Het is een macabere ironie, maar de oorlog betekent voor The Kyiv Independent een ongelooflijk succes

Lichamen worden opgegraven in Boetsja, journalisten doen verslag. Beeld AFP

Het is woensdag 23 februari. Oleksiy Sorokin, politiek redacteur en redactiechef bij The Kyiv Independent, schuift aan voor een lunch met de hoofdredacteur. Zij, Olga Rudenko, raadt hem aan wat rust te nemen. ‘We hadden al een heftige week achter de rug’, vertelt Sorokin telefonisch. De continue verslaglegging van de Russische militarisering aan de Oekraïense grenzen eist haar tol.

Toch pakt Sorokin pas om 2 uur ‘s nachts een taxi naar zijn huis aan de linkeroever van de Dnjepr. Het is die dag alsnog druk geweest. ‘Door de toegenomen militaire dreiging stapelde het nieuws zich op’, vertelt Sorokin. The Kyiv Independent heeft een reputatie als betrouwbare nieuwsleverancier. De krant is Engelstalig, veel lezers komen uit het buitenland.

Eenmaal thuisgekomen blijft Sorokin voor de zekerheid nog even wakker om de laatste berichtgeving te volgen. Dan wordt een videolink de groepsapp ingeslingerd. Poetins koude gelaatsuitdrukking verschijnt op het scherm. In eerste instantie lijken het beelden van Poetins speech van een aantal dagen eerder te zijn, toen hij de onafhankelijkheid van de oostelijke republieken Donetsk en Loehansk beklemtoonde. Maar nu klinken andere termen.

‘Speciale militaire operatie’. De woorden blijven even hangen in Sorokins kamer. Dan pakt hij zijn telefoon. ‘Het is oorlog’, deelt hij zijn vader mee. Enkele minuten later hoort hij twee explosies.

In één ruk 48 uur werken

‘Dat moment zit in mijn geheugen gegrift’, zegt Sorokin. ‘Opeens besef je: mijn stad wordt gebombardeerd.’ Het is een scenario waar niemand rekening mee had gehouden — ook de journalisten van The Kyiv Independent niet. Veel tijd om erbij stil te staan, heeft Sorokin niet. Meteen maakt hij een blogpost voor op de website en Twitter. De volgende 48 uur werken hij en veel van zijn collega’s in een ruk door.

Sinds het uitbreken van de oorlog is het bezoekersaantal van The Kyiv Independent ontploft. Het Twitteraccount groeide van 20 duizend naar inmiddels twee miljoen volgers. In de eerste dagen van de oorlog had de website bijna 800 duizend unieke pageviews per dag. Ook volgden steunacties. Op de donatiepagina Keep the Kyiv Independent Going is inmiddels 1.85 miljoen euro gestort. Het is een macabere ironie, maar de oorlog betekent voor The Kyiv Independent een ongelooflijk succes.

‘Daar betalen we een hoge prijs voor’, zegt Sorokin. Hoofdredacteur Olga Rudenko omschreef het in februari, nog voor de oorlog uitbrak, al zo: ‘Wij ondergaan het verhaal dat we vertellen.’

Kritische berichtgeving

De enorme bezoekersaantallen zijn extra in het oog springend als je bedenkt dat The Kyiv Independent pas een half jaar bestaat. Vlak daarvoor worden de redactieleden namelijk op staande voet ontslagen bij The Kyiv Post. Die online krant, in 1995 opgericht, had nog geen drieduizend vaste abonnees maar was desondanks geliefd bij expats, diplomaten en mensen die vanuit het buitenland Oekraïne volgden. The Kyiv Post stond, net als The Kyiv Independent nu, bekend om zijn democratische waarden en westerse oriëntatie.

Journalistiek in oorlogstijd. Een massagraf in een dorp vlak bij de hoofdstad Kyiv. Beeld AP

Politieke bewindvoerders vreesden The Kyiv Post. De scherpe en kritische blik op de gevestigde politiek is in Oekraïne, waar nieuwsorganisaties vaak in handen zijn van oligarchen, geen vanzelfsprekendheid. Over de Maidanprotesten die in november 2013 begonnen en leidden tot het vertrek van president Viktor Janoekovytsj, verschenen honderden artikelen. Mede daardoor won The Kyiv Post een door de Universiteit van Missouri uitgereikte prijs voor onderscheidende journalistiek.

Adnan Kivan

In 2018 valt The Kyiv Post zelf ook in handen van een oligarch. Hoewel de uit Syrië afkomstige vastgoedmagnaat Adnan Kivan bij zijn aantreden met de uitspraak ‘zwijgen is goud’ al de wenkbrauwen doet fronsen, belooft hij aanvankelijk de onafhankelijkheid van de redactie te respecteren. De vele torens die hij in het Zuid-Oekraïense Odessa laat verrijzen, vormen dan al het tastbare bewijs dat hij dicht tegen de macht aan schurkt.

Ondertussen publiceert zijn eigen krant kritisch over de regering van Zelenski, die net als veel van zijn voorgangers, het niet zo nauw neemt met de persvrijheid. De president is voorstander van ‘directe communicatie’ met het volk. Een wetsvoorstel moet de financiering van volgzame staatsmedia fors uitbreiden. Kritische media worden zo nu en dan bedreigd met justitiële vervolging.

Als er een reeks artikelen verschijnt over machtsmisbruik door een door Zelenski (met goedkeuring van het parlement) benoemde hoofdofficier van justitie, onder meer geschreven door Sorokin, wordt Kivan op het matje geroepen door diezelfde hoofdofficier, zegt oud-hoofdredacteur Brian Bonner: er wordt een aanklacht tegen Kivan ingediend, die dan opeens weer wordt losgelaten.

Kivan komt in actie. Hij laat weten een Oekraïense versie van de krant te lanceren, met een door hem samengestelde redactie. Daarmee wil hij de kritiek indammen, vrezen Sorokin en zijn collega’s. Als ze zich daartegen verzetten, worden ze allemaal op straat gezet.

Doorstart

Doordat het Europees Fonds voor Democratie de journalisten een bedrag van 150 duizend euro leent, kunnen ze een doorstart maken: The Kyiv Independent wordt opgericht. In de statuten wordt opgenomen dat de krant nooit meer kan worden opgekocht.

De oorlog heeft de kritiek op Zelenski, ook bij The Kyiv Independent, verstomd. Sorokin: ‘De oorlog is een exceptionele situatie. Het is voor ons als krant niet moeilijk om ons te positioneren: de situatie is zwart-wit, dit is een klassieke strijd van goed tegen kwaad. Er is heus van alles aan te merken op Zelenski. Niet voor niets scoorde hij vlak voor de oorlog maar 27 procent in de peilingen. Maar het is duidelijk welke strijd nu als eerst moet worden gevoerd. Na de oorlog gaan we weer schrijven over binnenlandse politiek.’