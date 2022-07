Het gaat slecht met de Tunesische democratie, het referendum van maandag kan de genadeklap zijn

Voorbereidingen voor het referendum in de Tunesische hoofdstad Tunis. Beeld Yassine Gaidi via Getty

Wat staat er op het spel bij dit referendum?

In het kort: alle democratische vooruitgang van Tunesië sinds het begin van de revolutie in 2010. De Arabische lente liep in landen als Libië, Egypte en Syrië dramatisch af, maar leidde in Tunesië tot een bijna Westers aandoende grondwet. Lang is die, vooral in het buitenland, beschouwd als een groot succes.

De Tunesische grondwet besteedt veel aandacht aan proportionele machtsverhoudingen tussen de president en het parlement, en kwam tot stand met inspraak van mensen uit alle lagen van de samenleving. Zelfs gelijkheid tussen man en vrouw is op dit moment wettelijk verankerd in Tunesië, een unicum in de Arabische wereld. Toch wordt de grondwet maandag mogelijk vervangen.

De populistische president Kais Saied wil zijn eigen grondwet doordrukken. Saied regeert al sinds juli vorig jaar per decreet, nadat hij het Tunesische parlement eerst had geschorst en uiteindelijk heeft ontbonden. Sindsdien worden rechters ontslagen, journalisten opgepakt en demonstraties afgekapt. Zijn nieuwe grondwet kan de genadeklap voor de rechtsstaat en democratie zijn. Een van de ingrijpendste voorstellen is dat de president voortaan het parlement kan omzeilen bij het doorvoeren van wetten en het benoemen van de premier.

Waarom zou de Tunesische bevolking daar voor stemmen?

Omdat veel Tunesiërs nooit beter zijn geworden van de democratie. Al voor 2020 zat het land economisch in een vrije val, met een horrorcombinatie van groeiende inflatie en stijgende werkloosheidscijfers. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de situatie alleen maar verslechterd. Een afkeer van het beleid van de vorige regeringen van Tunesië leidde in 2019 tot de verkiezing van Saied. Toen was hij een politieke outsider die beloofde de elite aan te pakken. Drie jaar later is zijn populariteit minder groot, maar aanhangers heeft hij nog genoeg.

Daarnaast is het de vraag wat de referendumuitslag waard is. Veel tegenstanders van de nieuwe grondwet twijfelen of ze überhaupt tegen moeten stemmen, of wegblijven. Een opkomst van 13 procent wordt verwacht. Dat zou Saieds mandaat misschien meer schaden dan een (mogelijk gemanipuleerde) uitslag.

Wat staat er nog meer in het voorstel voor de nieuwe grondwet?

Een interessant onderdeel van Saieds conceptvoorstel is dat Tunesië een grote stap richting secularisatie zou maken. In de huidige grondwet staat de islam nog beschreven als ‘de religie van de staat’, zoals in veel Arabische landen. Saieds versie zou Tunesië ‘onderdeel van de Islamitische natie maken’, waarbij ‘alleen de staat moet werken om de doelen van de islam te bewerkstelligen’. Op het eerste oog krijgen individuen meer religieuze vrijheden met die definitie, en dus trekt de omschrijving waarschijnlijk seculieren aan.

Mogelijk doet Saied dit voor eigen politiek gewin. De islamitische partij Ennahda is de grootste partij in het parlement, en dus een belangrijke tegenstander van de president. Aanhangers van die partij vrezen dat de aanpassing uiteindelijk het bestaansrecht van hun politieke stroming raakt.

Waarom loopt het verzet tegen dit referendum zo stroef?

Demonstranten gingen dit weekend in hoofdstad Tunis de straat op tegen het referendum, ondanks het risico om opgepakt te worden, maar de protesten vinden erg gefragmenteerd plaats. Er is bovendien geen duidelijke verzetsleider. Dat komt omdat de verschillen tussen de Tunesische oppositiegroepen erg groot zijn. Een deel van de bevolking vindt Ennahda net zo schuldig aan de crisis als de huidige president. Volgens aanhangers van die partij is dat onterecht, waardoor ook de spanningen tussen de twee voornaamste oppositieblokken oplopen.