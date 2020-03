‘Het is een stuk rustiger, maar Utrecht Centraal is nooit helemaal uitgestorven’

‘Alle winkels in de stationshal zijn gewoon open. Ook zijn er enkele cameraploegen.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Goedemorgen Charlotte, hoe is het op station Utrecht Centraal?

‘Onderweg door de stad naar het station merkte ik al dat het vandaag een bijzondere dag is. Het was veel rustiger op de weg: minder auto’s, fietsers en dagjesmensen. Het sociale leven komt toch behoorlijk stil te liggen.

‘Het is echt aanmerkelijk rustiger dan op een ‘reguliere’ vrijdag. De NS meldt dat het aantal reizigers hier al de hele week lager ligt dan normaal, maar vandaag blijkt het nog rustiger te zijn. Vanmorgen vroeg kon ik mijn fiets probleemloos in de fietsenstalling plaatsen, dat is al uitzonderlijk. Normaal gesproken kan dat niet rond dit tijdstip.

‘Over het algemeen kan je zeggen dat alles hier doorgaat, alleen met minder mensen en met extra hygiënemaatregelen. De schoonmaaksters dragen handschoenen, maar alle winkels in de stationshal zijn gewoon open. Ook zijn er enkele cameraploegen.’

Je zegt dat het rustig is, maar niet uitgestorven.

‘Veel mensen luisteren naar de oproep van het kabinet om thuis te blijven werken. Maar niet iedereen. Ik stond net op een roltrap die helemaal vol was. Sommige mensen moeten gewoon met de trein naar hun werk. Utrecht Centraal is nooit helemaal uitgestorven.’

Waarom kunnen zij niet thuiswerken?

‘Ik sprak met verschillende forenzen en die vertelden dat het praktisch niet mogelijk is om thuis te werken. Als pakketmedewerker, ICT’er of bankmedewerker kan je niet thuiswerken, dus die mensen stappen vandaag ook gewoon in de trein.

‘In elk geval is het makkelijker voor ze om een zitplaats te bemachtigen, nu de hogescholen en universiteiten ook hebben aangekondigd dicht te gaan.’

Welke maatregelen heeft de NS verder genomen?

‘Vanwege het coronavirus rijden er vandaag minder treinen rond de spits in heel Nederland. Ook hoeven de conducteurs de OV-kaarten niet meer tegen de scanner te houden, ze verzoeken de passagiers om dat zelf te doen, zodat ze fysiek contact zoveel mogelijk vermijden.’