‘Het gaat erom dat veel kinderen zich niet geholpen hebben gevoeld in de gesloten jeugdzorg’

Suzan Terweij en Nienke van der Pal. Beeld Linelle Deunk

Nienke van der Pal was 14 jaar oud toen ze door twee beveiligers in een busje werd afgeleverd bij Transferium. Het tengere blonde meisje moest voor haar eigen veiligheid naar de gesloten jeugdzorg. Dat had de jeugdrechter besloten. Eenmaal binnen in het bakstenen complex in een uithoek van Heerhugowaard, viel de deur achter haar op slot.

Dit is wat Nienke, 19 inmiddels, nog van die eerste dag weet. ‘Ik werd gefouilleerd. De paar spullen die ik mee had werden gecontroleerd op scherpe en verboden voorwerpen. Ik kwam terecht in een groep met acht jongeren. Er was één ander meisje, verder alleen maar wat ik ‘jongens van de straat’ noem. Ik kwam van een vwo-school. Ik was vet netjes. Nu was ik op een plek met veel agressie.’

Het tienermeisje was nog geen drie dagen binnen of ze belandde in de isoleercel. Ze beschadigde zichzelf en was ‘constant’ suïcidaal, reden om haar af te zonderen. ‘Die eerste keren ben ik gewoon meegelopen. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Er mocht niets mee: mijn knuffel niet, geen boek, helemaal niets. Ik moest de nacht doorbrengen in de isoleer en kreeg slaapmedicatie. Ik was zo stoned als wat.’

Later begon ze zich te verzetten. ‘Drie medewerkers pakten me dan vast aan mijn armen en hoofd, en dwongen me. In mijn situatie was dat niet heel chill.’ Nienke was in die tijd in een netwerk van mensenhandel verstrikt geraakt, een van de redenen dat ze in de gesloten jeugdzorg was beland. ‘Ik had seksueel trauma en werd tegen mijn zin in vastgepakt. Ik moest me uitkleden in het bijzijn van een medewerker en een antischeurjurk aantrekken, zodat ik mezelf niets kon aandoen.’

Het is niet voor het eerst dat Nienke haar verhaal doet. Drie jaar geleden zocht de Volkskrant haar op in Transferium voor een stuk over het terugdringen van het separeren van kinderen in de gesloten jeugdzorg. Aanleiding was destijds het voornemen van jeugdzorginstellingen om het aantal gedwongen afzonderingen in 2022 terug te dringen naar nul – een doel dat nog niet is behaald.

Onder de schuilnaam ‘Lisette’ vertelde ze over de vele tientallen keren dat ze in de isoleercel was beland. Ze sprak zo zacht dat ze soms nauwelijks te verstaan was. Ze zat ineengedoken op haar stoel, haar blik was dof – een compleet andere verschijning dan de zelfbewuste jonge vrouw die nu in heldere zinnen zegt wat ze vindt.

Drie jaar geleden zei u tegen ons: op een gegeven moment vroeg ik zelf om de isoleer.

‘Heb ik dat gezegd? Ik herinner me niets van dat interview, behalve dat het heeft plaatsgevonden. Ik ben pas nadat ik weg was uit Transferium gaan inzien dat het ook anders kan. Dat je een kind ook kunt vragen: wat heb je nodig? Ik had toen constant die aandrang om een poging (tot zelfmoord, red.) te doen. Ik leerde daar niet mee om te gaan. Dat heb ik pas later geleerd, toen ik niet meer in de gesloten jeugdzorg zat.’

Naast haar op de bank begint Suzan Terweij (47) te knikken. Ook zij stond destijds in de Volkskrant. Als hoofdbehandelaar in Transferium was ze destijds verantwoordelijk voor hoe er met de kinderen werd omgegaan. Ze vertelde waarom het zo lastig was de isoleercel te sluiten, en waarom ze het toch probeerde.

Op verzoek van de Volkskrant gaan de twee nu met elkaar in gesprek over de gesloten jeugdzorg. Nienke en Suzan: de jongere die jarenlang deze zwaarste vorm van jeugdzorg heeft ondergaan en de gezondheidszorg-psycholoog die mede verantwoordelijk voor haar was. Ze kennen elkaar goed en noemen elkaar bij de voornaam, een aanspreekvorm die in dit stuk ook wordt gehanteerd. Mede op verzoek van Nienke, die het goed vindt dat haar volledige naam één keer wordt genoemd, maar vaker niet, want dat ‘triggert’ herinneringen.

De aanleiding voor het gesprek is bijzonder: Suzan heeft onlangs een brief aan Nienke geschreven om haar excuses aan te bieden. Sorry, schrijft ze, voor de keren dat ze haar tegen haar zin hebben opgesloten. Sorry dat ze geen onderwijs op haar niveau kreeg. Sorry voor het feit dat ze in de gesloten jeugdzorg verder beschadigd is dan ze al was.

Die brief kwam er niet zomaar. Afgelopen weken voerde stichting Het Vergeten Kind een felle campagne om de gesloten jeugdzorg voorgoed te laten stoppen, met televisie- en radiospotjes, een petitie en een eigen onderzoek naar de impact van het repressieve regime. Nienke doet mee. In een interview op de site van de stichting vertelt ze over haar ervaringen.

Suzan las het relaas van Nienke. ‘En dat voelde als falen.’ Ze voelde de behoefte om uitleg te geven, zegt ze. Hoe ze zelf bewust met jongeren met zware gedragsproblemen was gaan werken en toen betrokken raakte bij de oprichting van de gesloten jeugdzorg.

Suzan: ‘Ik kreeg de neiging uit te leggen waarom het zo is gelopen, en dat het nu anders is. Maar dat zou afdoen aan mijn excuses en ik vond dat die er moest komen. Voor Nienke en voor alle andere kinderen die dit hebben meegemaakt. Want dat miste. Niemand deed het. Toen heb ik gedacht: dan doe ik het.’

De brief staat sinds kort op de website van Parlan, de Noord-Hollandse jeugdzorgorganisatie waarvoor Suzan werkt, en waar het inmiddels gesloten Transferium destijds ook onder viel. ‘Lieve Nienke’, schrijft Suzan onderaan haar brief. ‘Is het voor jou mogelijk om mijn excuus (een beetje) te ontvangen? Zou je daarover willen nadenken?’

Nu zitten ze tegenover elkaar. Ze hebben elkaar niet meer gezien sinds Nienke anderhalf jaar geleden Transferium verliet. Ze woont inmiddels op zichzelf.

Hoe was jullie band destijds?

Nienke: ‘Ik was weleens boos op Suzan, maar we hadden een goede band.’

Suzan: ‘Je liet lieve kaartjes voor me achter. Dit weekend kwam ik er nog een tegen. Er stond: ‘Sorry dat ik zo boos op u was, dat heeft u niet verdiend, want u bent eigenlijk een heel goede hulpverlener.’ Daar moest ik om grinniken.’

Nienke: ‘Ik kon zó boos worden als de groepsleiding weer eens wat over mijn hoofd over me had besloten. Dan appte ik u dat het anders moest. Als ik die berichtjes later teruglas, schaamde ik me.’

Was u er weleens bij als Nienke in de isoleercel werd geplaatst? Hoe keek u daarnaar als hoofd behandeling?

Suzan: ‘Ik heb isoleren altijd heel ingewikkeld gevonden. Voor de kinderen en voor het personeel, die doen dat ook echt niet voor hun lol. Het kind wordt rustig van de buitenkant, maar vanbinnen helemaal niet. Daarna kan er veel boosheid en verdriet komen, dat voel je meteen.’

Nienke: ‘U bent mij weleens komen opzoeken toen ik drie dagen in de isoleer zat. Er was een nieuwe diagnose gesteld en er was paniek over wat ze met mij moesten. Ik voelde me toen echt genaaid en toen heb ik u gebeld. Dat is verder niet relevant voor dit verhaal, want het lag echt gecompliceerd; ze deden dat niet zomaar.’

Suzan: ‘Het is relevant in die zin dat je volgens mij altijd moet kijken naar hoe een kind op dat moment is. Vlak daarvoor was jij met mij nog meegeweest naar ons hoofdkantoor in Alkmaar om met de bestuurder van Parlan en nog twee andere ervaringsdeskundigen te praten over hoe het anders kon in de gesloten jeugdzorg. Ik vond dat jij daar goede dingen over te zeggen had. Dat ging toen prima. Maar de stemming van een kind met zulke problematiek kan snel omslaan, dat besef ik ook.’

Het isoleren van jongeren was jarenlang staande praktijk. Waarom is het ooit ingevoerd?

Suzan: ‘De gesloten jeugdzorg komt voort uit jeugdgevangenissen. Eerder werden daar jongeren geplaatst die nergens anders terechtkonden. Dat was het lastige: we wilden geen gevangenis zijn, maar daar kwamen we wel uit voort. Dan krijg je toch dat allerlei dingen worden meegenomen. Bovendien zaten er veel jongeren met agressieproblemen.

‘Ik kan me de eerste opname herinneren die wij deden op Transferium. Die jongen pakte een koffiepot en knalde het ding zo door het raam. Toen dacht ik: wow, dit is wel even iets anders, zulke agressie. Hoe gaan we dit doen?’

U noemde het isoleren drie jaar geleden in de Volkskrant middeleeuws.

Suzan: ‘Ja. Maar het moeilijke is: wat is het alternatief? Hoe doe je dat met kinderen met heel ingewikkeld gedrag en relatief weinig begeleiders in een gebouw dat afgezonderd ligt van de samenleving? Het hele concept van de gesloten jeugdzorg is niet goed.

‘Vanaf 2017 zijn we in Transferium begonnen het aantal separaties terug te dringen. Je kunt die separeercel niet zomaar dichtgooien, dan maak je medewerkers machteloos.’

Nienke: ‘Ik heb destijds ook weleens over zulke veranderingen gesproken samen met u en het team op mijn groep. Dan voelde ik weerstand. De groepsleiding, die soms al vanaf het begin in Transferium werkte, was gewend aan het systeem zoals het was. Soms kwamen ze erachter: een andere werkwijze werkt toch wel.’

Wat dan bijvoorbeeld?

Nienke: ‘Omdat ik de dagelijkse kamertijd (de tijd waarin jongeren werden opgesloten in hun kamer, red.) erg lastig vond, mocht ik op een gegeven moment rondjes van tien minuten lopen buiten de instelling. Van wandelen werd ik rustig. Voorwaarde was dat ik mijn konijn meenam. Dat mocht in die tijd in Transferium, een eigen huisdier. Ik was in die tijd best wel suïcidaal en ze waren bang dat ik zou weglopen. Dat zou ik minder snel doen met mijn konijn. Ik kreeg op die manier het vertrouwen om dat te doen.’

Zouden vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de isoleercel volledig moeten worden afgeschaft?

Nienke: ‘Het liefste wel. Maar dan moet er wel genoeg begeleiding zijn. Ik heb achteraf van mijn mentoren gehoord dat zij in mijn eerste tijd in Transferium continu op mij gefocust waren, om mij veilig te houden, maar ze moesten ondertussen ook een groep draaien. Ze vertelden dat ze pas op adem konden komen als ik in de isoleer zat. Dan hoefden ze zich even geen zorgen te maken of ik er nog wel zou zijn als ze me een minuut uit het oog verloren.’

Suzan: ‘In de gesloten jeugdzorg komen kinderen terecht waar andere hulpverleners en instellingen geen raad meer mee weten. Alles zit bij elkaar: kinderen die suïcidaal zijn en automutileren, kinderen die veel drugs gebruiken of in een mensenhandelnetwerk zitten, kinderen met een licht verstandelijke beperking, met veel agressie.

‘Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat de maatschappij niet in staat is geweest om goed aan te sluiten bij wat ze nodig hebben en ze te helpen. Dan kun je je afvragen: helpt dit nou, als je al deze verschillende problematieken bij elkaar stopt? En is het terecht om van zo’n instelling te vragen dat het even wordt opgelost? Dat is natuurlijk niet eenvoudig, ook niet bij jou Nienke. Je had al veel nare dingen meegemaakt.’

Nienke van der Pal Beeld Linelle Deunk

Over die nare dingen wil Nienke niet veel kwijt. Al op haar 7de was ze ‘in beeld’ bij hulpverleners, zegt ze. Dat had te maken met haar ‘best wel heftige en onveilige thuissituatie’. Achteraf gezien had ze toen al uit huis geplaatst moeten worden, vindt ze.

‘Dan had ik waarschijnlijk nooit van het bestaan van de gesloten jeugdzorg geweten. Maar als kind is er nooit iets aan mij gevraagd. Op school zagen ze wel dat er iets met me aan de hand was, maar niemand vroeg: wat heb je nodig? Toen ik op mijn 14de alsnog uit huis werd geplaatst, was ik al te oud voor een pleeggezin of gezinshuis, terwijl ik daar wel heel erg op hoopte.’

Suzan grijpt naar haar hart: ‘Dat weet ik nog. Je vertelde dat je zo graag naar een pleeggezin wilde. Ik merk dat het me nu weer raakt, want ik wist meteen: dat gaat niet. Er zijn zo weinig pleeggezinnen die pubers met ook nog ingewikkeld gedrag willen opnemen.’

Nienke: ‘Toen ik in Transferium belandde en erachter kwam dat een pleeggezin er niet meer in zat, was de hoop weg. Mijn suïcidaliteit werd alleen maar erger. Er zat geen waarde meer in mijn leven, in mijn dag. Ik ging van de groep naar de isoleer en weer terug. Het is al een enorme kutsituatie waarin je zit, en als je dan ook nog in de isoleercel komt, versterkt dat elkaar.’

Ondertussen viel ook onderwijs, dat belangrijk voor Nienke was, weg. Ze kon binnen Transferium geen les krijgen op vwo-niveau.

Hoe kan het dat een kind in de gesloten jeugdzorg geen onderwijs op niveau kan volgen?

Nienke: ‘De interne school op Transferium bood alleen vmbo-basis aan. Ik kwam van het tweetalig vwo. Ik wilde dat vmbo-onderwijs niet, dat was onder mijn niveau. Het alternatief was dat ik op mijn kamer zat en dat ging ook niet goed.’

Suzan: ‘We hadden zo’n tachtig kinderen op Transferium. Dan kun je niet onderwijs op alle niveaus aanbieden, van praktijk tot gymnasium. Hoeveel leerkrachten heb je dan wel niet nodig? De interne school had daar de middelen niet voor. We hebben wel naar een school voor Nienke gezocht buiten Transferium, maar een school kan nee zeggen en dat gebeurde ook. Scholen zijn bang om leerlingen met psychische problemen binnen te halen.’

Het gesprek vindt plaats in een kleinschalige woonvorm voor jongeren van Parlan. In dit rijtjeshuis in een woonwijk in IJmuiden wonen vier jongeren die anders in aanmerking waren gekomen voor plaatsing in de gesloten jeugdzorg. Ze wonen er onder begeleiding van twee medewerkers van Parlan en gaan naar hun eigen school. Er zijn geen afzonderingsruimten en de deur staat open. Suzan: ‘Als er nog behandeling nodig is, dan komt die naar jou toe of je gaat naar een polikliniek.’

Bovendien wil Parlan zo veel mogelijk voorkomen dat een kind überhaupt uit huis wordt geplaatst. Door jongeren hulp te bieden en te begeleiden als zij nog thuis wonen, ook als hun problemen heel ernstig zijn. Parlan is daarmee voorloper in het omvormen van de gesloten jeugdzorg. Ook noodgedwongen, als gevolg van de marktwerking in de zorg; in 2019 verloor de zorginstelling een aanbesteding, waardoor een andere aanbieder in Noord-Holland nu het leeuwendeel van de gesloten jeugdzorg regelt.

Transferium, de gesloten jeugdzorginstelling waar Nienke verbleef, kwam deels leeg te staan en vormde een te grote kostenpost. Inmiddels is Transferium gesloten. Suzan: ‘We waren toen ook al bezig met een alternatief te ontwikkelen, maar dat raakte in een stroomversnelling.’

Had een meisje als Nienke destijds, zo suïcidaal als ze was, op een plek als deze kunnen wonen?

Nienke: ‘Ik denk dat het lastig voor me was geweest. Het had ook veel gevraagd van de leiding, maar ik denk wel dat het had gekund. Ik denk dat ik minder suïcidaal was geweest in een normale setting, dichter bij het normale leven, gewoon naar school. Dan doe je het ergens voor.’

Suzan: ‘Dan hadden we je misschien eerst opgenomen in een vakantiehuisje, met één begeleider. Dat hebben we laatst met een ander suïcidaal meisje gedaan. Dat die begeleider bij haar bleef als ze zich wanhopig voelde, zorgde ervoor dat ze rustig werd. Maar ook met deze nieuwe manier van werken, met kleine woonvormen, zal het voorkomen dat kinderen een suïcidepoging doen. Wij moeten leren dat te verdragen. Dat geldt ook voor de zorginstellingen die kinderen doorverwijzen naar de gesloten jeugdzorg en de politiek. Het kan misgaan.’

U bedoelt: dat risico moeten we nemen als maatschappij?

Suzan: ‘Ja, al denk ik dat het risico uiteindelijk kleiner is met de intensieve begeleiding in zo’n kleinschalige woonvorm. Op het moment dat je een kind plaatst in een voorziening die helemaal is afgesloten, verklein je het risico op de korte termijn dat ze zichzelf iets aandoen, maar op de lange termijn zijn er veel schadelijke bijeffecten.’

Nienke: ‘Dat is het lastigst: om dat soort risico’s te nemen met een leven. Maar de andere kant is: als je steeds wordt opgesloten, raak je gehospitaliseerd. Toen ik eenmaal weg mocht uit Transferium, wilde ik alleen maar terug, omdat ik niet wist hoe ik het zelf moest doen.

‘Ik krijg nog altijd rillingen van het geluid van een rinkelende sleutelbos. Dat betekende voor mij dat de deur van mijn kamer weer op slot ging. Ik ben heel bang dat iemand mij de controle weer afneemt. Ik heb nooit autonomie gekend, die is er nu pas. Maar als je mij vraagt om iets te beslissen, dan vind ik dat nog steeds moeilijk.’

En nu is er dus een brief met excuses. Hoe was het om die te lezen?

Nienke: ‘Ik lag er echt even een halve dag uit nadat ik die brief had gelezen. Alles kwam terug. En ik vond het ook wel dubbel, omdat Suzan voor mij de laatste was die haar excuses zou moeten aanbieden. U luisterde naar ons en dacht mee. Ik hoor van andere jongeren uit de gesloten jeugdzorg dat die nog veel slechtere ervaringen hebben gehad.’

Kunt u de excuses aanvaarden?

Suzan, met tranen in haar ogen: ‘Wacht even hoor, nu schiet ik vol, maar aanvaarden vind ik heel groot. Ik hoop dat je ze kunt ontvangen, Nienke. Dit was een groot ding, waarin jij een paar jaar van je leven bent kwijtgeraakt. En je was al zoveel kwijt. Ik vind dat we met z’n allen goed moeten beseffen dat we kinderen die het al moeilijk hadden in een heel ingewikkelde situatie hebben gebracht.’

Voelt u zich daar schuldig over?

Suzan: ‘Schuldig is niet het goede woord. Nu zouden we het anders doen, maar ik snap heel goed hoe het zo is gekomen. De gesloten jeugdzorg wordt gevraagd dingen snel op te lossen die misschien wel nooit meer helemaal op te lossen zijn. Maar excuses moeten niet gaan over verzachtende omstandigheden. Het gaat erom dat veel kinderen zich er niet geholpen hebben gevoeld, nog verder achterop zijn geraakt, beschadigd zijn. Alleen op die manier kunnen excuses gehoord worden.’

Nienke: ‘Ik begrijp ook hoe het is ontstaan. Wat ik heel bijzonder vond was dat u excuses aanbood, zonder ‘maar’, zonder dat u in de verdediging schoot. Als u dat wél had gedaan, had ik met een weerwoord moeten komen, dan was het een discussie geworden. Nu konden de excuses binnenkomen. Het voelt oprecht en daarom kan ik ze aanvaarden.’

Heeft u als hulpverlener nooit de aandrang gehad om te zeggen: ik neem zo’n kind op in huis?

Suzan: ‘Ik denk dat niet bij alle kinderen, maar ik heb het weleens gehad met kinderen met wie ik een speciale band heb. Ik heb het ook gedacht bij Nienke, vooral omdat ik wist dat ze zo graag in een pleeggezin wilde wonen. Ik had haar dat gegund. Als ik alleen was geweest, had dat ook gekund. Maar in mijn thuissituatie was het geen optie. Een meisje dat suïcidaal is, heeft onherroepelijk effect op mijn eigen kinderen. Daar voel ik me dan schuldig over naar Nienke.’

Nienke: ‘Dat u dat heeft gedacht, is meer dan ik kan wensen of vragen van iemand. Daar hoeft u zich niet schuldig over te voelen. Het past ook niet in iedere thuissituatie. Niet elk gezin is een pleeggezin.’

Suzan: ‘Dat is heel lief dat je dat zegt. Ik zou het ieder kind in de jeugdzorg gunnen dat we een samenleving zouden zijn waarin het veel gewoner is dat we kinderen opnemen in ons gezin. Voor een kortere of langere periode. Ik vind het heel kwalijk dat we niet zo’n samenleving zijn.’

Dus als uw thuissituatie anders was geweest, had u Nienke wel opgenomen?

Suzan: ‘Dan had ik dat gedaan, ja.’

Nienke, lachend: ‘Oké, dan ga ik nu even janken.’