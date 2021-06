Het gaat snel: binnen twee weken ook de 18-jarigen uitgenodigd voor een prik

Uiterlijk vóór 26 juni worden de laatste jongvolwassenen (geboortejaar 2003) uitgenodigd voor een eerste prik. Beeld Marcel van den Bergh

Daarmee is zeker een week vóór 1 juli elke volwassene uitgenodigd voor vaccinatie. Maar dat betekent beslist niet dat iedereen dan ook zijn eerste prik al heeft gehad. De prikdatum kan tot drie weken na het maken van de afspraak zijn. De afgelopen maanden beloofde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat alle volwassenen die het wilden vóór 1 juli hun prik zouden hebben gehad. Maar dit is ongeveer twee weken later geworden, onder meer door problemen met het vaccin van Janssen, dat inmiddels uit de vaccinatiestrategie is gekukeld.

De 29-jarigen die dit jaar 30 worden kunnen nu dus bellen. Voor een prik van het vaccin van Pfizer of Moderna, de twee vaccins die nog worden toegediend aan de mensen van de bouwjaren die nu worden uitgenodigd. Vanaf 21 juni kunnen alle vaccinatiegegadigden zich op een speciaal telefoonnummer ook melden als zij een prik willen met het Janssen-vaccin. Dat heeft als voordeel dat er maar één prik van nodig is. Zij moeten dan wel expliciet toestemming moeten geven dat zij dit vaccin willen; nadat zij zijn gewezen op de mogelijke, zeer zeldzame bijwerking van het vaccin: trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

‘Het gaat hard, het is een geoliede machine. Duidelijk is dat de vaccinatiecampagne flink op stoom is’, zeggen de woordvoerders van het RIVM en de GGD-koepel GGD-GHOR haast in koor. Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990. En dus uiterlijk vóór 26 juni is het laatste bouwjaar in de rij, 2003, uitgenodigd, verwacht de RIVM-woordvoerder.

De GGD heeft ongeveer 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een prik. ‘Maar het belangrijkste is dat er nu genoeg vaccins zijn. Daarom kunnen we snel telkens nieuwe groepen uitnodigen’, beklemtoont een GGD-woordvoerder. Er komen nu wekelijks ruim een miljoen doses vaccin van Pfizer en Moderna Nederland binnen.

Hoge vaccinatiebereidheid

Het RIVM heeft nog geen cijfers over de opkomst onder vijftigers en veertigers. ‘Er worden veel afspraken gemaakt. De vaccinatiebereidheid lijkt hoog, ook onder jongeren.’

Wie al corona heeft gehad, kan dat melden en hoeft dan nog maar één vaccinatieprik te ondergaan. Dit kunnen mensen zelf mededelen, maar of het waar is wordt niet gecontroleerd. Het zou dus kunnen dat mensen zeggen dat ze corona hebben gehad terwijl dat niet zo is, puur om met één prik ‘klaar’ te zijn: bijvoorbeeld om straks sneller de gewenste QR-code te bemachtigen om in Europa te kunnen reizen.

Het is volgens het RIVM niet mogelijk om de systemen naast elkaar te leggen: van de positieve tests in de testlocaties en de vaccinatiedata. ‘De positieve tests in het ict-systeem zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens, dus het kan technisch niet’, zegt een woordvoerder. De GGD zegt uit te gaan van de eerlijkheid van mensen. ‘Waarom zou je hierover liegen? Dan ben je straks minder beschermd tegen corona.’ En als jonge mensen binnenkort ook kunnen kiezen voor het Janssenvaccin, waarvan maar één prik nodig is, zullen degenen die snel die QR-code nodig hebben voor dat vaccin kunnen kiezen, aldus de RIVM-woordvoerder.

De verwachting is nu dus dat vóór half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. Tot nu toe zijn meer dan 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie. Binnen enkele weken besluit de Gezondheidsraad of alle kinderen vanaf 12 jaar in aanmerkingen kunnen komen voor een vaccinatie.