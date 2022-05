‘Het is een gevaarlijk politiek spel om te doen alsof we de leveringsstop van Gazprom niet gaan voelen’

Een LNG-tanker op Malta. Beeld Getty Images

Minister Jetten van Energie ziet geen acute gevolgen door de leveringsstop van Gazprom voor bedrijven en huishoudens. Denkt u dat ook?

‘Ik ben zeer verbaasd over de laconieke reactie vanuit Den Haag. Nederland is een zeer belangrijke speler in de Europese gasmarkt, met onze doorvoerhaven voor LNG, onze opslagen en de gasrotonde. Dus als wij worden aangepakt, ziet de markt dat als een boodschap van het Kremlin aan andere Europese landen: jullie staan ook op ons lijstje. Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk worden mogelijk als volgende afgesloten. De markt ziet dit als een substantieel risico, zeker omdat er niet zomaar ander gas beschikbaar is.

‘Door de leveringsstop valt een gat in het aanbod. Dus gaan de prijzen omhoog, zo simpel is het. Hoezo gaan we dat niet merken? Nederland gaat het merken, Europa gaat het merken, de Derde Wereld gaat het merken. Neem kunstmest. Daarvoor is veel aardgas nodig, dus dat wordt duurder. Dus worden aardappels duurder. Dus wordt ons frietje duurder. Dat we dit niet gaan voelen, is een politieke leugen, die uiteindelijk als een boemerang terugkeert.’

Wat moet Jetten dan zeggen?

‘Beste mensen, dit is de keuze die we maken. We betalen niet in roebels en dit is hoe Poetin reageert. Dus de prijzen gaan omhoog.

‘Het is een gevaarlijk politiek spel om te doen alsof er geen gevolgen zijn. Ik denk dat het publiek best achter deze beslissing staat. Maar vertel het eerlijke verhaal.’

Gashandelaar Gasterra zegt dat ze al elders gas heeft ingekocht.

‘Het kan best dat Gasterra deals heeft gesloten met Noorwegen, of dat ze rekent op extra LNG via de terminals. Die info geven ze natuurlijk niet. Er is altijd een alternatief, dat is het punt niet. Maar dat heeft een prijskaartje. Als je betaalt wat de markt vraagt, krijg je gas.’

Het is nu wel onzeker of we de gasvoorraden genoeg gevuld krijgen.

‘We schelden graag op de Polen, die al eerder werden afgesloten, maar hun gasvoorraden zitten wel helemaal vol. Hoe kan dat? Omdat zij assertief in de markt zitten. Zij hebben agressief gas ingekocht en hebben vooruit gedacht. Zij zagen wel dat Poetin energie als wapen zou inzetten.

‘De situatie waar wij in zitten, is het gevolg van tien jaar niet reageren. We gingen voor het goedkoopste gas en de rest zou wel door wind en zon worden opgelost. Dat is niet gelukt.’

Energieanalist Cyril Widdershoven

En nu?

‘Ik moet lachen als ik in de kranten lees dat politici zeggen: we regelen wel even LNG uit Qatar, Australië, Mozambique en de VS. Dan worden er intentieovereenkomsten getekend. Maar zo’n overeenkomst betekent niets. En het gaat om 2025. We zitten in 2022.

‘We hebben geluk dat Amerikaanse bedrijven bereid zijn LNG naar Nederland te sturen. Maar dat houdt een maand voor de midterms (tussentijdse verkiezingen in november, red.) op. Want de energieprijzen lopen ook in de VS de spuigaten uit. Dus je zult zien dat Biden uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest en het gas zelf houdt om de prijzen omlaag te krijgen. Anders verliest hij de verkiezingen.’

Minder gas uit Rusland, straks minder uit de VS. Wat moeten we doen?

‘We kijken nog steeds slechts een paar maanden vooruit, in de hoop dat de gasprijzen dalen. Wat we nodig hebben, zijn langetermijncontracten. De jongens met grote gasvoorraden willen afspraken voor langere tijd. Niet omdat de prijzen nu lekker hoog zijn, maar omdat er enorme investeringen nodig zijn om dat gas op de markt te brengen. Geld voor nieuwe putten, in terminals, in schepen. Dat gaat om tientallen miljarden.

‘Nederland en Europa vragen deze landen nu om investeringen te doen en over zes maanden zeggen we weer doodleuk dat we van het gas af willen. Europa kondigt opnieuw aan in 2030 veel minder gas te willen gebruiken. Ik hoor in de Verenigde Staten: we hebben meer gas dan we in veertig jaar kunnen opmaken, maar we investeren niet op basis van de huidige vraag uit Europa.’

Hoe lang moeten die contracten lopen? De wereld moet ook van fossiel af.

‘Gaslanden willen best het risico nemen dat het over vijftien jaar anders is. Maar ze willen hun investeringen ook kunnen terugverdienen. Dus moet je minstens voor vijftien jaar zekerheid hebben, anders investeren ze niet. Dat geldt trouwens ook voor Shell en Exxon en Equinor. Die investeren niet op basis van een gastekort in 2022 en 2023. Dan zitten ze straks met miljarden aan LNG-schepen waar ze niets mee kunnen’

Langetermijncontracten dus?

‘Nieuwe gaslanden als Egypte verkopen nu alles op de spotmarkt (de dagmarkt voor aardgas, red.). Als je nu eens tegen hen zegt: we nemen de komende vijftien jaar alles af wat je hebt. Dan gaat de deur open en stabiliseer je de gasmarkt hier en ook in de regio. Egypte kan meer leveren dan Nederland en België nodig hebben. De rest gebruik je om je voorraden te vullen. Ook landen als Mozambique, Nigeria, Algerije kunnen snel meer gas leveren.

‘Maar je moet wel de koopmansaanpak volgen. Maak er een Europese handelsmissie van. Investeer in die landen. Help ze met hun energietransitie. Neem handelsbarrières weg. Dan wint iedereen en kan de prijs fiks omlaag.’

Dit zijn niet de prettigste landen om zaken mee te doen.

‘We wijzen altijd eerst met het vingertje en willen daarna een deal. Dat ging in Egypte tot nu toe steeds zo. Vind je het gek dat ze daar zeggen: bekijk het maar. Er zijn daar dingen gebeurd waar ik het niet mee eens ben. Maar het is nu tijd voor aanpakken.’

Krijgen we dan weer gas voor oude prijzen?

‘De prijs zal substantieel lager zijn dan nu, en substantieel hoger dan wat je betaalde in een normale markt. Er is realistisch gezien geen andere mogelijkheid. Voor energiezekerheid moeten we dit doen.’