Het grote verkopen is begonnen: hier moet u op letten bij de presentatie van het regeerakkoord

Mark Rutte (VVD) loopt naar het Logement om de laatste details van het regeerakkoord door te nemen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

VVD: ‘Er zijn toch wat zorgen bij de VVD-achterban’

‘De VVD is allang blij dat Mark Rutte nog een keer premier kan worden. De tactiek om aan hem vast te blijven houden, is goed uitgepakt, al is hij wel beschadigd door het ‘Positie Omtzigt, functie elders’-incident. De vraag is: welke prijs betaalt de partij?

‘Na het uitlekken van het treindocument dat CDA en VVD hadden geschreven ontstonden er toch wat zorgen bij de VVD-achterban over de progressievere onderdelen. Zo stond de ambitie genoemd om meer kwetsbare vluchtelingen op te nemen, de hele toon rond migratie was relatief mild. Wij gaan met een loep boven het regeerakkoord hangen, onder meer om te zien in hoeverre het overeenkomt met het treindocument.

‘De VVD is een liberale partij die aan de rechts-conservatieve kant hangt, daar past een heel progressief verhaal niet bij. Misschien benadrukt Rutte dus vooral: dit is een stabiele coalitie waar we al vier jaar mee hebben geregeerd. Het grote verkopen is begonnen, zag je gisteren al nadat de vier fracties over het akkoord hadden overlegd: het leek wel een wedstrijdje benadrukken welke fractie het meest tevreden was.’

D66: ‘Het progressieve stempel moest écht terug te zien zijn’

‘Sigrid Kaag moet aan haar achterban duidelijk maken waarom ze in een kabinet zou stappen met een coalitie die voor D66 niet de voorkeur heeft. Ze heeft het niet voor elkaar gekregen om de ChristenUnie in te ruilen voor een linkse partij. Een paar maanden geleden maakte ze de draai, en zei ze: ‘We gaan het proberen, met als grote voorwaarde dat het progressieve stempel écht terug te zien moet zijn in het regeerakkoord’. Daar gaan we dus goed op letten.

‘De medisch-ethische kwesties werden in het begin van het formatieproces genoemd als een van de belangrijkste redenen om niet met de ChristenUnie in zee te gaan. Maar de afgelopen maanden is het belang van dit onderwerp juist heel erg gedownplayed. Zo van: er zijn echt heel grote uitdagingen, zoals de woningmarkt en de arbeidsmarkt, die medisch-ethische kwesties moeten we niet te groot maken.

‘Mogelijk was dat al het begin van de pr-campagne om deze coalitie aan de achterban te kunnen verkopen, maar er is nog niks bekend over wat er daadwerkelijk is overeengekomen. Daar gaan we op letten. Is er een bezweringsformule waarmee zowel de ChristenUnie als D66 mee naar de eigen achterban kan? Of heeft er een gewonnen, en wat krijgt de ander daarvoor terug?’

CDA: ‘Hoop op een nieuw begin’

‘Gisteren was Wopke Hoekstra zichtbaar opgelucht. Het CDA heeft een heel zwaar jaar achter de rug, met dramatisch verlopen lijsttrekkersverkiezingen, een leiderschapswissel, verloren verkiezingen, het vertrek van Omtzigt en ga zo maar door. Uiteindelijk heeft Hoekstra de PvdA en GroenLinks van tafel gekregen en komt zijn voorkeurscoalitie er. Het CDA hoopt dat dit regeerakkoord een nieuw begin inluidt.

‘Hoekstra liet vorige week zaterdag tijdens een partijcongres doorschemeren dat de partij het CDA-geluid sterker wil laten klinken, al is nog niet helemaal duidelijk wat dat geluid is. Het CDA heeft de afgelopen jaren een vrij cultureel conservatieve koers gevolgd, ingezet onder het partijleiderschap van Sybrand Buma. Het is nu interessant om te zien of de partij die koers doorzet of wat meer naar de christelijk-sociale kant gaat, met bijvoorbeeld een mildere toon over migratie.

‘Ik denk dat het CDA wat meer accenten wil leggen in de Kamer en bijvoorbeeld de aanpak van criminaliteit naar zich toe wil trekken. Daarnaast is het stikstofdossier een heikel punt omdat de partij een grote boerenachterban heeft. Een tijdje geleden stond er een interview met landbouwwoordvoerder Derk Boswijk in de Volkskrant. Hij bepleitte vooral eerlijkheid tegen de boeren. Als zijn verhaal een voorteken is van de koers, dan lijkt mij dat het CDA bereid is moeilijke keuzes te maken. We gaan het vanmiddag zien.’

ChristenUnie: ‘Pr-praatje zal draaien om alle grote veranderingen’

‘Na afloop van de fractieoverleggen over het regeerakkoord was Gert-Jan Segers de enige die zei: ‘Wij hebben nog een paar punten die verder gaan dan punten en komma’s’. Daar gaan wij de komende dagen achteraan. De ChristenUnie heeft een kleine fractie, waardoor alle Kamerleden betrokken waren bij de totstandkoming van het regeerakkoord, dus ik ben eigenlijk verbaasd over die relatief kritische houding.

‘De ChristenUnie zal met een goed verhaal moeten komen over deze coalitie, omdat Segers dit voorjaar heeft gezegd: ‘Ik stap niet nog een keer in een kabinet-Rutte’. Hij kwam daarop terug omdat hij geen nieuwe verkiezingen wilde, op voorwaarde van grote veranderingen. Zijn pr-praatje zal draaien om alle grote veranderingen die er nu komen ten opzichte van het vorige kabinet. Zo heeft hij een groot punt gemaakt van een verbeterde relatie tussen een dienstbare overheid, zoals hij dat noemt, en de burger, na de toeslagenaffaire. Hij kan niet in een kabinet stappen dat niets aan de bestuurscultuur doet.’