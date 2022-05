Het hoge woord ‘racisme’ is eruit, maar hoe kan de overheid het tegengaan?

Premier Mark Rutte voorafgaand aan een gesprek met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Verstaat iedereen hetzelfde onder institutioneel racisme?

In de acht pagina’s tellende Kamerbrief waarin staatssecretaris Marnix van Rij maandag erkende dat de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan institutioneel racisme, stond hij uitvoerig stil bij de definitie. Hij volgt de definitie die het College voor de Rechten van de Mens hanteert: institutioneel racisme is ‘het verschijnsel dat processen, beleid en (on)geschreven regels van instituten leiden tot structurele discriminatie op grond van ras’. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van kwade intentie of opzet.

Er bestaan ook andere, sociaal-wetenschappelijke definities van institutioneel racisme. Zo spreekt het Kennisplatform Inclusief Samenleven al van institutioneel racisme als de uitkomst ‘structurele ongelijkheid’ is.

Het College bakent institutioneel racisme bewust preciezer af tot ‘discriminatie’, zegt woordvoerder Nacha Rakraki. ‘Dat wil zeggen: ongelijke behandeling waarvoor geen rechtvaardiging bestaat.’ Die afbakening is volgens Rakraki nodig, omdat een ongelijke behandeling soms wel degelijk te rechtvaardigen is. ‘Anders zou ook een academisch ziekenhuis dat proefpersonen selecteert op basis van etniciteit vanwege het bestaan van een bepaalde ziekte of gen bij die groep onder ‘institutioneel racisme’ vallen. Dat zou onzinnig zijn.’

Een bezoeker van een Black Lives Matter-betoging in Leeuwarden, juni 2020. Beeld ANP

Is institutioneel racisme hetzelfde als etnisch profileren?

Nee, zegt antropoloog Sinan Çankaya, die onderzoek deed naar etnisch profileren door de Nederlandse politie. ‘Maar het is wel een goed voorbeeld van institutioneel racisme.’ Volgens Çankaya kan etnisch profileren ontstaan door vooroordelen die agenten hebben opgedaan tijdens het werk zelf, zoals via politiestatistieken en politie-informatie. Die vooroordelen worden vervolgens in stand gehouden binnen de informele bedrijfscultuur, onder meer door de verhalen die collega’s elkaar vertellen. ‘Agenten worden op die manier gesocialiseerd om bevolkingsgroepen te wantrouwen.’

‘Er is reden om aan te nemen dat er iets soortgelijks bij de Belastingdienst is gebeurd’, zegt Çankaya. De mailwisseling waarin ambtenaren bij de Belastingdienst van ‘een nest Antillianen’ en ‘zwartjes’ spraken, zegt volgens de antropoloog wel iets over de interne cultuur waarin zulke termen kennelijk normaal waren. ‘En net als de politie maakte ook de Belastingdienst gebruik van risicoprofielen.’

Is de erkenning van het kabinet een belangrijke stap?

Jaïr Schalkwijk heeft zijn bedenkingen. De projectleider bij Controle Alt Delete, een mensenrechtenorganisatie die etnisch profileren en politiegeweld aan de kaak stelt, ergert zich aan de manier waarop de erkenning is geuit. ‘Van Rij schreef een ingewikkelde en verwarrende Kamerbrief over de definitie van institutioneel racisme, terwijl hij makkelijk had kunnen aansluiten bij de gangbare definitie die het Kennisplatform Inclusief Samenleven hanteert. Dit doet echt afbreuk doet aan de erkenning die het kabinet wil geven aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. Wat kun je hiermee als burger?’

Het College voor de Rechten van de Mens noemt het ‘winst’ dat het kabinet met deze erkenning ‘toegeeft dat er sprake is van een serieus mensenrechtenprobleem’ bij de Belastingdienst. ‘Maar of dit echte erkenning is’, zegt de woordvoerder, ‘en of dit voor slachtoffers voldoende is, is niet aan het College om te beoordelen.’

De erkenning van het kabinet is een voorzichtige stap in de goede richting, stelt Sinan Çankaya. ‘Het is niet eerder voorgekomen dat op dit niveau, vanuit de politieke top, is toegegeven dat institutioneel racisme voorkomt in overheidsorganisaties. In die zin kun je deze erkenning als belangrijk kantelpunt zien.’ Maar het is niet genoeg, aldus Çankaya.

Wat kan de overheid dan tegen institutioneel racisme doen?

‘Het kabinet kan – om te beginnen – ophouden met doen alsof institutioneel racisme ongrijpbaar is’, zegt Jaïr Schalkwijk. ‘Het is juist heel grijpbaar. En je kunt het bestrijden door bij alle overheidsdiensten te stoppen met het koppelen van risicoprofielen aan huidskleur, religie en afkomst.’

Volgens het College voor de Rechten van de Mens moet de overheid niet wachten tot discriminatieklachten binnenkomen, maar zelf actief controleren of het eigen beleid niet onevenredig uitpakt voor bepaalde groepen. Een andere maatregel die het College onder meer noemt is ‘bewustwording van onbewuste vooroordelen’.

Maar wijzen op een bewustwordingsproces is niet meer geloofwaardig, zegt Sinan Çankaya. ‘De toeslagenaffaire is een clear cut zaak: de fraudejacht werd aangemoedigd door de ambtelijke top en data-analisten hebben bewust algoritmes gemaakt voor risicoprofielen. Nu is de overheid aan zet om leiderschap te tonen en concreet beleid te maken om institutioneel racisme tegen te gaan.’