Het gaat beginnen, de Olympische Spelen: ‘Medailles en eeuwige roem staan op het spel, dus let’s go maar hè?’

Journalisten leveren in aanloop naar het begin van de Olympische Spelen in Tokio dagelijkse speekseltesten in. Beeld AFP

Ben je bekomen van jouw periode in zelfisolatie?

‘Ik zat maar drie dagen in isolatie, dat viel wel mee. Sporters die besmet raken, moeten tien dagen naar een quarantainehotel. Dan mogen ze elke dag tien minuten eruit, om eten te pakken of even een rondje te lopen. Voor de rest moeten ze op hun kamer blijven. Is natuurlijk volkomen flauwekul. Als ze allemaal besmet zijn, zoals wordt vermoed, kun je ze wel bij elkaar laten.

‘Japan is een land van idiote regels, wat dat betreft. Het gaat heel krampachtig met de situatie om. Alleen al de onderneming om hier te komen, die was zo ingewikkeld. Maar ja. We zijn binnen en het gaat beginnen.’

Coronabesmettingen onder sporters zijn tot dusver het gesprek van de dag. Wat merk jij daarvan?

‘Wij hebben bijna geen contact met de sporters. Er zijn een paar persmomenten, dan kun je even via Zoom met ze spreken. Ik heb de meeste sporters die ik volg twee, drie, vier weken van tevoren gesproken.

‘Wel sprak ik donderdag de turnsters Sanne en Lieke Wevers. Hun maatje in het team, Naomi Visser, is besmet geraakt. Ze zijn nu heel bang dat ze zijn geïnfecteerd. Het virus, waarvan we dachten dat het weg was, is tamelijk ongrijpbaar onder ons. Elke dag kunnen sporters ineens eruit vliegen.’

De uitspraak ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, is levendiger dan ooit.

‘Als je hem zo omdraait wel ja. Als je niet meedoet, kun je ook niet winnen.

‘Ik was vanochtend bij de Amerikaanse sporters. Daar begint wat ophef te ontstaan over Michael Andrew, een zwemmer die niet is gevaccineerd. Iedereen wil afstand houden van die man. De Verenigde Staten zijn het land van teamsporten. Ze zwemmen bijvoorbeeld voor colleges, altijd in teamverband. Vanuit die gedachte zijn zij sterk. Maar dat staat nu op breken.

‘In de Nederlandse ploeg zijn ook een paar niet-gevaccineerden. We weten niet wie, want niemand is daarvoor uitgekomen, behalve Yvette Broch (een handbalster die uiteindelijk afzag van deelname, red.). Zij eten in ieder geval apart, worden apart vervoerd en moeten apart slapen. Alleen bij trainingen en wedstrijden zijn ze samen met hun teamgenoten.

‘Je eigen risico kunnen inschatten is leuk bedacht, maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. De olympische droom van de rest van de afvaardiging breng je in gevaar door je niet te laten vaccineren.’

Kijk je uit naar de openingsceremonie?

‘We zijn erbij, als de Volkskrant, maar ikzelf zit vanmiddag naar een tv-scherm te kijken. Wij hebben twee kaarten gekregen, één voor een verslaggever en één voor een fotograaf. Als seniorverslaggever laat je dan je jongere collega gaan, Rob Gollin. Ik heb er veertien gezien in mijn carrière, het is altijd fanfare en circus. Dat zal nu niet anders zijn.’

Dit weekend ga je ongetwijfeld wel op pad. Wat wordt interessant om te volgen in de komende dagen?

‘Interessant zijn beide wielerwedstrijden. Zaterdag de wegwedstrijd bij de mannen en zondag bij de vrouwen. Bij de eerste hoeven we van Nederlanders niet te veel verwachten. Zondag zeker wel. De Nederlandse vrouwen domineren het wielrennen, dus de kans is groot dat Nederland dan de eerste medailles haalt. Ik ben geen meestervoorspeller, maar hiervan durf ik te zeggen dat ik anders mijn schoen opeet, zoals bij die Bavaria-reclame.’

‘Waarschijnlijk krijgen we morgen de laatste turnwedstrijd van Epke Zonderland in beeld. Wij – en hijzelf – denken niet dat hij zich plaatst voor de finale. Dan moeten we zaterdag een van de grootste Nederlandse olympiërs van deze eeuw vaarwel zwaaien. We hadden nooit eerder bij de mannen een turnkampioen.

‘Epke sukkelt vooral met zijn fitheid. Hij heeft veel aandoeningen aan zijn neusbijholten, waardoor hij zijn zware training niet aankan. Even een voorbeeld: een rondje aan de stok betekent dat je 400 kilo aan je arm krijgt. Zó sterk moet je zijn. Als je dan niet fit bent, zou je hier eigenlijk niet moeten zijn. Maar Epke geeft niet snel op.

‘Zondagmiddag verschijnt Sanne Wevers aan de start. Olympisch titelverdediger op de balk. Er is veel gebeurd rond haar familie in aanloop naar dit toernooi. De gymnastiekunie KNGU besloot haar vader en coach thuis te laten, vanwege nog onduidelijke uitkomsten in een tuchtonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Nu zal blijken wat dat waard is geweest. Het zijn nog kwalificatierondes, een eventuele finale is dinsdag 3 augustus.’

Heb je er zin in?

‘Hmm. Ik krijg iets meer zin, maar het blijft een volkomen geforceerd sportevenement. In mijn ogen had het nooit mogen plaatsvinden. Maar de sporters willen het, medailles en eeuwige roem staan op het spel. Dus gaat het gebeuren. Let’s go, hè?’