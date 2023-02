Het gerechtshof verbiedt de Marechaussee grenscontroles uit te voeren waarbij huidskleur een rol speelt

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland (rechts), en gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga, die werd aangezien voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar na de uitspraak van het gerechtshof. Beeld ANP

Het handelen van de marechaussee kwam in 2018 in het nieuws door het toenmalige Eindhovense gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga (D66). Hij landde toen op Eindhoven Airport en werd aangezien voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Bamenga werd er uitgepikt voor een extra controle en spande een rechtszaak aan, samen met Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau Radar, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en een andere burger.

Die zaak verloren zij: volgens de rechter was het mee laten wegen van etniciteit in het opstellen van risicoprofielen aan de grens geen discriminatie. ‘Etnische uiterlijke kenmerken hóeven niet, maar kúnnen wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit’, schreef de rechtbank toen. Van discriminatie zou pas sprake zijn als etniciteit de enige reden was voor extra controles.

Huidskleur

Het hof is het daarmee dus niet eens: het is alleen van belang of ras een doorslaggevend verschil maakt in de beslissing iemand te controleren. Dat doet het in het geval van de Marechaussee, concludeert het hof. ‘Als de huidskleur anders was geweest, zou controle niet hebben plaatsgevonden.’ Volgens het gerechtshof maakt de Marechaussee zich daarmee schuldig aan een ‘bijzonder ernstige vorm van discriminatie’ door het maken van onderscheid op basis van ras bij controles aan de grens.

Bamenga, die zich de afgelopen vijf jaar heeft beziggehouden met de zaak, is 'heel blij’ met de uitspraak van het hof. ‘Dit is echt een fantastische overwinning’, reageert hij telefonisch. Hij zucht diep. ‘Ik ben opgelucht. Het is een grote stap richting een rechtvaardige samenleving.’

De grenscontrole van de Marechaussee hebben als doel iemands verblijfsstatus vast te stellen en mogelijk illegaal verblijf in Nederland op te merken. Bij de beslissing om iemand staande te houden en te controleren, laat de Marechaussee ras een rol spelen, omdat huidskleur volgens de dienst iets kan zeggen over herkomst.

Maar het gebruik van ras als een van de selectiecriteria voor die controles leidt volgens het hof tot stigmatisering en ‘heeft een negatieve uitstraling op de maatschappij in het geheel’. Het beleid leidt tot gevoelens van ‘pijn en frustratie’ en geeft Nederlanders met een niet-witte huidskleur het gevoel tweederangsburger te zijn, stelt het hof.

Eerdere uitspraak vernietigd

Het eerdere oordeel van een lagere rechter kon rekenen op kritiek van onder meer de Raad van Europa, de hoogste mensenrechtenorganisatie van het Europese continent. Mensenrechtenorganisaties en burgers vochten het besluit aan. Zij wilden dat het hof een principiële uitspraak deed over de kwestie, zodat ook andere overheidsorganisaties die gebruik maken van risicoprofielen weten wat wel en niet mag. Die uitspraak ligt er nu.

Volgens advocaat Jelle Klaas, die de eisers bijstond, is de beslissing van het hof 'historisch'. ‘Ik denk dat dit een enorme impact heeft, want de uitspraak is heel helder en een harde juridische tik voor de Marechaussee', aldus de advocaat. ‘Ik hoop dat ze nu ook beter begrijpen waarom wat ze deden, niet mag’.

De Marechaussee kondigde eerder aan te zullen stoppen met etnisch profileren aan de grens, maar volgens het hof is dat ‘niet of slechts in beperkte mate’ gebeurd. ‘We gaan het vonnis bestuderen en kijken wat dit voor consequenties heeft voor hoe we ons werk nu en in de toekomst doen', aldus een woordvoerder van de Marechaussee.