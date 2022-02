Het heeft Joe Biden zelden meegezeten, maar nu zat de ‘Cassandra van het Witte Huis’ er bovenop

Beeld Javier Muñoz

Het zit hem niet mee. Op het domme geluk dat je als politicus af en toe moet hebben, kan hij nooit eens rekenen. De laatste halve eeuw is dat vaak gezegd over de politicus Joe Biden. Op cruciale momenten krijgt hij te maken met tegenslag of slaat het noodlot toe.

Er was het jaar 1972. De jonge Biden was een rijzende ster in de Democratische Partij toen zijn vrouw en babydochter verongelukten. Vijftien jaar later was de veertiger Biden favoriet voor de presidentiële race van 1988 tot zijn campagne strandde na beschuldigingen van plagiaat waar politici in de 21ste eeuw om lachen. In 2015, het een-na-laatste jaar als Obama’s vicepresident, sloeg het noodlot weer toe in zijn persoonlijk leven, toen zijn zoon Beau overleed aan een hersentumor. Diens dood noopte hem af te zien van deelname aan de presidentiële race van 2016, met alle gevolgen van dien. Voor Joe Biden waren méér zwarte kiezers uitgelopen dan voor Hillary Clinton. Hij had armlastige witte kiezers geen ‘deplorables’ genoemd.

De vorige keer dat Biden in deze rubriek acte de présence gaf, was hij nog geen president. Het spande erom, voor én na de verkiezingen, want de verliezende kandidaat probeerde administratief, juridisch en later ook nog met een opgehitste menigte te verhinderen dat Biden zou aantreden. Na zijn inauguratie was het lot hem ten leste welgezind, althans: zo leek het even. In ouderwetse (‘mainstream’) media werd gesproken van een ‘vliegende start’. Een mooie zin uit het commentaar van het Friesch Dagblad van 7 april 2021: ‘De Amerikaanse president Joe Biden zit ruim twee maanden in het Witte Huis en hij is hard op weg om meer voor elkaar te krijgen dan veel van zijn voorgangers in een hele ambtstermijn.’

Er zijn mensen die geloven in karma. Er zijn er ook die opmerken dat levens op een of andere manier samenhang vertonen, zoals in finales van symfonieën thema’s uit eerdere delen terugkeren. Hoe je het ook ziet, in 2022 is een zinnetje over Biden terug van maar even weggeweest: het zit hem niet mee. De beeldvorming over zijn presidentschap begon kort na de vliegende start al te kantelen, met de terugtrekking uit Afghanistan. Biden wilde snel in actie komen voor de verarmde Amerikaanse middenklasse die zijn partij de rug had toegekeerd. Daarvoor was het cruciaal zijn grote economisch herstelplan met milieumaatregelen en investeringen in de infrastructuur en sociale zekerheid door het Congres te loodsen. Pessimisten voorspelden dat het in een giftig gepolariseerd klimaat lastig zou worden, maar Biden had ook domme pech dat één (ja: één!) Democratische senator uit West-Virginia, Joe Manchin, met de Republikeinen meestemde. Manchin heeft belangen in de kolenindustrie en blokkeerde met zijn stem en passant Bidens klimaatambities.

Biden wilde zich in zijn buitenlands beleid concentreren op China. In plaats daarvan wordt al zijn tijd nu opgevreten door de leider van Rusland. Poetin zit er al 22 jaar, maar koos het presidentschap van Biden uit om een oorlog te beginnen in Oekraïne. Biden had de wereld erop gewezen dat die oorlog aanstaande was. Poetin ontkende het glashard, in Europa vonden ze hem alarmistisch, de Oekraïense president Zelenski riep dat hij moest ophouden met onrust zaaien. Sinds drie dagen noemen ze hem ‘Cassandra in het Witte Huis’.

Ze zeggen dat Biden in 2016 aan zijn water voelde wie de Amerikaanse verkiezingen zou winnen. In 2022 kampt hij met een plaag van inheems poetinisme. Hij hoopte dat de Republikeinen na Trumps verlies zouden terugkeren naar ‘het oude normaal’. In plaats daarvan bestraffen ze nu Trump-critici in eigen gelederen: in deze partij is het een dogma aan het worden dat de verkiezingsuitslag van 2020 op fraude berustte. Hillary Clinton noemde zich in 2016 het laatste tussen kiezers en ‘de apocalyps’.

Joe Biden zegt het niet zelf, maar als het lot hem slecht gezind blijft, kan hij de geschiedenis ingaan als het laatste tussen een korte en langere periode van trumpisme.