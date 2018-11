Het is de dag van de waarheid voor Theresa May: deal of geen deal?

Geharde Brexiteers als Boris Johnson en David Davis hebben al laten weten niet akkoord te zullen gaan, maar die zitten niet meer in het kabinet. De vraag is wat de gematigde Brexiteers gaan doen. Het grote struikelblok is de zogeheten backstop. Om te voorkomen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, wil May het Verenigd Koninkrijk voorlopig binnen een douane-unie houden. Maar wat is voorlopig? Het plan is om een Brits-Europese commissie te vormen, met enkele onafhankelijke leden, die bepaalt wanneer de noodoplossing zal eindigen.

Vanmiddag zal Mays kabinet een oordeel vellen over het voorlopige Brexit-akkoord dat ze met de Europese Unie wil gaan sluiten. Beeld AP

Dat betekent dat de Britten niet vrij zijn om een geheel eigen koers te gaan varen. De vrees leeft dat een tijdelijke oplossing een blijvende wordt. Daarnaast is het de vraag of het beoogde en zeer gecompliceerde douanepartnerschap gaat werken. De Noord-Ierse gedoogpartner van de regering, de DUP, heeft moeite met de komende extra controles bij de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Zonder steun van de unionisten zal het nog moeilijker zijn om het akkoord later deze maand door het Lagerhuis te krijgen.

Het kabinet kan May dwingen om terug naar Brussel te gaan om het akkoord aan te passen. Daar is nog tijd voor, maar de vraag is of EU-onderhandelaar Michel Barnier bereid is om nog meer water bij de Franse wijn te doen. Bij Downing Street stonden vanochtend reeds pro-Brexit-demonstranten, die borden omhoog hielden met teksten als ‘Theresa May: respect the 17,4 million’ en ‘40 billion to be an EU colony: no thanks’. Een uitgelekte memo van EU-onderhandelaar Sabine Weyand waarin staat dat de EU ‘alle controle behoudt’ versterkte de afkeer van het voorgestelde akkoord.