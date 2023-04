Het gebrek aan zorg voor psychiatrische patiënten met een verslaving drijft ouders tot wanhoop: ‘Wij zijn gevangen in de zorg voor hem’

Mensen die zowel ernstige psychische problemen als een verslaving hebben, kunnen vrijwel nergens terecht. ‘Vaak voelen we ons collectief machteloos. De persoon om wie het gaat, de ouders, de hulpverleners, de woningbouwvereniging, niemand weet wat ze moeten.’

Verschrikt kijken Denise Holtkamp (70) en Peter Toxopeus (79) elkaar aan. De deurbel. Ze zitten aan tafel in hun jarenzeventigwoning in de Alkmaarse wijk De Horn.

‘Daar is hij weer’, zegt Peter.

‘Nee, dat kan niet’, antwoordt Denise.

‘Ik zie zijn fiets.’

‘Maar de afspraak was: nu even geen contact.’

Peter loopt naar de voordeur om ‘hem’ weg te sturen. Maar al snel staat hij weer in de woonkamer. ‘Het was Trudy maar, de buurvrouw. Ze kwam de krant terugbrengen.’ Denise kijkt opgelucht. ‘Trudy heeft natuurlijk dezelfde fiets als hij.’

Over de auteurs

Kaya Bouma schrijft voor de Volkskrant over psyche, brein en gedrag. Ook schrijft ze over de geestelijke gezondheidszorg. Elsbeth Stoker is regiocorrespondent Amsterdam en omstreken voor de Volkskrant en heeft veel geschreven over politie en justitie.

Voor de meeste mensen is het geluid van de deurbel, gewoon, het geluid van de deurbel. Maar zodra Peter en Denise de bel horen, zitten ze rechtop en zijn ze alert. Ook in hun slaap laat de deurbel hen niet met rust.

Denise: ‘Elke nacht word ik na een uur of twee wakker van de deurbel.’

Peter: ‘Dat heb ik ook.’

Denise: ‘Er is dan helemaal niet aangebeld, er staat niemand. Maar toch denk ik altijd: die bel heb ik echt gehoord.’

Peter: ‘Het is ptss.’

Die ‘ptss’, oftewel post-traumatische stressstoornis, komt door ‘hem’, door Peter en Denise ook wel ‘heer P.’ genoemd. In dit verhaal noemen we hem Paul, een gefingeerde naam omdat hij niet met zijn naam in de krant wil. Paul is de zoon van Denise, een 37-jarige schizofrene, dakloze en verslaafde man. Zelf ontkent hij dat hij ernstig ziek is, maar hij staat geregeld bij hen voor de deur. Voor hulp. Of om zijn boosheid en frustratie te ventileren.

De deurbel die traumatisch is doordat ‘Paul’ veel aanbelt in onvoorspelbare toestand. Beeld Linelle Deunk

In november stuurde Denise uit wanhoop een brief naar de Volkskrant. ‘Dit kunnen wij, noch hij, nog lang volhouden’, schreef ze. ‘Wij zijn machteloos, gevangen in de zorg voor hem. We gaan van incident naar incident. Alle mogelijke instanties heb ik benaderd, maar niemand geeft thuis. Instellingen voor deze ernstig zieke, verwarde mensen zijn afgeschaft. Wij zijn langzamerhand de dood gaan zien als een barmhartige vriend en oplossing.’

Tussen wal en schip

Hoe kan het dat twee zeventigers zo radeloos zijn dat ze de dood voor hun zoon, en zichzelf, inmiddels als barmhartiger beschouwen dan het Nederlandse zorgstelsel?

Het verhaal van Denise en Peter raakt een gevoelige snaar, blijkt als hun brief in de krant geplaatst wordt. Zo schrijft Maaike Vroon aan de Volkskrant: ‘Ik heb zo’n situatie zelf meegemaakt en begrijp hoe wanhopig zij zich moeten voelen.’ Op sociale media herkennen velen eveneens het verhaal. ‘Hartverscheurend’, twittert GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld in een reactie op de brief. ‘Het erge is dat ik iedere week dit soort verhalen in mijn inbox ontvang.’

Het is de combinatie van psychiatrische problemen en een verslaving die de zorg voor mensen zoals Paul zo lastig maakt, zegt Jessica Wesselius. ‘Deze groep valt al jaren tussen wal en schip.’ Ze is psychiater en bestuurder bij de Amsterdamse zorgorganisatie HVO Querido. Twintig jaar houdt ze zich inmiddels bezig met deze ‘complexe gevallen’. ‘Als ik me dat realiseer’, zegt ze, ‘word ik er somber van.’

Niet dat er de afgelopen twintig jaar niets is veranderd, er is juist van alles gebeurd. ‘Maar het probleem – deze mensen de juiste zorg bieden – is niet opgelost.’ Simpel gezegd: ‘We hebben vaak niet genoeg opvangplekken, en als we wel plekken hebben, zijn het vaak niet de juiste.’

Lastige casussen

Dat herkent Trimbos-onderzoeker Hans Kroon, tevens bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en herstel in Tilburg. Hij houdt zich al dertig jaar met het onderwerp bezig, en schuift geregeld bij ggz-instellingen aan om lastige casussen te bespreken met alle partijen. ‘Vaak zitten we met de handen in het haar, voelen we ons collectief machteloos. De persoon om wie het gaat, de ouders, de hulpverleners, de woningbouwvereniging, niemand weet wat ze moeten.’

En dat terwijl Paul geen uitzondering is: 40 procent van de Nederlanders met een ernstige psychiatrische aandoening kampt ook met een verslaving, blijkt uit cijfers van het Trimbos. Vooral bij mensen met schizofrenie, een bipolaire stoornis of een angststoornis komt een verslaving vaak voor.

‘Paul hoort constant stemmen en heeft last van vreselijke angsten’, zegt Denise. ‘We praten er weleens over, hij zegt dan: mam, als ik dat spul gebruik is het even rustig in mijn hoofd.’ Dus verwonderlijk vindt ze die verslaving – aan wiet en speed – niet. ‘Alleen: meteen erna komen die stemmen in volle hevigheid terug.’

Hoeveel complexe patiënten zoals Paul er precies zijn, is onduidelijk. Betrouwbare cijfers zijn niet voorhanden, maar deskundigen zeggen dat deze groep groter lijkt te worden, en dat hun problematiek verzwaart. Wesselius: ‘We zien bij dit type patiënten steeds vaker een opeenstapeling van problemen.’

‘Want stel’, zegt ze, ‘je hebt lichte psychische problemen, maar je verliest je huis, je sociale steunsysteem en je kan ook niet snel bij je psychiater terecht, dan is de kans groot dat je na een half jaar op straat bent afgegleden naar een zeer zwaar geval.’

Afglijden

Dat telkens opnieuw afglijden van Paul zien kunstenares Denise en fotograaf Peter al jaren. Al is het nooit zo erg geweest als nu, zeggen ze.

Op zijn 15de begint Paul met blowen. Rond diezelfde tijd wordt duidelijk dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Op zijn 25ste belandt hij in de gevangenis nadat hij in een psychose ergens inbreekt, omdat hij denkt dat hij zijn nichtje moet beschermen. Terwijl hij in die waan verkeert, bedreigt hij een jong stel. ‘Gelukkig raakte niemand gewond, maar het was heel erg. Mensen denken: hij is een misdadiger. Maar dat is hij niet: hij is een heel zieke man’, zegt Denise.

Na de gevangenis belandt Paul twee jaar in een gesloten, forensische kliniek, waar hij wordt gediagnosticeerd met schizofrenie, een aandoening waarbij je kwetsbaar bent voor psychoses. ‘In die kliniek ging het eindelijk goed met hem’, zegt Denise. ‘Hij was daar het zonnetje in huis.’

In de jaren erna gaat het telkens mis. Hij wordt uit een begeleidwonenproject gezet wegens drugsgebruik en dealen en trekt tijdelijk in bij Denise en Peter. ‘Na een half jaar vonden we een flatje voor hem. Paul was hartstikke trots. We hebben hem in contact gebracht met de wijkagent, en gevraagd of die een oogje in het zeil wilde houden. Maar geleidelijk zagen we het toch slechter gaan. Paul ging steeds meer gebruiken, en trok de verkeerde lui aan. Soms kwamen we over de vloer en dachten we: hoeveel mensen verblijven hier eigenlijk?’

Zo nu en dan wordt hij kortstondig opgenomen op de crisisafdeling van de ggz. Maar zodra de ergste wanen voorbij zijn, staat hij weer op straat. In juni vorig jaar volgt opnieuw een dieptepunt.

Verwarde man

Op een zaterdagochtend scrolt Peter langs nieuwssites, en opeens schrikt hij zich wezenloos. ‘Op een regionale site zag ik een berichtje over een verwarde man in een flat die huisraad in de fik stak, dat naar buiten gooide en vervolgens op het dak stond te schreeuwen. Verrek, dacht ik, dat moet de flat zijn waar Paul woont. In het bericht stond dat de politie met geweld de deur had moeten intrappen.’ Meteen belt hij de wijkagent, die bevestigt zijn vermoeden.

Sindsdien is Paul dakloos en staat hij geregeld op de stoep van zijn moeder en stiefvader. Soms zelfs elke dag. ‘Niet open doen vond ik lange tijd te erg. Hij is mijn zoon, en ik kan het niet maken ten opzichte van de buren. We hebben ook wel eens enorme drama’s op straat gehad’, zegt Denise. ‘Als we hem vervolgens binnen lieten, zat hij hier op de bank. De ene keer was hij zo gek als een deur. De andere keer was hij in zichzelf gekeerd, alsof zijn hersenpan is gecrasht.’

Peter: ‘Onlangs nog praatte hij aan een stuk door met de stemmen in zijn hoofd. Een heel verhaal over cocaïne, het hield niet op.’

Denise: ‘Hier wonen is geen optie meer. Hij trekt slechte mensen aan. Hij heeft bovendien een duidelijke structuur nodig, in een strak regime. Die kunnen wij hem niet bieden. Wij zijn softies van in de zeventig.’

Terwijl: beter worden doe je thuis. ‘Die slogan hebben we zo vaak te horen gekregen, na Pauls een na laatste crisisopname zei de psychiater het ook weer. Hoe kan je dat nou denken, reageerde ik: deze man heeft een ziekte waarvan hij nooit meer geneest, en heeft geen thuis. Hoezo beter worden doe je thuis?’

Gescheiden zorg

Toch is dit sinds de jaren zeventig het heersende ideaal in de ggz. Mensen met ernstige psychiatrische problemen moeten niet langer worden weggestopt in afgelegen psychiatrische instellingen, ze moeten de kans krijgen zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving.

Een eigen huis, werk als het kan en zorg op maat aan huis, dat is het idee. ‘En dat kan een prima keuze zijn’, zegt Jessica Wesselius van Hvo Querido. ‘Mits er genoeg woningen zijn, er genoeg ambulante zorgverleners zijn en mits de organisaties die verantwoordelijk zijn voor wonen en dagbesteding naadloos samenwerken met de ggz.’

Met dat ideaalbeeld in gedachten werd vanaf 2012 het aantal bedden in klinieken afgebouwd. Hans Kroon hield tot een paar jaar geleden namens het Trimbos-instituut een jaarlijkse monitor bij om toe te zien op hoe deze ingrijpende verandering in de praktijk uitpakte.

Het afbouwen van bedden verliep vlot, zag hij, maar de ambulante zorg die er voor in de plaats moest komen werd niet verder uitgebreid, zoals afgesproken. Vooral patiënten met schizofrenie werden hard geraakt, constateerde Kroon in een van zijn rapporten. Voor psychische aandoeningen als autisme en angststoornissen kwam meer ambulante zorg, voor schizofrenie bleef dat uit.

Wachtlijsten

Maar, stelt hij, het is te simpel om de huidige problemen alleen op de ‘beddenafname’ af te schuiven. Er zijn meer oorzaken. Zo was het lange tijd ook financieel aantrekkelijker voor ggz-instellingen om mensen met lichte psychische problemen te helpen. ‘Hoe complexer de problematiek, hoe langer de wachtlijsten’, concludeerde de Rekenkamer in 2020. En hoewel het bekostigingsstelsel inmiddels op de schop is gegaan, krijgt Kroon nog geen signalen dat het beter gaat. Bovendien kampen veel ggz-instellingen met een personeelstekort, zegt de onderzoeker. ‘Dit werk is erg intensief, het zijn niet de populairste plekken.’

Daar komt bij, stelt de Utrechtse hoogleraar psychiatrie Jim van Os, dat de gzz is ‘verhokt’. Zorgpartijen richten zich in gespecialiseerde centra op patiënten met bijvoorbeeld adhd, angst of depressie. ‘De ggz gaat er vanuit dat mensen keurig op te delen zijn in losse stoornissen. Terwijl: hoe ernstiger je probleem is, hoe meer diagnoses je tegelijk hebt. Deze mensen kunnen vaak nergens terecht.’

Verslavingszorg en psychiatrische zorg zijn in Nederland vaak gescheiden, zegt Kroon. ‘Terwijl het als één samenhangende kluwen van problemen zou moeten worden benaderd.’ Als het tegenzit verwijst een ggz-instelling een verslaafde patiënt door naar de verslavingskliniek om eerst af te kicken, terwijl de verslavingskliniek vindt dat de psychische problemen eerst aangepakt moeten worden.

Straffen lukt wel

‘Soms denk ik, en dat is heel erg’, zegt Betsie Doedens, ‘laat mijn zoon maar naar het winkelcentrum gaan en daar iemand slaan. Dan is er een strafrechtelijk probleem en is opeens wel van alles mogelijk.’ Ze meent het natuurlijk niet, benadrukt ze. Het zijn alleen gedachten op de momenten dat de wanhoop te groot is.

De gepensioneerde lerares Engels schreef de Volkskrant naar aanleiding van de brief van Denise en Peter. Want ‘ook haar zoon is uitgespuugd door de zorg’. De 70-jarige moeder zit aan haar keukentafel in een nieuwbouwwijk in Zwolle. Ze heeft het gesprek nauwkeurig voorbereid, en is zo nu en dan geëmotioneerd als ze haar verhaal vertelt. ‘Want ik ben zo moe, zo ongelooflijk moe.’ Zorgen om haar zoon beheersen haar leven. Een oplossing is niet in zicht.

Betsie Doedens, moeder van ‘Michel’, die schizofreen en verslaafd is. Beeld Linelle Deunk

Michel (een gefingeerde naam) kampt sinds zijn 16de met psychoses en verslaving, vertelt ze. De laatste diagnose van de psychiater was: ‘behoorlijk schizofreen’. Meerdere malen werd Michel, die nu 36 is, kortstondig opgenomen.

De laatste tijd woont Michel op zichzelf, en regelt een ambulante ggz-organisatie dagbesteding voor hem. Maar deze zomer gaat het mis. ‘Ik had al weken tegen de hulpverleners gezegd: het gaat niet goed met hem. Maar hij kon niet worden opgenomen. Tot hij uiteindelijk eind augustus in het winkelcentrum een vrouw heeft geslagen met een deksel.’

En dat is het cynische, zegt Doedens: ‘Het is een terugkerend patroon: ik kan roepen wat ik wil, maar hij moet eerst uit het raam dreigen te springen of iemand iets dreigen aan te doen, en dan pas kan er worden ingegrepen en komt er een crisisopname.’

Crisisopname

Na het winkelcentrumincident wordt Michel enkele maanden opgenomen op de crisisafdeling. Aanvankelijk, vertelt Doedens, zei de psychiater dat Michel daarna een half jaar opgenomen moest worden in een andere kliniek. ‘Ik dacht: eindelijk.’

Maar tot nu toe is er geen andere plek voor Michel geregeld. ‘In november was er een zorgoverleg. Ik kreeg te horen dat het maximaal haalbare was bereikt, dat hij uitbehandeld was en dat er geen verbetering mogelijk was. Hij is van de een op de andere dag door de crisiskliniek plompverloren in een taxi gezet, om terug te gaan naar zijn flatje.’

Michel oogt sindsdien als een zombie, zegt Betsie. Door de week gaat hij naar de dagbesteding. ‘In het weekend zit hij alleen in zijn flatje, daarom zeg ik soms: kom dan maar bij mij. Maar hij staat te wiebelen op zijn benen, door de zware medicatie trillen zijn handen zo dat hij zijn jas niet aankrijgt. Een gesprek is niet mogelijk. Het is gewoon weer wachten tot het gruwelijk misgaat.’

Laatst liep ze met hem naar het winkelcentrum, vertelt ze. ‘Hij zei: mama, ik mis de kliniek. Hij mist de mensen daar. Hier is hij zo alleen. Je kan wel zeggen: ook deze mensen moeten meedoen in de maatschappij. Maar laten we eerlijk zijn: wie wil er met zo’n man omgaan? Hij wordt nooit een deel van de samenleving. Zijn enige vrienden zijn junkies.’ Ze huilt als ze erover praat. ‘Ik dacht: ga maar iemand slaan.’

Vicieuze cirkel

‘We zijn blijkbaar niet in staat om ons uit deze ellende te innoveren’, constateert hoogleraar Jim van Os. Hoe dat komt? ‘Minister na minister heeft geen zin om dit aan te pakken. De politiek wijst naar het veld. Maar vanuit de ggz komt niets.’

Het is ook een illusie dat de ggz dit probleem alleen kan oplossen, voegt psychiater Jessica Wesselius toe. ‘De psychiatrische klinieken kampen met wachtlijsten en personeelstekorten.’ Wat haar betreft is de sleutel voor dit probleem ‘een paradigmaverandering’. ‘Slechts 30 procent van de psychische zorg wordt geleverd door de ggz. De rest komt voor rekening van begeleid wonen en welzijnsorganisaties.’

Met die gedachte in het achterhoofd begint ze deze maand met een nieuwe pilot, speciaal voor mensen zoals Paul en Michel. Niet dat haar project het antwoord is op alle problemen, benadrukt ze. ‘Maar we moeten dit voor deze verstoorde levens op zijn minst proberen.’

Vanaf april begint haar opvangorganisatie HVO Querido met ‘beveiligde woonzorg’, een nieuwe woonlocatie waar nauw samengewerkt wordt met ggz-medewerkers, waar 24 uur begeleiding is en waar de deur op slot gaat als het slecht gaat met de bewoner. ‘We willen kunnen zeggen: nee, je mag nu niet naar buiten, want dan ga je drugs gebruiken en word je psychotisch en agressief.’

Gesloten afdeling

Het idee ervoor ontstond onder meer door een verslaafde, schizofrene man die Wesselius al zo’n twintig jaar kent. De man is verstrikt geraakt in een vicieuze cirkel van dakloosheid, verslaving, psychoses en agressie. ‘Ik vroeg hem eens: wat wil jij het liefst? Hij antwoordde: ik voel me het lekkerste als in de bajes zit, of op een gesloten afdeling. Daar voel ik me veilig, want de buitenwereld is te groot voor me.’

Ze hoopt voor mensen zoals hij de vicieuze cirkel te doorbreken. Het idee is dat ze deze woningen niet kunnen kwijtraken. ‘Zo halen we hen weg van de straat, en belanden ze ook minder vaak in een psychiatrische kliniek waar alle bedden broodnodig zijn.’ Haar hoop is, dat als dit werkt, het project landelijk wordt ingevoerd.

Maar volgens psychiater Jim van Os, moet er nog meer gebeuren. Hij vindt: het hele systeem moet op de schop. Samen met een groep hoogleraren, zorginstellingen, behandelaren en ervaringsdeskundigen heeft hij de ‘De Nieuwe ggz’ opgezet – een beweging die de geestelijk gezondheidszorg in Nederland compleet anders wil inrichten, weg van wachtlijsten en dwingende labels uit het psychiatrisch handboek DSM-5.

Voor mensen met lichte problematiek moet er meer online- en groepstherapie komen, vindt hij. Zodat er meer geld en mensen beschikbaar komen voor de zorg voor complexe patiënten, zoals Paul en Michel. Zo pleit hij voor meer coaches die hen ‘op sleeptouw’ moeten nemen, en meer plekken waar ze kunnen crashen als het in hun eigen huis even niet gaat. ‘Dat soort dingen biedt de ggz nu niet.’ Het zijn plannen van de lange adem, geeft Van Os toe. ‘We proberen het bestaande af te bouwen en iets nieuws op te richten, dat kost veel tijd.’

Geen verbetering

‘Het is alsof ik in een bodemloze put val’, mailt Denise. Het is inmiddels maanden geleden dat ze de brief naar de Volkskrant heeft gestuurd. De afgelopen tijd heeft ze de krant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Mails naar ggz-begeleiders van Paul heeft ze doorgestuurd, geregeld spat de wanhoop er vanaf. Zo schrijft ze vlak voor Kerst dat ze bang is dat hij dood zal vriezen. ‘Paul zit na vijf maanden dakloosheid mentaal op de bodem.’

Ook de weken erna ziet ze geen verbetering. Eind januari schrijft ze aan de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige dat ze bang is dat Paul er een einde aan zal maken. ‘Hij is er zo slecht aan toe, en heeft geen enkel vertrouwen meer.’

Een week daarna heeft haar mail voor het eerst in maanden een opgeluchte toon. Paul is opnieuw opgenomen op een crisisplek, omdat hij dreigde zelfmoord te plegen.

De opluchting is van korte duur. Op 13 februari staat Paul alweer op straat en gaat het al snel weer slechter. Eind maart wordt Paul een week geschorst uit de nachtopvang omdat hij zich misdraagt. ‘Het weekend ervoor waren er ook conflicten met hem bij ons thuis’, schrijft Denise.

Voor haar gevoel is het ‘trekken aan een dood paard’. ‘De behandelaars kunnen in feite niets doen, het is wachten tot het weer helemaal misgaat.’ Ze is cynisch: ‘De stand van de beschaving van een land is af te lezen aan de zorg die zij heeft voor de meest kwetsbaren.’

Eind maart nemen Peter en Denise een besluit, een waarvan ze dachten dat ze het nooit zouden nemen. Als Paul voor de deur staat, laten ze hem voortaan niet meer binnen. ‘Want ik moet hier mee stoppen’, schrijft Denise, ‘anders kom ik zelf nog in het gekkenhuis.’

Maar het contact met haar zoon écht verbreken, blijkt inmiddels, enkele weken later, te pijnlijk. ‘Dat is te moeilijk als je van iemand houdt. Het blijft dus schipperen tussen de beide gevoelens. Het minst kwade te kiezen.’ Ze bekijkt het per dag. ‘En soms per halve dag.’