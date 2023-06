Het gebruik van bestrijdingsmiddelen als glyfosaat, waardoor weilanden geel kleuren, neemt iets af

Links een met glyfosaat bespoten weiland. Rechts prepareert een boer zijn groene grasland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Akkerbouwers en veehouders slagen er mondjesmaat in om iets minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, en over te stappen op milieuvriendelijke varianten. Vooral middelen om schimmels en onkruid te vernietigen zijn in 2021 iets minder op het land gespoten. In totaal daalde het gebruik van alle bestrijdingsmiddelen met 5 procent naar 9,4 miljoen kilo. In 2016 gebruikten landbouwbedrijven en particulieren samen nog 10,8 miljoen kilo, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Iets minder glyfosaat verkocht

Door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen gewassen verkleuren. Onlangs hekelde Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck het veelvuldig gebruik van glyfosaat in landbouwgebieden, waardoor de velden in de lente geel kleuren. Onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat bevat fosfor en is vooral bekend onder de merknaam Roundup.

In 2021 is in Nederland iets minder glyfosaat verkocht; het gebruik daalde met 9 procent naar 0,7 miljoen kilo. Daarnaast kelderde vooral het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddel mancozeb, omdat het gebruik ervan vanaf medio 2021 is verboden. Het gebruik van middelen om insecten en mijten te verdelgen is juist toegenomen. De afzet van deze categorie steeg met 10 procent naar 2,7 miljoen kilogram.

Ook het gebruik van natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen nam iets toe. De verkoop van paraffineoliën steeg met 7 procent naar 2,2 miljoen kilo.

Spanje is koploper

Ondanks de afname blijft Nederland wel grootverbruiker van bestrijdingsmiddelen. Binnen Europa is Nederland goed voor 2,6 procent van alle afzet, terwijl hier slechts 1 procent van het Europese landbouwareaal is te vinden. Spanje is met 21 procent van de totale afzet veruit de grootste gebruiker van bestrijdingsmiddelen. De vier grootste landen in Europa gebruiken ook verhoudingsgewijs veel middelen.