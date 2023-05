Het Griekse succesverhaal is niet voor iedereen voelbaar: ‘Wij zijn alleen maar aan het overleven’

Buspassagiers in Athene worden vanaf een bushokje uitgezwaaid door een poster van Alexis Tsipras. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

‘Een klein Dubai in Athene’, schampert Lysandros Tsilidis, voorzitter van de Griekse toeristenbranche. Op het terrein van het oude vliegveld van Athene valt nog niet veel te zien. Een vrachtloods wordt gesloopt, achter de hekken zijn bouwvakkers bezig met grondwerk. Maar hier moet het nieuwe, spectaculaire gezicht van Athene verrijzen, het Ellinikon, het grootste kustpark ter wereld, groter dan Hyde Park in Londen, met achtduizend woningen, twee winkelcentra, een zakendistrict, een museum en een jachthaven.

Pronkjuweel wordt de Riviera Tower, vijftig verdiepingen en meer dan tweehonderd meter hoog, de hoogste wolkenkrabber van Griekenland, volgens de laatste duurzame principes ontworpen door de Britse sterarchitect Norman Foster. Niet alleen het project zelf, maar ook de pr is van olympische proporties. ‘Het Ellinikon zal werk bieden aan 75 duizend mensen en zal goed zijn voor 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Het Ellinikon is een symbool voor een nieuw tijdperk in Griekenland’, zegt een woordvoerder van projectontwikkelaar Lamda.

Er wordt weer geïnvesteerd in Griekenland. Het eeuwige probleemkind van de EU is nu een van de snelste groeiers: 8,9 procent in 2021, 5,9 procent vorig jaar. Dit jaar vertraagt de groei tot 2,4 procent, maar die is daarmee nog altijd hoger dan in Nederland (1,8 procent), de EU als geheel (1 procent) en Duitsland, de oude vijand in de crisis (0,2 procent). Verwacht wordt dat Griekse staatsleningen binnenkort hun junkstatus zullen verliezen. De staatsschuld is hoog maar hanteerbaar, omdat de meeste leningen lang lopen tegen een vaste rente.

Verkiezingen

Zondag zijn er verkiezingen. In de peilingen leidt Nea Demokratia van premier Kyriakos Mitsotakis met 36 procent. Het linkse Syriza van ex-premier Alexis Tsipras volgt met 29 procent. Waarschijnlijk zal geen van beide partijen in staat zijn een regering te vormen. In dat geval volgen nieuwe verkiezingen waarin de grootste partij een bonus van 20 tot 50 zetels krijgt, afhankelijk van het stemmenpercentage. Daardoor wordt het gemakkelijker een meerderheid te halen.

Op een verkiezingsbijeenkomst van Nea Demokratia in een hotel in Athene hangt een sfeer van tevredenheid die grenst aan zelfgenoegzaamheid. Nea Demokratia heeft Griekenland weer ‘optimisme en zelfvertrouwen’ gegeven, zegt minister van Financiën Christos Staikouras. In videoboodschappen wordt de Griekse regering geprezen door Paschal Donohoe, de voorzitter van de Eurogroep (de ministers van Financiën van de eurozone) en Kristlaniva Georgieva, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds.

‘Jullie Grieken moeten wel trots zijn op wat jullie bereikt hebben’, zegt Georgieva. Griekenland is weer vrienden met de wereld, zelfs met de EU en het IMF die deel uitmaakten van de gehate ‘trojka’ die het land zulke zware bezuinigingen oplegde.

Hoe anders was de sfeer in 2015, toen premier Tsipras moest buigen voor de EU om in de eurozone te blijven. Veel commentatoren, in Griekenland en daarbuiten, vonden dat de Europa de Grieken te hard aanpakte. De Griekse economie zou een klap krijgen die zij voorlopig niet meer te boven zou komen. ‘Het was heel dramatisch. Verwacht werd dat Griekenland voor generaties verloren zou zijn’, zegt Eleni Varsivtsioti, correspondent van de Financial Times in Athene, die de Griekse crisis meemaakte als correspondent in Brussel.

Elastiek

Maar de economie herstelde zich sneller dan zij destijds verwachtte. ‘Als een economie heel erg krimpt, veert zij terug, net als een stuk elastiek’, zegt Varsivtsioti. ‘Bovendien had de regering van Mitsotakis vanaf het begin een sterke pro-businessbenadering. Ze wilde investeerders aantrekken. Dat heeft geholpen: de investeringen in Griekenland zijn sterk toegenomen.’

In het Athene van nu is het drama van 2015 ver weg. In de felle lentezon slenteren toeristen door de smalle straatjes van Plaka, de wijk aan de voet van de Akropolis. Ze dragen sterk bij aan het economisch herstel – toerisme is goed voor 20 procent van de economie. Andere groeisectoren zijn de bouw, groene energie en een ontluikende techsector.

‘Griekenland is een Europees succesverhaal’, kopte het Britse tijdschrift The Economist onlangs. Toch is er iets merkwaardigs aan de hand met dit succesverhaal: veel Grieken zeggen dat ze er maar bar weinig van merken. Egaleo is een volkse voorstad van Athene, een plaats waar de laatste trends niet lijken te bestaan, waar gepensioneerde mannen ’s ochtends koffie drinken en backgammon spelen onder de bomen op het centrale plein. Een karakterloze plaats die een beetje buiten de tijd lijkt te staan. Toch wordt in zulke stadjes, met hun kwetsbare lagere middenklasse, de geschiedenis vaak het hardst gevoeld.

‘Wie profiteert van het economisch herstel? De toeristen? Wij zijn alleen maar aan het overleven’, zegt Irini Douva (50) in de kleine schoenmakerij die zij met haar echtgenoot runt. De afgelopen jaren kregen ze op klap op klap. Na de eurocrisis volgde corona, waardoor mensen geen nieuwe schoenen meer kochten en er ook niets te herstellen viel. Tijdens de pandemie sloot ze leningen af die ze nu moet terugbetalen, terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen. Door alle problemen kon ze haar hypotheek niet meer betalen. Haar huis is al geveild. ‘Binnenkort moeten we vertrekken en een huurhuis zoeken, maar de huren zijn hier enorm gestegen’, zegt ze.

Nationale verarming

Tegenover het geld van Ellinikon staan de zorgen van Egaleo. Aan de bovenkant van de samenleving lijken geen grenzen meer te bestaan, terwijl de onderkant worstelt met stijgende prijzen. In Griekenland is die tegenstelling nog scherper dan in andere landen, omdat de inflatie vooraf werd gegaan door een periode van nationale verarming. De lonen liggen nog altijd 25 procent lager dan voor de crisis. Daarnaast kampt Griekenland met een ernstige wooncrisis, verergerd door de verhuur van appartementen aan toeristen via Airbnb. De afgelopen zeven jaar stegen de huren met 50 procent.

De man die Griekenland de afgelopen vier jaar leidde, premier Kyriakos Mitsotakis, presenteert zichzelf als een technocraat die afrekent met de slechte gewoonten van de oude Griekse politiek, de corruptie, het cliëntelisme, de laksheid van de bureaucratie. Maar er zit een donkere kant aan zijn regering, zeggen zijn tegenstanders.

Vorig jaar lekte uit dat tientallen Grieken werden afgeluisterd door de inlichtingendiensten, onder wie kritische journalisten, de stafchef van het leger en de leider van oppositiepartij Pasok. Vanwege dit ‘Griekse Watergate’ moest de secretaris-generaal van Mitsotakis, zijn neef Grigoris Dimitriades, aftreden. Mitsotakis zelf hield vol van niets te weten, al had hij de inlichtingendiensten onder zijn directe controle gebracht.

Een tweede klap voor het prestige van Mitsotakis was de treinramp bij Larissa in februari, waarbij 57 mensen om het leven kwamen, merendeels studenten. Ondanks haar technocratische pretenties had deze regering het spoor net zo laten verslonzen als haar voorgangers. Waarschuwingen over de gebrekkige veiligheid werden genegeerd. ‘Het was geen ongeluk, het was moord door nalatigheid’, zegt Syriza-aanhanger Efthymis Lambadas (27), student landbouw. Toch lijken de schandalen Mitsotakis nauwelijks te kunnen deren. Na de treinramp daalde zijn partij even in de peilingen, maar dat verlies werd weer goedgemaakt.

Economische dynamiek

Mitsotakis wordt gezien als een weinig empathische, maar competente leider. Griekenland staat er ook beter voor dan tijdens de crisis. De werkloosheid daalde van 25 procent in 2015 naar bijna 11 procent nu. De kans op armoede nam af en er is weer economische dynamiek, ondanks alle kritische kanttekeningen die daarbij kunnen worden gemaakt.

In Athene staan overal kraampjes van de politieke partijen. Het is er niet druk, de verkiezingen veroorzaken maar weinig opwinding. Veel Grieken zijn vermoeid, na al die jaren van tegenwind. Ook de grimmigheid van de crisis is verdwenen. Na 2009, toen de economie instortte, was het Syntagmaplein in Athene vaak het toneel van hevige rellen. De stigmata van die tijd zijn nog altijd zichtbaar.

Om de hoek bij Syntagma staat het zwartgeblakerde karkas van een bioscoop en een bank. In mei 2010 gooiden extreemlinkse betogers hier een molotovcocktail naar binnen waardoor drie mensen om het leven kwamen, onder wie een zwangere vrouw. ‘Dat was zo’n intense tijd, zo politiek, zo giftig’, zegt Eleni Varsivtsioti van de Financial Times. ‘Griekenland is toch vooruitgegaan, al blijkt dat vooralsnog vooral uit macro-economische cijfers.’