‘Het is gevaarlijk om extreem-rechts salonfähig te maken. Daardoor wordt hun gedachtengoed sluipenderwijs genormaliseerd’

Giorgia Meloni van de Fratelli d’Italia tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Milaan. Beeld Piero Cruciatti / AFP

Deze week de Zweden Democraten, volgende week de Fratelli d’Italia. Extreem-rechts rukt op in Europa. Honderd jaar na de mars op Rome, de machtsgreep van Benito Mussolini, krijgt Italië waarschijnlijk een premier wier politieke wortels in het fascisme liggen, Giorgia Meloni. ‘Pronti’, staat er op de trams die met haar beeltenis door Milaan rijden, ‘wij zijn er klaar voor’. Net als haar Franse tegenhanger Marine Le Pen presenteert Meloni zich als een serieuze, capabele vrouw die heeft afgerekend met de extremisten in haar eigen partij en niet meer te vergelijken is met het meisje dat in 1996 Mussolini ‘een goed politicus’ noemde.

Wat betekent de winst van Meloni voor Europa? ‘Ik denk niet dat ze meteen voor een ramkoers met de Europese Unie zal kiezen’, zegt Catherine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. ‘Als je groot alarm slaat, speel je Meloni in de kaart. Als iedereen voorspelt dat haar regering een ramp wordt, is de kans groot dat kiezers zullen zeggen: het valt best mee, zo slecht is het allemaal niet.’

Daardoor dreigt de verandering op langere termijn uit het oog te worden verloren, zegt De Vries. Het gedachtengoed van extreem-rechts wordt genormaliseerd in Europa. Dat is een gevaar voor de democratie, voor de grondrechten en voor de bescherming van minderheden. De Europese samenwerking zal schade oplopen als er steeds meer partijen aan de macht komen die het nationaal belang vooropstellen en geen oog hebben voor het geheel.

De Vries doceerde in Amsterdam en Oxford en werkt nu in Milaan, het hectische hart van het welvarende deel van Italië. In 2020 schreef ze met Sara Boholt het boek Political Challengers, over politieke entrepreneurs die de kiezersmarkt veroveren, terwijl de gevestigde partijen hun greep op het electoraat kwijtraken. Nergens kregen deze entrepreneurs zo veel kansen als in Italië, waar de traditionele partijen in de jaren negentig ten onder gingen in een reeks corruptieschandalen. Na Silvio Berlusconi (Forza Italia) volgde Matteo Salvini (Lega) en nu is er Giorgia Meloni (Fratelli). Samen zullen ze waarschijnlijk de volgende regering vormen, waarbij Meloni als leider van de grootste partij premier wordt.

De voormalige premier en Forza Italia-leider Silvio Berlusconi (rechts) met Giorgia Meloni (Fratelli) en Matteo Salvini (Lega). Beeld Reuters

De vorige Italiaanse premier, Mario Draghi, was de lieveling van Brussel en de financiële markten. De oude vos wordt opgevolgd door een betrekkelijk onervaren politicus uit een partij die de fascistische vlam in haar logo draagt. Vorig jaar nog ondertekenden de Fratelli een verklaring waarin de EU werd omschreven als een genootschap van radicale krachten die naar een Europa zonder naties streven. Medeondertekenaars waren onder meer de Poolse regeringspartij PiS, en de partijen van de Hongaarse premier Viktor Orbán en Marine Le Pen.

Om de internationale zorgen weg te nemen, stelt Meloni zich nu poeslief op. Met de beoogde coalitiepartners Lega en Forza Italia publiceerde ze een manifest waarin zij zich vierkant achter de EU en de Navo schaart. Ook Oekraïne kan onverminderd op Italiaanse steun rekenen, aldus Meloni.

‘Draghi zei: in de oorlog met Oekraïne bestaat geen moreel grijs. Meloni zit op dezelfde lijn. Ze kiest ook duidelijk voor het bondgenootschap met de Amerikanen, terwijl veel Italianen, op links en rechts, traditioneel moeite hebben met de Navo. Maar Salvini (Lega) heeft onlangs nog opgeroepen de sancties tegen Rusland op te heffen, omdat ze Italië meer pijn zouden doen dan Rusland. Meloni zei meteen: dat gaan we niet doen. Binnen de coalitie zal ongetwijfeld strijd ontstaan over deze kwestie. Er zijn altijd duidelijke links geweest tussen Salvini en Poetin.’

Volgens een peiling is 51 procent van de Italianen voorstander van opheffing van de sancties.

‘Je zit hier in een land dat al drie decennia niet meer groeit, waar veel meer mensen dan in Nederland aan de armoedegrens zitten. Veel Italianen vragen zich af: moet ik dan persoonlijk de prijs voor de oorlog betalen?’

Viktor Orbán zal ook blij zijn met Meloni. Wordt het moeilijker voor de EU om de ondermijning van de rechtsstaat door Hongarije en Polen aan te pakken?

‘Meloni is het absoluut niet eens met Orbáns standpunt over Rusland, maar in hun christelijk conservatisme ligt een duidelijke geestverwantschap. Nou was Italië toch al nooit zo geneigd om andere EU-lidstaten aan te pakken. Het idee was: als we dat doen, gaan ze zich ook bemoeien met zaken waarover wij soeverein willen blijven.’

Zal Meloni de confrontatie met de EU aangaan? Ze heeft al gezegd dat ze opnieuw wil onderhandelen over het Europees Herstelfonds.

‘Niemand weet wat ze daarmee bedoelt. De plannen voor het Herstelfonds zijn Italië niet opgedrongen, ze zijn in grote meerderheid door het Italiaanse parlement goedgekeurd. Ze kan die miljarden ook moeilijk laten liggen. Er zal zeker retoriek zijn, ze moet het radicale deel van haar achterban ook tevreden houden, maar ik denk niet dat ze een ramkoers kiest. Onder Draghi heeft Italië weer een zekere positie in Brussel verworven. Dat wordt gewaardeerd door de Italianen: wij doen er weer toe.’

Catherine de Vries: ‘Als iedereen voorspelt dat Meloni’s regering een ramp wordt, is de kans groot dat kiezers zullen zeggen: het valt best mee.’ Beeld Nicola Zolin

Na de Brexit bibberden de pro-Europeanen bij elke verkiezing. Maar inmiddels wil Marine Le Pen geen Frexit meer, hebben de Zweden Democraten de Swexit laten vallen en praat Meloni niet over een Italexit. Is de tijd van de -exits voorbij?

‘De harde kantjes van de euroscepsis zijn ervan af. Extreem-rechts zegt niet meer: we willen eruit, maar we blijven erin en willen Europa van binnenuit veranderen. Voor de EU is dat overigens niet per se gemakkelijker. Brexit heeft de kosten van een exit duidelijk gemaakt: de Noord-Ierse kwestie, extra douane, files in Dover. Bovendien is de economische groei in het Verenigd Koninkrijk sinds Brexit lager dan in de EU. In Italië is de steun voor de EU gestaag toegenomen door het Europees Herstelfonds, waarvan Italië de belangrijkste begunstigde is. Het percentage Italianen dat in de EU wil blijven, steeg van 53 aan het begin van de coronapandemie naar 68 nu.’

Vreest Meloni ook de reactie van de financiële markten als zij zich tegen de EU keert?

‘Italiaanse kiezers zijn zich zeer bewust van de spreads, het verschil in rente tussen de Duitse en Italiaanse staatsleningen. Meloni moet daar rekening mee houden.’

De EU wordt geconfronteerd met een reeks crises die om samenwerking vraagt: de oorlog in Oekraïne, energie, inflatie, het klimaat. Tegelijkertijd fragmenteert het politieke landschap in veel lidstaten. In veel landen wordt het steeds moeilijker om een coalitie te vormen. Wordt de bestuurbaarheid van Europa daardoor geschaad?

‘De politieke speelruimte is kleiner geworden door fragmentatie. Aan de andere kant is de geopolitieke vakantie voor Europa voorbij. We moeten meer investeren in defensie en in wat de Franse president Emmanuel Macron de soevereiniteit van Europa noemt, op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Daarvoor is brede steun in de publieke opinie. Tegenover de fragmentatie staan geopolitieke ontwikkelingen die Europa bij elkaar brengen.’

Meloni heeft te maken met een pro-Europees electoraat, de druk van de financiële markten en de geopolitiek die om samenwerking vraagt. Zal de soep niet zo heet gegeten worden?

‘Op korte termijn zal het wel meevallen, denk ik. Maar ik waarschuw wel voor de lange termijn. Er verandert wel degelijk iets als een partij als de Fratelli d’Italia de grootste wordt. Vanaf de jaren negentig, toen Berlusconi de neofascisten in zijn coalitie opnam, werkt conservatief-rechts samen met extreem-rechts. Het is gevaarlijk om extreem-rechts salonfähig te maken. Daardoor wordt hun gedachtengoed sluipenderwijs genormaliseerd. Het gevaar is dat burgers vergeten wat een liberale democratie betekent: dat je je houdt aan verdragen die je zelf heb ondertekend, dat je grondrechten en minderheden beschermt.

‘Extreem-rechts is ook een bedreiging voor de Europese samenwerking. Ik vind helemaal niet dat je van iedereen Europeaantjes moet maken die Alle Menschen werden Brüder zingen. Maar er zijn dingen in Europa die je beter gemeenschappelijk kunt doen. Klimaatverandering en economische onzekerheid stoppen niet bij de grens. Zulke grensoverschrijdende problemen kun je alleen samen oplossen. Dat wordt moeilijker als er steeds meer partijen aan de macht komen die aansturen op een nationaal ‘ieder voor zich’, die hun eigen bonen tellen en niets meer voor het geheel willen opofferen.’