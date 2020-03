Het geloof in de Jezus van Medinaceli is sterker dan de coronavrees

Gelovigen bivakkeren bij de kerk van Jezus van Medinaceli in Madrid. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

‘U zult het beeld van Christus niet kussen noch aanraken’, valt te lezen op een vel papier dat in het kerkportaal hangt, als een soort elfde gebod. De voeten van Jezus gaan, anders dan anders, schuil onder een lang paars gewaad. Het bisdom heeft de gelovigen aangeraden dit jaar ‘de nadruk te leggen op de blik en de neiging van het lichaam’. En dat doen ze. Er worden kruisjes geslagen, kniebuigingen gemaakt en van een afstandje gebeden gepreveld.

Ook Jesús Campos (47) heeft de voeten van Jezus dit jaar niet kunnen kussen - en dat is jammer, vindt hij. ‘Het is het moment waarop je je intiemste wensen deelt’, legt hij uit. ‘Nu kun je niet zo dichtbij komen als anders.’

De voetkus van Jezus van Medinaceli, heer van Madrid, is een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar in de Spaanse hoofdstad. Maar dit jaar geldt een verbod. Het ministerie van Volksgezondheid en het aartsbisdom willen voorkomen dat de gelovigen, die massaal toestromen om een goede gezondheid voor henzelf en hun familieleden af te smeken, hier juist het coronavirus oplopen. Het is een teken dat het virus ook in Spanje - meer dan 600 besmettingen, 17 doden - het dagelijks leven steeds meer begint te beheersen.

Campos heeft begrip voor het besluit. ‘Er komen hier veel mensen, uit alle hoeken van Spanje. Ikzelf heb geen medische voorgeschiedenis. Maar anderen misschien wel. Je wilt niet dat zij besmet raken.’

Geen thriller

Toch verliest het ritueel voor velen op deze manier zijn glans. Campos, die conciërge in een appartementengebouw is, loopt rond met een thriller onder zijn arm. Hij heeft er nog geen bladzijde in gelezen. Terwijl andere jaren de rij kilometerslang door de wijk slingerden, en sommige gelovigen de kerk pas bij het ochtendgloren konden betreden, lopen ze vrijdagnacht zo door tot aan het Christusbeeld. ‘Het is nogal een lauwe bedoening’, constateert Campos.

De teleurstelling zal het grootst zijn bij de fanatiekste gelovigen, veelal oudere dames, die zich al weken van de tevoren hebben opgesteld in een rij voor de kerk. Dag na dag, onafgebroken, zitten ze te kleumen op de campingstoeltjes die ze hebben meegebracht. Ook ’s nachts wijken ze niet van hun post. Dan bedekken ze zichzelf met dozen en slapen ze op straat.

Als de deuren van de kerk zich dan eindelijk openen, mogen ze volgens de overlevering drie wensen doen. Jezus van Medinaceli zal één van deze wensen vervullen. ‘We komen hier omdat hij heel veel wonderen verricht’, zegt Loli González (51), die net samen langs het Christusbeeld is geschuifeld. Haar moeder, Sole Pérez (76), verzekert dat ze dat zelf heeft ervaren. ‘Toen mijn zoon 14 jaar was, zeiden de artsen dat hij nog maar een half jaar te leven had. Uiteindelijk is hij 41 geworden. Je moet geloven, het geloof kan bergen verzetten.’

De mens heeft niet alles in de hand, dat is een besef waarvan iedereen hier doordrongen is. En er zijn zelfs gelovigen die voor hun welzijn louter en alleen op Christus vertrouwen. Op tv-zender La Sexta komt bijvoorbeeld Toñi aan het woord, die zegt: ‘De bisschop kan besluiten uitvaardigen wat hij wil, maar ik geloof niet in de bisschop of wie dan ook, ik geloof in Jezus en ik ga Jezus kussen.’

Maar de meesten vinden een andere oplossing om hun smeekbedes over te brengen. Marisol Alegre (55), verpleegster, heeft foto’s van de hele familie bij zich. Andere jaren streek ze die langs de voeten of de mantel van Christus. Nu heeft ze de foto’s omhoog gehouden, goed in het zicht van de begripvolle blik van het Jezusbeeld.

In haar handtas zitten mondkapjes, maar die blijven ongebruikt. Ook dat is typisch Spanje: in geen enkele apotheek zijn meer mondkapjes te krijgen, maar niemand draagt ze. De gelovigen drommen in de kerk zoals altijd dicht op elkaar. Angst voor het coronavirus? Misschien, maar hier is het geloof vooralsnog sterker.