Het idee van een linkse fractiefusie leidt vooralsnog slechts tot meer chagrijn

Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (Pvda) eerder deze week in het centrum van Den Haag na gesprekken over de formatie. Beeld ANP

Wie het idee aan de formatietafel geopperd heeft, bleef donderdag volstrekt onduidelijk. Wel bevestigden diverse betrokkenen dat vanuit de fractiekamers van VVD, D66 en CDA wordt aangedrongen op meer duidelijkheid over de mate waarin de linkse partijleiders Jesse Klaver en Lilianne Ploumen in de komende kabinetsperiode willen gaan samenwerken nu zij de formatie-onderhandelingen samen willen gaan voeren.

De drie andere partijen willen meer zekerheid dat de twee niet alleen in de formatie maar ook daarna als één blok zullen opereren. Ze zouden dan ook met één onderhandelingsteam moeten meedoen aan de onderhandelingen. Daadwerkelijke blokvorming zou bij VVD en CDA ook het bezwaar kunnen wegnemen dat ze niet met twee linkse partijen – met allebei hun eigen eisen – in zee willen.

Hoogst ontstemd

Hoewel beide linkse partijen donderdag niet ontkenden dat zij werken aan het concreet maken van hun samenwerking, reageerden zij hoogst ontstemd op de suggestie dat dit door de mogelijke coalitiepartners zou zijn afgedwongen. ‘Alsof wij zouden gaan fuseren om te kunnen meeregeren’, aldus een betrokkene. Inhoudelijk wilde geen van beide fracties donderdag meer bevestigen dan dat er aan iets wordt gewerkt. ‘Wij praten altijd over samenwerking, maar daar hebben andere partijen niets mee te maken’, klinkt het vanuit GroenLinks.

Ook de PvdA benadrukt dat de partij zich niet door wie dan ook tot iets laat dwingen. De sociaaldemocraten zouden inmiddels wel formeel hebben besloten dat zij in elk geval gedurende de formatie één blok willen vormen met GroenLinks, vernam de NOS van bronnen in de partij. Inclusief gezamenlijke fractievergaderingen over de voortgang in de formatie-onderhandelingen.

Het idee van een volledige fractiefusie duikt al jaren met enige regelmaat op bij de PvdA en GroenLinks. In de jaren van het tweede kabinet-Rutte (2012-2017) spraken de toenmalige fractieleiders Diederik Samsom en Bram van Ojik serieus over het afstemmen van de verkiezingsprogramma’s, en zelfs over een fusie. Volgens Samsom waren ze ‘verder dan ooit’. Na de verpletterende nederlaag voor de PvdA bij de verkiezingen van 2017, raadde PvdA-minister Ronald Plasterk zijn partijgenoten in de Tweede Kamer aan zich aan te sluiten bij GroenLinks. Maar toen waren de fracties inmiddels in handen van Lodewijk Asscher en Jesse Klaver. Die lieten meteen weten er niets voor te voelen.

Of de nieuwe beweging naar intensieve samenwerking ook de formatie uit het slop trekt, is intussen de vraag. Vanuit VVD en CDA klonken donderdagavond zeer terughoudende geluiden. Openlijke scepsis kwam er van partijleider Hoekstra. Hij liet bij voorbaat weten dat hij niet gelooft dat een fusie snel effect zal hebben op de formatie, omdat zoiets doorgaans veel tijd kost. ‘Het CDA heeft er tien jaar over gedaan, GroenLinks zelfs een jaar of acht, negen.’