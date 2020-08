‘Het is de vraag of dat kleine beetje échte contact er nog in zit voor de nieuwe studenten’

Leidese studenten maken zich op voor een nieuw studentenjaar en -leven. Beeld Marcel van den Bergh

Ha Kaya, hoe is het nieuws daar in Leiden gevallen?

‘Het is nog niet zeker dat de introductieweken worden geschrapt. De studenten die bezig zijn met de introductiedagen willen de persconferentie afwachten voor ze reageren. Een groot deel van de introductieweek zou in Leiden sowieso online zijn. Dat is nu al gaande. Studenten spelen spelletjes via videobellen om elkaar te leren kennen en vrijdagavond is er een optreden van een bandje via de livestream.

‘De studenten die de week organiseren hebben wel alles op alles gezet om één fysieke dag te organiseren. Daarvoor hebben ze de groep in negenen gesplitst. Zo zou iedereen een dag hebben om langs de faculteit te gaan, de stad te leren kennen en een studentenvereniging te bezoeken. Het was een enorme logistieke puzzel, maar nu is de vraag of dat kleine beetje échte contact er nog in zit.’

Is er onder studenten wel begrip voor de coronamaatregelen?

‘Zeker. Studentenverenigingen willen absoluut geen uitbraak, want dan moeten ze de tent sluiten. Ik was bij studentenvereniging Quintus en daar wordt geborreld in shifts van twee uur waarvoor van tevoren gereserveerd moet worden. Zo weten ze zeker dat de studenten niet al te dronken worden. Er mogen maximaal vier studenten aan een picknicktafel en je mag niet even bij een andere tafel gaan staan. Wie zich er niet aan houdt, mag een maand niet naar de vereniging. Vorige week is ook een brief rondgestuurd naar studenten met de oproep: ‘Houd je aan de regels anders moeten we nog langer online studeren en sluit ook je favoriete kroeg.’

Hoe belangrijk zijn die introductieweken eigenlijk?

‘Veel studenten komen niet uit de stad waar ze gaan studeren. In de introductieweek krijgen ze een beeld van de plek waar ze gaan wonen en ze maken contact met hun aanstaande studiegenoten. Dat je contacten hebt, kan alleen al voor het volhouden van je studie heel belangrijk zijn. Onder internationale studenten zie je relatief veel psychische problemen omdat zij vaker met eenzaamheid kampen. Dat geeft een idee van hoe belangrijk het is om je met je studie, stad en studiegenoten verbonden te voelen.

‘Dit jaar waren er in Leiden meer aanmeldingen voor de introductieweek dan ooit. Bij de vierduizend hebben ze de stop erop moeten zetten. Hoewel het een normale ontwikkeling is dat het aantal studenten groeit, is ook wel het vermoeden dat studenten extra gemotiveerd waren om deel te nemen, omdat ze weten dat ze elkaar daarna alleen maar online gaan zien.’

Zijn aankomend studenten de gebeten hond deze crisis? Ze hadden ook al geen eindexamen.

‘Het is absoluut sneu. Ze hebben geen eindexamen gehad en ze gaan nu online studeren. Maar de studenten die ik spreek willen er het beste van maken. Op de Universiteit Leiden is nu nog het plan om alle eerstejaars in te delen in tutorgroepen van 10 tot 15 studenten en een oudere student of docent. Die kunnen elkaar dan één keer per week fysiek ontmoeten om contact te leggen en om bijvoorbeeld te vragen waar de bieb is. Maar je weet natuurlijk niet of dat straks nog mogelijk is.’

Volgens de GGD’s zijn studenten een risicogroep en werken ze slecht mee aan de contactonderzoeken, hoe zien ze dat zelf?

‘De studenten die ik heb gesproken, zijn niet per se bang voor hun eigen gezondheid, maar zich wel heel bewust van het feit dat zij hun ouders, opa’s of oma’s kunnen aansteken. Ze weten wat hun rol is, dus het naleven van de regels is voor hen geen moetje om de kroeg open te houden. Ik heb ook nagevraagd waarom sommige studenten niet meewerken met de GGD, maar de studenten die ik sprak, herkenden dat beeld totaal niet. Die moedigen het juist aan om het serieus te nemen en zo goed mogelijk mee te werken.’