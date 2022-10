Het had niet zo hoeven ontsporen – en drie andere lessen uit de parlementaire enquête gaswinning

Op 10 oktober brengt staatssecretaris Vijlbrief (links) een bezoek aan Wirdum, nadat het gebied is getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.1. Hij spreekt er met bewoners en de burgemeester. Beeld Jilmer Postma / ANP

1. Het had niet zo hoeven lopen

De belangrijkste vraag bij aanvang van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen: waarom werd een jaar na de aardbeving bij Huizinge (in 2012, nog steeds de zwaarste ooit) de gaswinning niet verlaagd, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen uit veiligheidsoverwegingen dringend adviseerde, maar verhoogd? De 53,8 miljard kuub van 2013 was het hoogste niveau sinds 1981.

Vriend en vijand – van gedupeerden tot Shell-ceo Ben van Beurden – waren het erover eens: dat had nooit mogen gebeuren. ‘Pijnlijk’, erkende zelfs de man die er destijds over ging, toenmalig minister Henk Kamp. Met de kennis van nu had hij er ‘een rotgevoel’ over. Een groot complot tegen Groningen kwam niet aan het licht. Niemand besloot de kraan nog even flink open te draaien. Maar een ramp is vaker niet het gevolg van iets dat wordt gedaan, maar van iets dat wordt nagelaten. Kamp greep niet in, de spijt kwam achteraf.

Ouderen in Limburg zouden in de kou komen te zitten, klonk het destijds. Dat excuus werd definitief ontkracht. Handelshuis GasTerra rekende in het najaar van 2012 al voor dat de gaswinning met flinke ingrepen 20 miljard kuub omlaag kon. Zelfs een kwart minder had al veel ellende gescheeld – zie les 4.

2. De macht van ‘de vierde macht’

Mark Rutte praatte donderdag vijf uur lang, maar zei weinig. Bijna zonder uitzondering waren de verhoren met topambtenaren van diverse ministeries meer onthullend dan de getuigenissen van hun bazen, toenmalig ministers. En niet alleen omdat ze meer dossierkennis of een beter geheugen hebben.

Op cruciale momenten was de macht van ‘de vierde macht’ groot in het gasdossier. Ambtenaren wisten meer en besloten soms eigenstandig bepaalde informatie wel of niet te delen. Neem die 20 miljard kuub: Kamps topambtenaar kreeg de berekening voorgeschoteld. Maar het scenario bereikte hemzelf nooit, hield de minister vol. Iets vergelijkbaars gebeurde een half jaar later. GasTerra checkte bij dezelfde topambtenaar of het echt wel de bedoeling was, de dreigende recordwinning. Het zou namelijk nog een flinke ons minder kunnen: 8 miljard kuub, het verschil tussen meer of minder gaswinning. Kamp verklaarde opnieuw: die informatie kwam mij nooit ter ore.

Andersom gebeurde ook. Drie dagen voordat wereldkundig werd dat de gaskraan eind maart 2018 helemaal dicht zou gaan, belde een hoge ambtenaar van Economische Zaken dat door aan Exxon-topman Rolf de Jong. De rest van het kabinet wist nog van niets. ‘Totaal buiten de orde’, aldus zijn minister Wiebes.

Premier Mark Rutte tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquête gaswinning op 13 oktober. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

3. Wetenschap als glibberig gereedschap

Zelfs binnen de enige vakgroep in Nederland (aan de Universiteit Utrecht), waar colleges over door menselijk handelen veroorzaakte aardbevingen werden gegeven, viel het woord ‘Groningen’ nooit. Achteraf is het onbegrijpelijk: hoe dacht men een bodem leeg te kunnen pompen zonder daar diepgravend onderzoek naar te doen? Tot Huizinge (2012) ook de wetenschap wakker schudde, wisten we nagenoeg niets van de geheimen van de ondergrond.

Het onderzoek dat wel plaatsvond, werd vaak bekostigd door de gasindustrie en was niet gericht op veiligheid, maar op winning. In tijden waarin de ‘derde geldstroom’ (opdrachtonderzoek) dominanter is dan ooit, is een krachtiger pleidooi voor fundamenteel en onafhankelijk onderzoek bijna ondenkbaar.

In de jaren daarna buitten politici de aan wetenschap inherente onzekerheid vakkundig uit. Toen de gasbaten in de jaren 2013 en 2014 vanwege de economische crisis meer dan welkom waren, meende minister van Financiën Dijsselbloem – geen geoloog – dat de adviezen van de toezichthouder ‘houtje-touwtje’ waren. En Kamp draaide de gaskraan niet dicht omdat hij ‘niet genoeg informatie’ had.

Modellen genoeg, daarna. Hun soms waanzinnige uitkomst: de ene helft van een twee-onder-een-kapwoning kon onveilig zijn, de andere helft niet. Op papier dan. De les: gebruik wetenschap, maar verklaar die niet heilig.

4. Een scheur herstel je, vertrouwen niet

Het ging in de eerste plaats om waarheidsvinding, deze enquête. Al hoopte de commissie stiekem met de feiten op een rij de verzoening in te luiden tussen Groningers en de overheid, door wie zij zich in de steek gelaten voelen.

Die hoop lijkt ijdel. Velen in Groningen geloofden het wel, die verhoren. Wie ze wél volgde, zag duistere vermoedens bevestigd: het geld ging voor. Het rampjaar 2013 hangt nog altijd als een donkere wolk boven het gasdossier. Het was vaak te weinig, te laat. Goede bedoelingen te over, verklaarde Kamp. Maar ook hij moest erkennen dat tekentafeloplossingen geen verlossing brachten.

Instanties met steeds nieuwe afkortingen werden op- en weer afgetuigd. De overheid nam verantwoordelijkheid; de gaswinning ging flink naar beneden. Maar zoals vertrouwen de haarlemmerolie voor effectief beleid is, zo is wantrouwen zand in de machine van goed bestuur. Cynisch maar waar: zelfs nu de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief de gaskraan dichtdraait – ondanks druk uit binnen- en buitenland – geloven velen hem niet op zijn woord, zei hij. Gedane zaken nemen geen keer. De overheid kan het schudden in Groningen. Terwijl de bevingen nog tientallen jaren kunnen doorgaan.