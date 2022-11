Het geheim van ‘Opsporing verzocht’: het programma doet een beroep op de empathie van de kijker

Acteurs spelen een delict na bij opnames voor Opsporing verzocht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Hallo, ik ben de roofovervaller’, zegt Dechanvey Rach opgewekt terwijl hij groetend zijn hand uitsteekt. De 23-jarige dief maakt kennis met zijn slachtoffer, een jong meisje dat hij zo meteen in de gang zal neersteken.

Rach is acteur. Hij werkt mee aan de reconstructie van een roofoverval in een appartement in Den Haag. Daarbij werd afgelopen juli een meisje aangevallen met een mes, door een man die zich voordeed als pakketbezorger.

Hier, in een flat in Amersfoort, filmt een opnameploeg de reconstructie van die overval voor Opsporing verzocht, het tv-programma waarmee de politie misdadigers probeert op te sporen. Aanstaande dinsdag, op 15 november, na precies 1.435 uitzendingen, bestaat het programma veertig jaar. In al die afleveringen werd bijna de helft van alle zaken opgelost – 43 procent – terwijl het gemiddelde aanhoudingspercentage van alle Nederlandse politiezaken met ruim een kwart veel lager ligt.

‘Soms geeft tv net dat ene zetje’, zegt jubilerend presentator Anniko van Santen. ‘Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een interview met de vader van Carlo Heuvelman, die op Mallorca is doodgetrapt. Diezelfde avond meldden zich bij ons getuigen die dat eerder niet deden. En het tonen van een peuterfoto leidde uiteindelijk tot de grote misbruikzaak van Robert M.; nog tijdens de uitzending werd er gebeld en werd zijn naam voor het eerst genoemd.’

De kracht van het programma is het beroep dat de makers doen op de empathie van de kijkers, concludeert politieproducer Martin de Wit. ‘We laten zien wat er is gebeurd. Door de verontwaardiging die kijkers voelen als ze zich realiseren wat een dader een slachtoffer heeft aangedaan, pakken getuigen sneller de telefoon om ons te tippen.’

De Wit coördineert samen met tv-producer Joost Boschhuizen de opname in Amersfoort. ‘Ik regel de wapens, Joost het bloed’, vat hij samen. Regieassistent Barbara Wagenaar duikt in een Albert Heijn-tas vol pruiken en andere attributen, en vist er een mes uit. Daarmee zal Dechanvey Rach zijn slachtoffer neersteken – het shirt met het logo van de pakketbezorgingsdienst heeft hij al aangetrokken. Ook verruilde hij op last van de regieassistent zijn mooie Circle Of Trust-jeans voor een bevlekte, kapotte joggingbroek. ‘Net echt, hè?’

Bankpasfraudeurs

Opsporing verzocht is gebaseerd op zijn Duitse evenknie Aktenzeichen XY… Ungelöst, dat al veel langer loopt en in Duitsland nog steeds een groot succes is. Na veel politieke discussie over of zo’n programma een heksenjacht op potentiële daders zou ontketenen, maakten presentatoren Jaap van Meekren en Will Simon in 1975 en 1976 twee proefuitzendingen voor Nederland, met misdaden die al een meer dan een jaar oud waren. De uitzendingen kregen geen vervolg omdat beide zaken niet werden opgelost: getuigen konden zich er te weinig van herinneren.

Zes jaar later gaf minister Job de Ruiter van Justitie toestemming om actuele zaken op tv te tonen. Op 15 november 1982 zond de Avro opnieuw een aflevering uit, vanuit het toenmalige Hoofdbureau van de Gemeentepolitie in Den Haag, over de moord op Trees Kriesels in een bar. Er kwamen meer dan driehonderd tips binnen, de dader werd herkend en aangehouden, het programma mocht blijven en keerde maandelijks terug. Sinds 7 september 1998 verschijnt het elke week. Het heeft gemiddeld 1,1 miljoen kijkers.

Opsporing verzocht is meer dan een tv-programma, het is een van onze vele opsporingsmiddelen’, benadrukt Franki Klarenbeek, hoofd van het politieteam Landelijke Opsporingscommunicatie, die wekelijks bij het programma is betrokken. ‘De politie draagt de zaken aan, Avrotros heeft daarin geen journalistieke vrijheid.’

Zaken die in de uitzending worden gereconstrueerd moeten aan veel criteria voldoen. Zo mogen camerabeelden of foto’s van daders bijvoorbeeld pas worden getoond als het gaat om een misdrijf waarop een celstraf staat van vier jaar of meer, en andere opsporingsmiddelen niet werkten. Doel van het programma is waarheidsvinding (het verkrijgen van tips), het voorkomen van slachtoffers (door bijvoorbeeld uit te leggen hoe bankpasfraudeurs te werk gaan) en preventie van misdaad en geweld, door te zoeken naar bijvoorbeeld een gevluchte veroordeelde of ontsnapte tbs’er.

Burgerparticipatie

Hoofdofficier van justitie Diederik Greive, die verantwoordelijk is voor het toetsen van de uitzendingen aan de strenge voorschriften, noemt Opsporing verzocht ‘een prachtig platform om burgers in te schakelen bij de opsporing van verdachten en het oplossen van zaken’. Burgerparticipatie verbetert volgens hem de relatie tussen de burger, de politie en het Openbaar Ministerie, ‘en dat versterkt het vertrouwen in een effectieve aanpak van misdaad’.

‘Het gaat natuurlijk vooral om goeie tips’, zegt Franki Klarenbeek. ‘Soms belt bijvoorbeeld een orthopeed die aan het loopje van een dader ziet dat die een specifiek medisch probleem heeft. Maar wat mij het meest raakt is wanneer een familielid een dader herkent, zoals een zoon, kleinzoon of neef. Dat gebeurt geregeld en dat is heftig.’

Anniko van Santen, die het programma al 17 jaar presenteert, bevestigt de strenge regels waaraan het programma elke week wordt onderworpen. Zo worden te gruwelijke beelden, zoals een echt geweldincident of een lijk onder een laken, niet uitgezonden uit piëteit met slachtoffers en nabestaanden, en worden omstanders onherkenbaar gemaakt.

‘Het programma gaat echt niet over het trekken van zo veel mogelijk kijkers’, beklemtoont zij. ‘Een moord kan een kijkcijferkanon zijn, maar als bijvoorbeeld een oud dametje in elkaar is getimmerd en beroofd, en we hebben daar geen beveiligingscamerabeelden van, geen getuigen en het slachtoffer wil zelf ook niks zeggen, dan maken we er toch een uitzending over. Gewoon, omdat je niet wilt dat iemand daarmee wegkomt.’