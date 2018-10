Het grote afscheid nemen is begonnen: ‘Vreselijk, ik kom al mijn hele leven in dit ziekenhuis’

Met een vijftal plastic tassen vol kleren en een wandelstok staat Marlène voor de ingang van het MC Slotervaart in Amsterdam. ‘Wat een gestress’ verzucht ze. Marlène wist dat het ziekenhuis op omvallen stond, toch kwam het telefoontje donderdagmiddag onverwachts. ‘Zo plotseling’.

Of ze snel haar man, die leidt aan dementie, wil komen ophalen. Marlène heeft zelf geen auto. ‘Ik rij alleen in een scootmobiel.’ Voor vrijdagochtend wist ze een kennis met auto te strikken. ‘Nu moet hij waarschijnlijk naar De Poort toe’, verzucht Marlene terwijl ze de tassen in de voorgereden auto zet. Haar man stapt in. ‘Ik heb het hem geprobeerd uit te leggen’, zegt Marlene. ‘Maar hij is een beetje in de war van alles.’

Een ambulance verlaat het terrein van het MC Slotervaart. Na het faillissement moet het ziekenhuis vijftig patiënten herplaatsen naar andere ziekenhuizen. Beeld ANP

Het is een enorme operatie deze dagen in MC Slotervaart. Donderdag werd bekend dat het doek definitief valt voor het Amsterdamse ziekenhuis. Op dat moment lagen er nog 74 patiënten opgenomen; die zullen uiterlijk vrijdag 15.00 uur het ziekenhuis hebben verlaten. Onder andere het Amsterdam UMC en OLVG hebben hun medewerking toegezegd.

Het is vrijdagochtend een komen en gaan van auto’s en taxi’s. Goed ingepakte patiënten in rolstoelen, familieleden met koffers. ‘Vreselijk’, zegt Nel (77), als ze naar buitenkomt. Haar man is hartpatiënt en heeft net bloed laten prikken. ‘Dinsdag hebben we een afspraak bij de cardioloog. Dan horen we meer.’ Nel komt al haar hele leven in het Slotervaartziekenhuis. Ze heeft het als buurtbewoner zelfs gebouwd zien worden.

Afwachten

‘Het hoort bij deze buurt, het ziekenhuis is zo vertrouwd’, zegt ze terwijl haar man de auto voorrijdt. ‘Ik heb mijn handtekening al ergens achtergelaten. Ik ben niet jong meer, maar als er een demonstratie komt, doe ik mee.’ Wat hun nieuwe ziekenhuis wordt, weet ze niet. ‘Dat is afwachten.’

Medewerker Merie de Bruin (52) komt buiten even snel een sigaretje roken. Ze staat al twaalf jaar in de winkel en het restaurant van het ziekenhuis. Dinsdag had ze nog hoop. Ja natuurlijk wist ze dat het dit keer écht serieus was. Maar toen er donderdag sessies werden aangekondigd, was alle hoop weg. ‘We hebben meteen kapotte lakens gepakt, plastic buizen van de technische dienst gehaald en wat stiften. Eerst protestborden maken. Je moet iets.’

Merie de Bruin. Beeld Jamaica Vink

Ze blijft voorlopig gewoon doorwerken, zoals gevraagd is. Tot het ontslag rond is, moet ze wel, zegt ze, om de financiële afwikkeling niet in gevaar te brengen. ‘En je wilt ook afscheid nemen van je collega’s.’

Even later komt een receptioniste van het ziekenhuis naar buiten met dezelfde gedachte. Even rust. ‘Heel Amsterdam belt’, zegt ze. ‘Allemaal mensen met vragen. ‘Ik ben geopereerd, hoe moet het nu met de hechtingen? Ik heb een afspraak staan en nu?’’ De receptioniste staat iedereen netjes te woord. ‘Ook al zit ik zelf in de shit. Dat hoort bij dit werk, je moet je eigen problemen even wegstoppen.’