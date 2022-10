‘Het gaat om de verbinding tussen hoofd en lichaam, voelen dus’

Estel Schrieks-de Boorder Beeld Stephan Vanfleteren

‘We kenden elkaar nog maar kort, waren verliefd. We zaten vol plannen, onze baby kwam eraan. Met een dodelijke ziekte ben je dan niet bezig, dat is niet zoals de natuur het heeft bedoeld. Maar toch gebeurt het.’

Vrijwel gelijktijdig met het op de wereld komen van haar dochter Beeke in 2019 krijgt Estel Schrieks, op dat moment 39 jaar, te horen dat ze een terminale patiënt is. Na de geboorte voelt een lactatiedeskundige dat haar linkerborst niet goed is: ‘Vervolgens kwam ik op een heel andere afdeling dan de kraamafdeling. Ik zie de behandelend arts nog naar me kijken. Alsof ik nog maar een paar dagen te leven had. Ik bleek borstkanker te hebben, uitgezaaid naar mijn lymfeklieren en op acht plekken in mijn longen. Met drie plekken zou de prognose beter zijn geweest. Nu kreeg ik te horen dat ik nog een jaar, hooguit anderhalf jaar te leven had. Het voelde alsof ik door een grote grijper werd opgepakt en weggeslingerd.’

In deze serie interviews spreekt Fokke Obbema met mensen over de eindigheid van het ­leven in al haar facetten.

Met haar baby en dat slechte nieuws gaat ze na een week ziekenhuis voor het eerst weer naar huis, waar haar familie wacht. ‘Iedereen was er: mijn ouders, mijn zusje en mijn schoonfamilie, ze zaten allemaal in spanning. ‘Het is niet goed’, zei ik. Toen begon iedereen te huilen.’ Een tijdje later hangt haar huis vol met kaartjes van familie en vrienden, ‘voor mij en voor Beeke, mensen konden het niet op hetzelfde kaartje schrijven.’ Vier maanden na de geboorte, ‘net voor ik kaal werd’, trouwt ze op het strand met haar Jasper, projectmanager bij de gemeente Amsterdam. Door haar chemokuren moet hij in het eerste jaar ‘zowel de rol van vader als moeder vervullen.’

Drie jaar na de diagnose komt Estel Schrieks in haar nieuwbouwhuis in De Zilk wonderbaarlijk levenslustig en blijmoedig over. ‘Ik ga hier niet aan dood’, zegt ze stellig. Negatieve gedachten verjaagt ze door met twee vingers boven haar hoofd te knippen: ‘Hup, weg.’ Zo houdt ze de dood op afstand, al beseft ze terdege dat de kans reëel is dat de wereld straks zonder haar verder draait: ‘Ik probeer dat als iets lichts te zien. Maar voor mijn nabestaanden zal het zwaar zijn.’

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Tot mijn 11de had ik een onbezorgde jeugd. Ik was een rustig, stil kind, voelde me welkom en vrij. Dat veranderde toen mijn vader plots wegging, nadat hij een andere vrouw had leren kennen. Aan mijn kindertijd kwam in één keer een einde. Mijn overlevingsmechanisme werd: sterk zijn. Als oudste kind wilde ik er voor mijn moeder en zusje zijn. Ik wilde harmonie, weg van het verdriet. Terwijl ik nog een kind was, werd ik min of meer de man in huis. ‘Es is sterk’, werd er gezegd. Vanaf mijn 12de ben ik volwassen gesprekken gaan voeren. Als mijn moeder er niet uit kwam met het opvoeden van mijn zusje, nam ik het over. De communicatie tussen mijn ouders liep deels via mij. Toen ik een jaar of 14 was zei ik tegen mijn moeder: ‘Mam, ik kan niet genieten.’ Eigenlijk was ik toen al overspannen. Elke avond keek ik in haar bed om te zien of ze nog leefde, want zij mocht niet ook nog wegvallen. Elke avond, zoveel angst had ik. Een veilige basis was thuis niet, die heb ik mezelf moeten geven.’

Heeft u later last van uw jeugd gekregen?

‘Ik kreeg tweemaal een burn-out. De eerste keer was rond mijn 30ste. Ik werkte bij ING, na mijn studie commerciële economie. Op een dag zag ik een zwerver op straat liggen en dacht: was ik dat maar. Toen wist ik dat het goed mis was. Mijn leidinggevende heeft me naar huis gebracht – ik kon niks meer, alleen huilen. Met een psycholoog ben ik over de onverwerkte kanten van de scheiding van mijn ouders in gesprek gegaan. Ik leerde de relatie te zien met mijn overdreven verantwoordelijkheidsgevoel en mijn neiging de lat voor mezelf steeds hoger te leggen. Kritiek voelde voor mij als afwijzing van mijn persoon en dat wilde ik hoe dan ook voorkomen. Ik was altijd afgestemd op signalen van de buitenwereld, waardoor ik mijn innerlijk verwaarloosde. Relaties aangaan vond ik moeilijk. Ik viel op mannen van wie ik wist: die gaan er weer vandoor. Dat gebeurde dan ook.

‘Door die gesprekken met de psycholoog kreeg veel een plek, maar mijn lichaam bleef spanning vasthouden. Ook na mijn tweede burn-out die ik op mijn 36ste kreeg. Als KLM-stewardess had ik jarenlang veel gevlogen; een prachtige tijd, maar ik heb ook roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Tijdens mijn tweede burn-out ging ik naar een shiatsu-mevrouw die echt geschokt was door mijn stressniveau. Ze waarschuwde: ‘Pas op, een derde burn-out wordt je fataal’. Dat is mijn ziekte geworden.’

Geeft u zichzelf daarmee de schuld?

‘Nee, ik geef mezelf niet de schuld en ook niemand anders. De artsen zeggen: ‘Het is domme pech’, maar dat vind ik niet bevredigend. Ik denk dat die langdurige, chronische stress me ziek heeft gemaakt. Hij is diep in mijn lichaam opgeslagen, ik voel hem nog altijd. Maar ik neem dat mezelf niet kwalijk. Dat is gevaarlijk, want je kunt jezelf ermee de put inpraten. Jasper is daar huiverig voor, hij wil niet dat ik enige schuld op me neem.’

Hoe voorkomt u dat?

‘Door het als een les op te vatten en me af te vragen: wat kan ik eraan doen om die tot me te nemen? Ik ben bezig de spanning in mijn lichaam aan te pakken. Onder begeleiding ben ik met mijn ademhaling gaan werken. Dat is ook een reis naar binnen, naar mijn innerlijke kind. De aandacht daarvoor heeft me denk ik gezonder gemaakt. Onlangs heb ik een workshop voor trauma-release gedaan, waarbij ik merkte hoeveel boosheid er in mijn lichaam zat.’

U bent nog veel met het verleden bezig?

‘Omdat ik het leven als een leerproces zie, wil ik daar lering uit trekken, uit het geweld dat ik mezelf en mijn lichaam heb aangedaan. Volgens mij krijg je iedere keer dezelfde les te leren, tot je hem begrijpt. In mijn geval: luister naar jezelf, weet wat je gevoel zegt. Vroeger stond mijn hoofd min of meer los van mijn lichaam. Het gaat om de verbinding tussen die twee, voelen dus.’

Gaat dat u beter af?

‘In ieder geval bescherm ik mezelf beter. Mensen kunnen energie kosten, dan probeer ik afstand te nemen. Dat mag nu ook, ik heb een goede reden. Ik wilde altijd maar aardig gevonden worden, nu word ik gedwongen voor mezelf te kiezen. Bij het vliegen leer je: eerst jezelf een zuurstofmasker opzetten, dan pas je kind. In het leven geldt dat ook. Pas wanneer je goed voor jezelf hebt gezorgd, kun je dat voor een ander. Toen mijn moeder dat niet voor zichzelf deed, nam ik dat ongevraagd van haar over. Dat patroon wil ik met mijn dochter doorbreken.

‘Ik voel me nu vrijer in mijn lichaam en geest. Met mijn gevoel bezig zijn en ‘nee’ durven zeggen is iets heel nieuws voor mij. Als iemand iets wil of verwacht van me dat ik niet zie zitten, durf ik daar nu tegenin te gaan. Maar dat komt heel weinig voor, want ik word door mijn ziekte met fluwelen handschoenen aangepakt.’

Vindt u dat vervelend?

‘Nee, ik vind dat heerlijk. Omdat ik altijd zo hard voor mezelf ben geweest, is het fijn geen strengheid meer van mezelf of van anderen te ervaren. Ik voel me vooral gesteund. Wat me na de diagnose opviel, was dat iedereen voor mij sterk werd, ik hoefde er niet meer voor hen te zijn. Al mijn familieleden, maar ook de kringen daarbuiten, ze waren er voor mij, dat had ik nooit verwacht.’

Ze valt even stil, emoties nemen de overhand.

‘Wow, dacht ik, wat fijn dat ik dit niet alleen hoef te doen. Altijd dacht ik er alleen voor te staan, dat was mijn overlevingsmechanisme. Nu mocht ik leren hulp vragen en accepteren.’

Wat stelt het leven in uw ogen voor?

‘Het leven is klein en groot tegelijk. Mijn leven is zo nietig, wanneer je Estel over de aarde ziet lopen. Maar voor mezelf en mijn naasten is het bijzonder. Iets van het leven maken betekent voor mij niet: het iedere dag leuk hebben en alles eruit halen. Voor mij draait het om mezelf ontdekken door bij mijn gevoel te blijven en mijn energie aan Jasper, mijn dochter en mezelf te besteden. Zo probeer ik mijn leventje mooi te maken.

‘Ik zie altijd het goede in anderen. Als iemand door mijn ziekte niks laat horen, heb ik begrip. Het is sowieso lastig aan iemand te vragen: ‘Hoe gaat het nu echt met je?’ Dat mensen dat bij mij moeilijk vinden, begrijp ik wel. Maar niet erover praten is geen optie. Daarvoor is het te belangrijk. Het is ook niet eng. Ik ben niet mijn ziekte, ik ben Estel.’

Dat is wel een valkuil

‘Ja, ook in een relatie. De ziekte kan tussen Jasper en mij komen, bijvoorbeeld door mijn vermoeidheid. Ik zie de ziekte als een bouvier die voortdurend om me heen loopt. Af en toe stuur ik hem naar de tuin om even gewoon te kunnen genieten, als Estel. Dan moet Jasper dat wel weten. Door de ziekte moeten we allebei een eigen berg beklimmen, ieder van ons ondergaat dit op een eigen manier. Dan is het belangrijk dat we aan dezelfde kant die eigen berg klimmen, dus elkaar blijven zien en goed communiceren. Dit soort dingen leer ik bij het inloophuis, Adamas, voor mensen met kanker en hun naasten. Daar kom ik geregeld. Een keer per drie maanden krijg ik een scan in het ziekenhuis. Is de uitslag negatief dan ren ik daarheen.’

Hoe ziet u uw toekomst?

‘Daarover kan ik wel nadenken, maar die ziet er niet leuk uit. In ieder geval ken ik hem niet. Ik hoop dat ik rimpels in mijn gezicht krijg – een oud hoofd, een verrimpeld lijf, yes! Haha. Maar wel met behoud van die twinkeling in mijn ogen. Maar liever hou ik me met het nu bezig. Dat kost me geen enkele moeite, het lijkt wel een chemisch proces. Leven in het nu is niet de uitkomst van denken, maar het directe gevolg van mijn confrontatie met de dood. Uit zelfbescherming ben ik niet met hem bezig. Daarom ga ik nu nog geen dingen voor mijn dochter opschrijven. Dat doe ik pas als ik een de palliatieve fase kom, ook al ben ik daar al, volgens de artsen. Maar dat geloof ik niet, er zit nog zoveel levenslust in me. Ik hou mezelf graag iets moois voor. Dus wil ik mijn kind naar de basisschool brengen en eigenlijk nog klussen als zij op kamers gaat. Samen met Jasper een muur voor haar schilderen. Dat visualiseren helpt me, de geest is zo sterk.’