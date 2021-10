‘Het is een akelige wiskundige wet dat zodra er een toename is, die door blijft gaan’

Een ambulance op weg naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Beeld ANP

Dag Xander, jij krijgt iedere dag de coronacijfers onder je neus. Op welk moment begin jij je zorgen te maken?

‘Ik maak mij zorgen op het moment dat er groei is. Bij alle eerdere golven hebben we gezien dat op het moment dat bijvoorbeeld besmettingscijfers stijgen, de akelige wiskundige wet in werking treedt waardoor de stijging doorzet. Het is teleurstellend dat we ons na anderhalf jaar nog steeds laten verrassen en we bij het begin van een stijging nog steeds hopen dat het meevalt.’

Waarom laten we ons dan steeds verrassen?

‘Ik merk bij mezelf al hoe lastig het is om te snappen dat als de ziekenhuisopnames van 50 naar 60 gaan, die opnames een paar weken later van 100 naar 300 gaan. Getalsmatig is dat heel moeilijk in te schatten. We hadden gehoopt dat vaccinatie de uitweg zou zijn. Je ziet dat het heel erg helpt, maar het is toch nog niet helemaal voldoende.

‘We zaten onder de tweeduizend besmettingen, maar donderdag waren het er weer 7.717. Met de ziekenhuisopnames gaat het hetzelfde. Hoe groter de getallen hoe groter de groei en dan kan het heel snel gaan. Donderdag lagen er 944 mensen in het ziekenhuis, dat kunnen er volgende week zo maar 1.200 zijn en in het huidige tempo zit je dan een week later al boven de 1.500.’

Hoe is deze golf in vergelijking met andere momenten in de pandemie?

‘Het patroon van een golf is altijd hetzelfde, alleen de snelheid waarmee besmettingen en ziekenhuizen oplopen verschilt per keer.

‘Het grootste verschil is dat we veel en veel meer mogen dan een jaar geleden. We mogen naar het café, we mogen zelfs dansen, we kunnen winkelen, naar ons werk... Er is nu heel veel mogelijk. Dat is de winst van de vaccinaties. Maar als je bijna alles opengooit met vaccinaties zie je dat het net te weinig is, er zal toch iets van een extra rem moeten komen deze winter.’

We zitten nu al boven de modellen van het RIVM, hoe kan dat?

‘Die rekenen zich natuurlijk ook suf. Zo’n model geeft een trend weer, maar kan niet voorzien hoe het precies uitpakt. Dat het bijvoorbeeld echt slechter gaat met besmettingen in de hogere leeftijdsgroep. En we zijn enorm de sociale contacten aan het inhalen. Waarschijnlijk hebben we veel meer bezoekjes afgelegd de afgelopen weken, waardoor het ook sneller kan gaan.

‘Maar ik vind die discussies over de kwaliteit van de modellen niet zo relevant. Het gaat er vooral om alert te zijn als de groeit blijft toenemen. Dat is het belangrijkste.’

De stijging zit ’m nu vooral in de besmettingen en ziekenhuisopnames, minder in ic-opnames en doden. Waar strijden we dan eigenlijk nog tegen?

‘De sterfte is momenteel veel lager dus het gaat nu vooral over de belasting van de zorg. De ic-opnames stijgen minder hard dan de opnames op de verpleegafdelingen, maar we hebben bij eerdere pieken ook gezien dat het vanzelf doorsijpelt naar de ic’s.

Tweehonderd opnames op de ic is misschien niet zo erg, we hebben er namelijk 1.300 gehad, maar je merkt dat ic-personeel nu bij 300 tot 400 opnames tegen de grenzen van hun kunnen aanlopen. De weerbaarheid is na anderhalf jaar veel lager in de zorg. En we zijn er niet in geslaagd die capaciteit structureel hoger te krijgen. Dat is echt een gemis.’

Je hebt al die tijd gezien hoe de cijfers reageren op de maatregelen, wat voor ‘extra rem’ zou werken, denk je?

‘Als je puur naar de cijfers kijkt, dan zou je zeggen dat we ongevaccineerde, vooral oudere mensen die in regio’s als de bijbelgordel wonen zo veel mogelijk moeten beschermen, bijvoorbeeld met lokale maatregelen. Maar dat is organisatorisch en ethisch totaal niet mogelijk. Het kabinet staat voor de keuze of ze de burger een offer kunnen vragen om deze winter goed door te komen.

‘Dat kan met twee middelen: bescherming via vaccinatie, dus alles op alles zetten om iedereen boven de 60 jaar te vaccineren en eventueel met die derde prik uitbreiden. En een tweede manier is het inperken van contactmomenten. De grote lockdowns en avondklokken komen niet meer, dat is de vaccinatiewinst. Het zal ’m eerder zitten in het terugbrengen van de anderhalve meter in de horeca, bijvoorbeeld. Maximale groepsgrootte voor feestjes. Heel veel ruimte is er niet. En de vraag is of de burger echt nog bereid is om mee te doen.

‘Wat mij persoonlijk wel opvalt, is hoe gebrekkig de informatievoorziening soms nog altijd is. Het is heel relevant om te weten welk deel van de ziekenhuisopnames ongevaccineerd is en welk deel gevaccineerd, maar de meest recente cijfers dateren van de periode tot 3 oktober. Ik graag weten of en hoe die verhoudingen veranderen, hoe groot de groep gevaccineerden daar nu is. Dat is relevant, ook voor het kabinet, om te bepalen in hoeverre die derde prik nodig is. Het is zo zonde dat die informatie zo laat komt. Komend weekend moet al een besluit worden genomen over extra maatregelen.’