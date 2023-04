Het gaat van kwaad tot erger met het Nederlandse voetbal

Ajacied Davy Klaassen met bebloed hoofd nadat hij is geraakt door een uit het publiek gegooide aansteker tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) in de Kuip. Beeld ANP

Het was in zekere zin verbazingwekkend dat Ajax, door trainer John Heitinga resoluut van het veld geleid na het geval in de 62ste minuut van de door Ajax gewonnen halve finale (1-2), na ongeveer een half uur bereid was het duel te hervatten. Dat gebeurde nadat clubicoon en hulptrainer John de Wolf van Feyenoord het publiek aan de lange zijde met krachttermen tot de orde had geroepen, onder luid gejuich. Klaassen, met een verbonden wond, viel kort na de hervatting uit, ogenschijnlijk groggy.

‘Ik ben enorm trots op mijn ploeg’, zei trainer John Heitinga van Ajax. ‘We wilden zelf graag door met de wedstrijd. De spelers ook. De scheidsrechter (Allard Lindhout, red) gaf aan naar binnen te willen. Wij moesten de spelers rustig krijgen. Om daarna de concentratie vast te houden. Davy was de eerste die zei: ik wil verder, op karakter. Hij had wel aangegeven dat hij druk voelde op zijn achterhoofd. En hij gaf na de hervatting aan dat hij toch niet verder kon.’ Klaassen zelf zei na afloop ‘niet te willen weglopen’.

Directeur Dennis te Kloese van Feyenoord schaamde zich diep en bood Klaassen excuses aan. ‘Spelers moeten zich veilig voelen op het veld.’ Alle betrokkenen wilden doorspelen. Heitinga: ‘Er zijn ook extra stewards bijgekomen. En Davy is weer oké. Iedereen moet naar zichzelf kijken. Degene die gooit, maakt de keuze. Er ligt ook verantwoordelijkheid bij alle supporters.’ De dader werd snel opgepakt.

Opstootje

Aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord, over het opstootje met Dusan Tadic bij de zijlijn dat leidde tot het gooien van bier en voorwerpen: ‘Je speelt op het scherp van de snede. Dan gebeuren dat soort opstootjes.’ Hij wees de suggestie af dat hij is beledigd door Tadic. ‘Nee, dat is niet gebeurd. Ik had alleen niet meteen door dat er iemand was geraakt. Vervolgens zag ik dat Klaassen was getroffen. Dat hoort niet thuis in zo’n wedstrijd.’ Vrij snel werd besloten dat het duel werd hervat, na uitvoerig overleg in de catacomben. Kökcü en Tadic kregen de gele kaart. Kökcü: ‘In een wedstrijd denk je niet zo na over staken, door adrenaline. Maar achteraf zeg ik: het hoort niet thuis op het veld, als spelers geblesseerd kunnen raken door voorwerpen van supporters.’

Arne Slot, trainer van Feyenoord: ‘Het lijkt me niet meer dan logisch dat we het over het incident hebben. Het is verschrikkelijk als het ergens anders gebeurt, laat staan bij de club waar ik zelf werk. Schamen, schandalig, belachelijk. Ik kan het woord niet vinden. Maar die jongens (de spelers) hebben de aansteker niet gegooid. Die proberen nog de gelijkmaker te maken, en een trainer helpt ze daarbij. Ik heb geen tip: we kunnen zonder supporters gaan voetballen, maar ik weet niet of dat de oplossing is. Als iemand de oplossing heeft, laat hem zich uitspreken. Ik had het niet raar gevonden als Ajax had gezegd: het is wel mooi geweest. Het is een zwarte dag voor Feyenoord.’

En niet alleen voor Feyenoord. Het gaat van kwaad tot erger met het clubvoetbal in Nederland, dat geregeld te lijden heeft onder anarchie. Onlangs viel een dronken supporter van PSV de doelman van Sevilla aan, toen de uitschakeling in het Europese voetbal zich voltrok. Jetro Willems kreeg een klap van een supporter van zijn eigen club, FC Groningen, toen hij bij de tribunes verhaal haalde na ongeregeldheden. Er zijn geregeld vechtpartijen in steden of dorpen, zoals onlangs na Volendam - Emmen. Er zijn spreekkoren met discriminerende taal, zoals dinsdag nog bij Spakenburg - PSV, waar Xavi Simons geregeld voor ‘homo’ werd uitgemaakt.

Netten

Sommige burgemeesters, zoals Buma van Leeuwarden, wensen geen supporters meer van de uitclub te ontvangen, door het voortdurende gedoe, dat ook te veel inzet van politie kost. De discussie is, niet voor het eerst, wie de kosten zal betalen. De Klassiekers tussen Ajax en Feyenoord worden al sinds 2009 zonder uitpubliek gespeeld. Bij de thuiswedstrijd in de competitie hingen netten om het veld, om gegooide voorwerpen op te vangen, zeker nadat voormalig Feyenoorder Steven Berghuis ernstig was bedreigd. Aan één lange zijde ontbraken de netten woensdag, om een betere tv-registratie mogelijk te maken. Te Kloese gaf toe dat dat in feite niet meer kan.

Feyenoord ontvangt in de kwartfinale van de Europa League volgende week AS Roma. Bij beide duels, eerst in Rotterdam, dan in Rome, zijn geen supporters van de bezoekende partij welkom. De trainer van de andere club uit Rome, Sarri van Lazio, noemde de Kuip bij het bezoek in de groepsfase van de Europa League een ‘psychiatrische instelling’.

Tijdelijke stakingen van wedstrijden zijn aan de orde van de dag. Vechtpartijen ook. Bij de ontknoping van de promotie, vorig jaar mei tussen ADO Den Haag en Excelsior, werd het veld massaal bestormd door supporters van Den Haag, nadat ADO een forse voorsprong had verprutst. Opvallend was dat een aantal zeer jonge supporters tot de daders behoorde. Jongens die hun gezicht bedekken met een sjaal of hoodie. Met name na de coronatijd, toen het voetbal een tijdje zonder publiek werd gespeeld, is het bal. Gooien met bier is bijvoorbeeld al heel gewoon, of anders is daar vuurwerk. Afgelopen weekeinde legde de arbiter het duel AZ - Heerenveen stil na vuurwerk op het veld uit het vak van de bezoekers, die nota bene voorstonden.

Feyenoord - Ajax begon al met een ridicule hoeveelheid vuurwerk, waardoor de wedstrijd al na een paar seconden voor vijf minuten werd onderbroken. Verdediger Gernot Trauner schrok zich een hoedje toen hij bijna werd geraakt door een vuurpijl.