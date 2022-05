‘Het is bizar hoe de finale hier leeft. Het lijkt wel of ze een WK organiseren’

Voorpret van Feyenoordfans op een terras in Tirana. Beeld REUTERS

Dag Bart, Feyenoord leeft al weken naar deze finale toe. Wat voor tactisch plan heeft trainer Arne Slot voor zijn spelers bedacht, denk je?

‘Slot wil op dezelfde manier gaan spelen als in het afgelopen seizoen. Hij wil voorin pressie uitoefenen: als de keeper of de verdedigers van AS Roma de bal hebben, moet Feyenoord hen gefaseerd onder druk zetten. Maar Slot weet ook dat de coach van de tegenstanders, José Mourinho, die druk zal willen omzeilen door de bal bijvoorbeeld snel naar voren te spelen of van links naar rechts verplaatsen.

‘De psychologische kwaliteiten van de trainer zijn vanavond belangrijk. Hoe nemen ze de stress weg? Feyenoord-spits Bryan Linssen vertelde dat ze vorige week op het trainingskamp in Portugal al wat wedstrijdbesprekingen hadden gehad, waardoor de spanning flink is opgebouwd. Dat kan ook negatief werken. Nu probeert Slot die spanning er weer af te halen. Slot komt zelf vrij ontspannen over, hoewel deze wedstrijd ook veel voor zijn carrière kan betekenen. Dat vind ik knap.’

Wat kunnen we van Roma verwachten?

‘Roma heeft individueel iets meer kwaliteiten, denk ik. Roma kocht zijn spits Tammy Abraham bijvoorbeeld voor 40 miljoen euro van Chelsea, terwijl Feyenoord met Linssen een transfervrije spits van Vitesse overnam en met Cyriel Dessers een aanvaller huurt die bij de Belgische club Genk weinig aan de bak kwam. De transferwaarde van de Roma-spelers is bij elkaar drie keer zo hoog als die van Feyenoord.

‘De crux voor Feyenoord is om dat als team te compenseren. Ik denk dat Roma licht favoriet is voor de winst. Maar zij hebben niet veel spelers met ervaring in dit soort wedstrijden. Ik ben een beetje bang dat de spelers van Roma continu overtredingen zullen proberen uit te lokken en dat dan steeds de hele bank van Roma opveert, Mourinho voorop. Als de scheidsrechter dat niet doorziet, wordt het een vervelende wedstrijd.

‘Ik verwacht dat de meeste fans in het stadion op de hand van Roma zijn. Veel Albanezen hebben familie in Italië en de premier en de burgemeester hebben hun voorkeur voor Roma al uitgesproken. Maar Feyenoord heeft al eerder dit seizoen bewezen lastige uitwedstrijden te kunnen winnen en zal zich gesteund weten door minimaal vijfduizend man.’

Het Europese seizoen begon voor Feyenoord 307 dagen geleden. Is het team nog fit genoeg?

‘Feyenoord heeft het hele seizoen al aangetoond dat het in staat is om, zelfs als het twee keer in de week moest spelen, 90 minuten lang vol gas te geven. Ook als de spelers voorin druk zetten, zijn ze op tijd achterin terug om daar het gevaar af te wenden. Feyenoord heeft anderhalve week vrij gehad. Ze hebben tijd gehad om pijntjes te laten genezen, zelfs keeper Bijlow is op tijd fit. Roma speelde afgelopen vrijdag nog de laatste competitiewedstrijd, wat weer als voordeel heeft dat je in het ritme blijft en dat de spanning zich minder lang heeft opgehoopt.

‘Het wordt vooral een kwestie van welke ploeg zijn zenuwen het beste in bedwang kan houden en het meest taakgericht kan spelen. En, zoals altijd, van wie een beetje geluk heeft.’

Gisteren kwamen de spelers van Feyenoord en Roma aan in Tirana. Is de Albanese hoofdstad klaar voor de finale?

‘Het is bizar hoe de finale hier leeft. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, zelfs niet in steden waar Champions League-finales werden gehouden. Inwoners van Tirana hebben massaal vrij genomen of gekregen. In de hele stad is het autoverkeer stilgelegd: je kunt overal lopen en fietsen. De hele stad is bovendien volgeplakt met grote doeken en banners van de finale, tot het gemeentehuis en operagebouw aan toe. Het lijkt wel of ze een WK organiseren.

‘Voor de fans van beide clubs is het balen dat de capaciteit van het stadion gering is. Er kunnen maar 22,5 duizend mensen bij de wedstrijd zijn. Misschien is dat wel te weinig voor een Europese finale: qua belangstelling was dit een finale voor minimaal zestigduizend man. Sommige supporters gaan vandaag nog op ticketjacht. Albanezen hebben voor geringe prijzen een ticket kunnen kopen, maar ik hoorde dat die tickets worden doorverkocht voor 600 à 700 euro.’

‘De fans uit Rotterdam en Rome worden goed uit elkaar gehouden. De overgrote meerderheid is ook helemaal niet in een confrontatie geïnteresseerd. Gisteravond is het bij het stadion wel even uit de hand gelopen. Volgens de Albanese autoriteiten zijn daarbij zestig fans opgepakt, van wie het merendeel Italianen en. Een aantal politieagenten is gewond geraakt. Als je ziet hoeveel fanatieke fans naar de stad zijn afgereisd, was zo’n rel bijna onvermijdelijk. Ik hoop, ook voor de Albanezen, dat het een goede wedstrijd wordt, met een positieve sfeer, zonder rellen. Maar ik vrees er wel voor: sommige groepen zijn op rellen uit en ik betwijfel of de lokale politie daar ervaring mee heeft.’

Tot slot, waar ga je vanavond in het bijzonder op letten?

‘Ik ben benieuwd naar de strijd op de flanken. Vermoedelijk is Leonardo Spinazzola, de fantastische linksback van Roma die ook op het EK flink op dreef was, op tijd fit. In het verleden heeft hij ook het Nederlands elftal in de problemen gebracht. Aan de andere kant staat Rick Karsdorp. Die komt van Feyenoord en heeft zich bij Roma goed ontwikkeld en zit ook vaak op de brommer op de rechterkant. Bij Feyenoord zullen Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida, twee jongens uit de eigen jeugd, daar een antwoord op moeten vinden. Maar dat is ze inmiddels wel toevertrouwd.’

‘Verder heb ik veel zin in de aanloop. De voorpret is bij dit soort wedstrijden vaak smakelijker dan het hoofdgerecht zelf. Het enthousiasme straalt van de gezichten, zowel bij de lokale bevolking als bij de fans. Het overgrote merendeel komt hier voor één groot, vredelievend feest.’