de Britten niet eerst in quarantaine hoeven. Dat was een tegenmaatregel omdat de Britten dat eisen. Maar ze zijn de belangrijkste toeristengroep hier, daarom is de maatregel ingetrokken.

Het is afwachten hoe het zomerseizoen zal zijn. Ik verwacht ook niet dat Nederlanders weer meteen massaal op het vliegtuig zullen stappen. Die zullen wel aarzelingen hebben.

Spanje had veel doden. Hoe kwam dat?

Er is relatief laat ingegrepen. Eerst mocht nog alles, en toen opeens helemaal niets meer. En er waren contacten met Italië. Je had die Champions League-wedstrijden van Atalanta uit Bergamo tegen Valencia, toen het in Noord-Italië al helemaal de verkeerde kant op ging.

Verder is de sociale omgang hier anders. Ook bij mensen die ik niet ken is het meteen twee keer zoenen. En elkaar veel aanraken en op de schouders slaan en zo. Verder worden de intergenerationele contacten hier als oorzaak gezien. Die heb je in Spanje veel, meer dan in andere landen, zondag met zijn allen naar opa en oma.

Hoe is met de werkloosheid?

‘Slecht, en het ergste moet nog komen. De Spaanse regering heeft een noodmaatregel dat werkgevers mensen in dienst kunnen houden, maar die duurt op z’n hoogst tot 1 september.’

Je had zaterdag een verhaal met je collega Jarl van der Ploeg in Italië, over de clichés die in Noord-Europa leven over Zuid-Europa, dat ze lui zijn, en te veel geld uitgeven. Moeten Nederlanders rekening houden met boze blikken op de camping of in het hotel?

Ja, een beetje wel, vrees ik. Ze zijn hier natuurlijk blij met elke toerist, maar het optreden van minister Wopke Hoekstra is hier echt heel slecht gevallen. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik had als Nederlander altijd een streepje voor. Spanjaarden hebben bewondering voor Nederland, dat alles er zo goed geregeld is. Maar dat is nu omgedraaid. Ik was laatst mijn mondkapje vergeten, dus ik moest de winkel uit. Ik zag ze denken: dat is zeker zo’n Nederlandse.

Wat doen Spanjaarden eigenlijk normaal gesproken met hun vakantie? Blijven ze in eigen land?

‘Ja, ze gaan naar de stranden en de bergen, vooral naar de stranden, vanwege de hitte. En dat zal dit jaar nog meer zijn. Er is een gevoel dat je elkaar moet helpen, met het toerisme, en de horeca. Ik las dat er in Griekenland nog maar weinig mensen zitten op terrassen, die weer open zijn. Nou, hier in Madrid zitten ze vol.’

Wat ga je zelf doen met de vakantie?

We hebben nog geen concrete plannen. Maar de afgelopen dagen waren we even in de Sierra, de bergen hier in de buurt van Madrid. Dat was wel heel lekker.