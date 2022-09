Het grensconflict tussen Kirgizië en Tadzjikistan, een tijdbom uit de tijd van de Sovjet-Unie, komt nu tot ontploffing

Vluchtelingen uit Batken, aan de Kirgizisch-Tadzjiekse grens, verzamelen zich in Boz-Adir, in het zuidwesten van Kirgizië, op 17 september 2022. Beeld AP

Kirgizië en Tadzjikistan zijn het al ruim dertig jaar oneens over hun gezamenlijke landsgrens. Slechts de helft van de duizend kilometer lange grens is duidelijk afgebakend. Over de andere helft hebben de twee landen regelmatig ruzie, maar nooit uitte die zich in geweld met zoveel slachtoffers als nu.

Meer dan honderdduizend Kirgiziërs zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. De Kirgizische president Japarov verklaarde maandag tot nationale dag van rouw. Hij riep op tot kalmte onder mannen die staan te popelen om naar het grensgebied te gaan om te vechten. ‘We hebben moedige strijders en genoeg militairen om de schenders van onze grenzen af te slaan’, aldus Japarov.

Tadzjikistan beschuldigt Kirgizië juist van het ontsteken van het conflict. Zo arresteerde Kirgizië tal van etnische Tadzjieken, aldus het Tadzjiekse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Grenzen hertekenen

Het grensconflict is een tijdbom die de Sovjet-Unie heeft geplant in Centraal-Azië. Moskou hertekende verscheidene keren de grenzen van Sovjetrepublieken zonder rekening te houden met de etniciteit van de inwoners van de gebieden. Dat leverde destijds geen grote spanningen op, want mensen konden de grens gemakkelijk oversteken tijdens het socialisme.

Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden de zachte grenzen plots harde landsgrenzen. Veehouders konden niet meer bij weilanden waarop zij en hun familie jaren hadden gewerkt als werknemers van collectieve boerderijen. Akkerbouwers raakten hun toegang kwijt tot waterbronnen. Ondertussen kwamen ze door bevolkingsgroei onder druk te staan om meer voedsel te produceren.

Vooral Tadzjiekse boeren zijn de klos, omdat ze volgens de meest recente Sovjetgrenzen afgesloten zijn van vrijwel alle weilanden in het grensgebied. Tadzjikistan eist dat de grens wordt getrokken op basis van oude Sovjetkaarten. Kirgizië houdt vast aan kaarten uit de jaren vijftig.

Betwiste gebieden

De spanningen leidden in 2004 tot de ‘Abrikozenoorlog’, waarbij boze Kirgiziërs abrikozenbomen, die op betwist gebied waren geplant door Tadzjiekse boeren, uit de grond trokken. Bij een ander opstootje, in 2014, gingen beide partijen elkaar te lijf met tuingereedschappen en stenen. Vorig jaar kwam het voor het eerst tot zware vuurgevechten na een conflict over water. Meer dan vijftig mensen kwamen om bij beschietingen met automatische geweren en mortiergranaten.

De artilleriegevechten van de afgelopen dagen hebben een oorlog dichterbij gebracht. De leiders van beide landen reppen alleen in de internationale diplomatie nog over een vreedzame oplossing. Voor eigen volk schermen ze met populistische beloftes om de betwiste gebieden ‘veilig te stellen’, met een wapenwedloop als gevolg. Zo opende de Kirgizische president Sadyr Japarov vorige week een dronebasis voor grenstroepen met in het arsenaal Turkse Bayraktar TB2’s. De bewapende drones speelden een beslissende rol in de oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië in 2020 en worden ook door Oekraïne ingezet in de verdediging tegen Rusland. De Tadzjiekse president Emomalii Rachmon, met harde hand aan de macht sinds 1992, opende op zijn beurt een fabriek met Iraanse gevechtsdrones.

Rusland als bemiddelaar

Kirgizië en Tadzjikistan zijn niet de enige landen in Centraal-Azië die een grensconflict hebben geërfd van de Sovjet-Unie. Oezbekistan wist onlangs op vreedzame manier zulke tijdbommen te ontmantelen. De Oezbeekse president Mirzijojev, de opvolger van een nationalistische dictator, tekende na zijn aantreden in 2016 akkoorden met Tadzjikistan en Kirgizië om oude grensconflicten te beëindigen. Kaarten zijn hertekend, de onderlinge handel is toegenomen.

De Kirgiziërs en Tadzjieken zijn nog niet zo ver. De rol van bemiddelaar in hun conflict wordt sinds de Sovjet-Unie gespeeld door Rusland, dat goede banden heeft met beide landen. Maar president Poetins oproep tot vrede maakt minder indruk na zijn eigen keuze voor geweld en zijn nederlagen in Oekraïne. Een staakt-het-vuren dat vrijdag werd aangekondigd, hield geen stand. Poetin belde zondag met Rachmon en Japarov om alsnog een wapenstilstand te bereiken. Maandag werden geen zware gevechten gemeld.

Russische media schuiven het Westen de schuld in de schoenen voor de onrust in wat Moskou als zijn achtertuin ziet. Persbureau Regnum stelt dat het Westen geweld in Centraal-Azië opstookt nu Rusland zijn handen vol heeft aan de oorlog in Oekraïne. ‘Het was dwaas om te verwachten dat onze geopolitieke tegenstanders stilletjes zouden toekijken.’