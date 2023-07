Het is een komen en gaan van bekende gezichten op het strafbankje van de beurs

Gijs van Lookeren Campagne, ceo van Ease2Pay, moet het vertrouwen van zijn aandeelhouders zien terug te winnen.

Winnaar: Peter Paul de Vries, bestuursvoorzitter van Value8

Gekleed in zwart pak en oranje vlinderdas ontving Peter Paul de Vries zijn gasten eind vorige week met taart en champagne voor de aandeelhoudersvergadering van beursfonds Value8. Het door hem opgerichte bedrijf mag het strafbankje van de Amsterdamse beurs verlaten nu er een accountant is gevonden die de boeken heeft gecontroleerd. Dat mag een overwinning heten voor de oud-voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Als het niet was gelukt, dreigde voor hem een delisting van de beurs.

Een hoge hoed had bij De Vries’ feestpak overigens niet misstaan. De hele gang van zaken rondom de ‘nieuwe accountant’ Johan Visch heeft namelijk veel weg van een goocheltruc. Visch is immers de man die eerder de controle bij Value8 juist staakte omdat zijn kantoor de vergunning verloor voor het controleren van beursgenoteerde ondernemingen. Visch, die vorig jaar van de tuchtrechter drie maanden zijn werk niet mocht doen omdat hij bij de controle van een energiebedrijf de nodige steken had laten vallen, is door De Vries nu ingehuurd via een Portugees accountantskantoor.

Het was De Vries’ oude werkgever die met harde kritiek op de gang van zaken het feestje van Value8 enigszins versjteerde. De VEB wees erop dat de door Visch goedgekeurde stukken veel te laat af waren. Daarom komt er eind augustus nog een extra aandeelhoudersvergadering, waarvoor de VEB al een batterij vragen aan Visch heeft klaarliggen. Of De Vries voor die gelegenheid weer wat vrolijks uit de kast zal trekken, valt te bezien.

Verliezer: Gijs van Lookeren Campagne, co-ceo van Ease2Pay

Waar De Vries met Value8 het strafbankje van de beurs verlaat, kan Gijs van Lookeren Campagne zijn plekje innemen, samen met zijn co-ceo Jan Borghuis. Deze week kwam immers het bericht dat niet kon uitblijven: de beurs heeft een ‘noteringmaatregel getroffen’ nadat het bedrijf Ease2Pay de jaarrekening 2022 niet op tijd wist te publiceren.

De twee mannen vestigden hun naam als oprichters van autodeelbedrijf Greenweheels, dat zij in 2012 verkochten aan Volkswagen-importeur Pon. Met Ease2Pay borduren zij voort op dat succes. Ze leveren de betaalsoftware die het tanken en elektrisch laden makkelijk moet maken. Een markt waar zeker toekomst in zit, zou je zeggen. Maar ook een waar veel andere bedrijven zich op storten.

Op één front heeft Ease2Pay dat inmiddels pijnlijk ondervonden. De overname van Involtum, een bedrijf dat onder meer laadpalen voor elektrische vrachtauto’s wilde bouwen, bleek een miskoop. Die palen kunnen andere ondernemingen beter zelf bouwen, denken de twee compagnons inmiddels. Het leidde eind vorig jaar tot een pijnlijke afboeking van 23 miljoen euro, waar er 30 miljoen aan de overname was uitgegeven.

Inmiddels zit het bedrijf volop in een ‘strategische heroriëntatie’, waarbij het zich richt op het afwikkelen van betalingen. In al die turbulentie is het even niet gelukt op tijd een goede jaarrekening te produceren. Die cijfers komen later dit jaar nog wel, beloven Van Lookeren Campagne en Borghuis. Het is voor hen te hopen dat die cijfers enigszins overtuigen, want veel aandeelhouders hebben hun vertrouwen inmiddels verloren.