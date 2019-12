Het geval van Segre past in de groeiende haat in Italië

Senator Liliana Segre ontvangt dagelijks bedreigingen. Beeld EPA

Daar stonden ze, 600 van de in totaal 7.914 Italiaanse burgemeesters, achter een groot spandoek met: ‘haat heeft geen toekomst’. Ze kwamen uit heel het land, van Napels en Palermo tot Bari en Florence, en allemaal zeiden ze: ‘jouw escorte, dat zijn wij’.

Die boodschap was gericht aan senator Liliana Segre, de 89-jarige holocaust-overlevende die sinds vorige maand een politie-escorte heeft vanwege de meer dan 200 (doods)bedreigingen die ze dagelijks ontvangt.

Segre is beroemd in Italië omdat ze een van de slechts 35 Italiaanse kinderen was die Auschwitz overleefde. Toen ze acht was, werd ze van school gestuurd vanwege haar Joodse afkomst en na een periode van onderduiking en vluchtpogingen werd ze op haar dertiende vanaf platform 21 op Milaan Centraal naar Auschwitz gedeporteerd. Haar vader werd daar vrijwel direct vermoord, net als haar grootouders.

Liliana Segre tijdens een demonstratie in Milaan met onder anderen honderden burgemeesters. Beeld AP

Toen Auschwitz in januari 1945 werd geëvacueerd nam Segre, die in het kamp het nummer 75190 op haar huid kreeg getatoeëerd, deel aan een dodenmars richting concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland. Daar werd ze op 1 mei bevrijd door het Russische leger. Na de oorlog sprak ze nooit meer over haar verleden.

Tot ze een jaar of zestig was tenminste, en haar verhaal voor het eerst begon te delen op Italiaanse scholen. Ze vond het toch nodig haar ervaringen te delen met de jeugd en deed dat met zoveel inzet dat president Sergio Mattarella haar twee jaar geleden benoemde tot senator voor het leven.

In die hoedanigheid stelde ze voor een parlementscommissie op te richten om racisme en antisemitisme te bestrijden. Nadat dit voorstel recent werd aangenomen (alleen de Lega van Matteo Salvini, de nog rechtsere partij Fratelli d’Italia en Forza Italia van Silvio Berlusconi stemden tegen omdat zij vreesden voor de vrijheid van meningsuiting) begon ze de eerste bedreigingen te ontvangen.

‘Er waren uitingen van spijt ‘dat de Nazi’s hun werk niet hadden afgemaakt’’, zei Segre in een recent interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera. ‘En als ik in een discussie zei dat ook ik ooit een illegale immigrant was, zeiden ze: ‘je houdt je bek wel wanneer een paar migranten je verkrachten, oude trut’.’ Afgelopen november bleek een aantal van die naar schatting tweehonderd dagelijkse bedreigingen dusdanig serieus, dat ze onder politiebeveiliging werd geplaatst.

Liliana Segre te midden van honderden Italiaanse burgemeesters, die hun solidariteit betuigen tijdens een demonstratie in Milaan. Beeld EPA

Antisemitisme en racisme vormen een groeiend probleem in Italië. Van voetbalfans die Anne Frank afbeelden in het shirt van de tegenstander, tot het herhaaldelijk stelen van gedenkstenen voor Holocaustslachtoffers uit de straten van Rome, tot de zwarte spits van het vrouwenteam van Juventus die deze maand zei vroegtijdig naar Engeland te verkassen omdat ‘ik niet langer in winkels wil komen waar de eigenaar mij aankijkt alsof ik iets kom stelen’.

Half november bleek uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau SWG dat de situatie bovendien verslechtert. Van de 1.500 ondervraagden zei meer dan de helft dat racisme ‘afhankelijk van de omstandigheden’ best te verdedigen is. Volgens SWG-directeur Enzo Risso, die deze peiling jaarlijks uitvoert, was het de eerste keer in meer dan tien jaar tijd dat een meerderheid dit antwoord gaf. De hoofdschuldige, aldus Risso: het onlinedebat, waar haatdragende taal inmiddels zoveel voorkomt, dat mensen het normaal beginnen te vinden.

‘Online uitingen van haat zijn een groeiend probleem’, zei ook senator Segre in Corriere della Sera. ‘De overtuiging dat mensen alles moeten kunnen roepen in een verder ongecontroleerde omgeving, leidt tot barbaarsheid. Het is een soort grootschalig pestgedrag waar onze huidige wetten niet tegenop gewassen zijn.’

‘Ik weet wat het is om afgewezen te worden door een samenleving, waarvan ik dacht dat ik erbij hoorde’, voegde ze daar dinsdagavond in het centrum van Milaan aan toe. ‘Maar laten we het vanavond vooral over de liefde hebben. Laat de haat maar aan die anonieme mensen achter hun toetsenbord.’

Burgemeester Giuseppe Sala van Milaan zei dinsdagavond dat deze demonstraties door zullen blijven gaan ‘tot het klimaat van haat verandert’ in Italië.