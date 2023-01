Het fietstunneltje en de steentjes in de winkelstraat: daar zit emotie bij

De Paauw, het raadhuis van Wassenaar, is aan de buitenkant schitterend gerenoveerd. De gevel is gestuct in zandsteen, in de kleur die het ooit had toen dit in de 19de eeuw het zomerpaleis was van prins Frederik van Oranje-Nassau. Een vergulde daklijst glimt in de winterzon.

Maar de binnenkant moet nog worden aangepakt. De renovatie van het interieur laat op zich wachten.

Deze week maakte de burgemeester bekend dat hij onderzoek gaat laten doen naar de ‘integriteit en bestuurscultuur’ in Wassenaar. Dit was de aanleiding: vlak voor Kerst, de burgemeester memoreerde hoe ‘gezegend’ ze waren met zo’n fraaie werkplek als De Paauw, stapte de VVD uit het gemeentebestuur, dat vervolgens uit elkaar knalde.

In haar afscheidsspeech vertelde de aftredende VVD-wethouder, een vrouw, over een politieke sfeer die ‘bedreigend’ was en een collega-wethouder die hier in De Paauw ‘grote kut en hoeren’ had gezegd. De andere wethouders herkennen zich niet in haar verhaal.

Ik ga naar Wassenaar, spreek raadsleden en binnen de kortste keren gaat het niet over deze jongste affaire, maar over het verleden, dat altijd opspeelt.

Er is het fietstunneltje onder snelweg A44, een gewoon fietstunneltje, verzuchten jongere raadsleden, maar ouderen zijn nog steeds vol van de leugens over dat tunneltje. Van recenter datum zijn de steentjes in de winkelstraat. Die steentjes, daar zit emotie bij.

Meerdere burgemeesters zijn met gedoe vertrokken. De afloop van de zogeheten ‘seksrel’ in 2012, met een wethouder in de hoofdrol, is niet vergeten. Dat draaide ook uit op een integriteitsonderzoek. Veronderstelde gedupeerden kregen een bedrag mee uit de goedgevulde gemeentekas.

Niet vergeten in je verhaal, zegt een oud-raadslid: als het gaat om integriteit, dan speelt geld hier soms een rol.

In De Paauw geeft men elkaar een hand voor de vergadering, goed voor de sfeer.

In Wassenaar was traditioneel de VVD de grootste partij. Sinds zeventien jaar deelt de VVD haar macht met een reeks lokale partijen, de ‘lokalo’s’ genoemd. Slechts op één punt staan de neuzen dezelfde kant op: de angst voor een fusie. Samenwerking met buurdorp Voorschoten ketste twee jaar geleden af. Voorschoten bleek gewoon een totaal ander dorp.

De Paauw blijkt het soort gemeentehuis waar iedereen, wethouders en raadsleden, elkaar een hand geven bij aanvang van de vergadering. Dat is goed voor de sfeer. Maar bij sommigen, als er vroeger te veel is gebeurd, wordt weleens een handje overgeslagen.

Pal achter De Paauw bel ik aan bij de villa van Henri Hendrickx, tot voor kort wethouder in Wassenaar. Hij is de collega-wethouder die ‘grote kut en hoeren’ zou hebben gezegd. Dat is onzin, zegt hij. De beschuldiging kwam ‘als een donderslag bij heldere hemel’. ‘Hier in het dorp weet iedereen dat ik het niet heb gezegd.’ Hij overweegt juridische stappen, hij vindt het laster.

Hij en de vrouwelijke VVD-wethouder delen een lang verleden in de Wassenaarse politiek. Ze hebben, zegt hij, ‘chemisch en institutioneel een hekel aan elkaar’.

Hendrickx is oprichter van Hart voor Wassenaar, een lokale partij die met vijf zetels even groot is als de VVD. Na een hoopvol etentje in Bistro Mer in Den Haag – politieke breuken lijmen doe je niet in het dorp zelf, want dan ziet iedereen je – kwam het tot samenwerking.

Het college klapte formeel door een verhoging van de ozb, de belasting die huiseigenaren betalen aan de gemeente. In Wassenaar is de gemeente scherp op het genereren van eigen inkomsten. Dat komt door de angst voor een opgelegde fusie. De ozb is al vaker een gevoelig punt gebleken. Het ging natuurlijk niet alleen over de ozb. Het ging over wantrouwen.

Hendrickx, 65 jaar, is van plan om terug te keren als raadslid, dat lijkt hem goed voor Wassenaar. Zijn fractievoorzitter, een jonge vrouw, en raadsleden zullen erop letten dat hij niemand per ongeluk ‘overdondert’, want die neiging kan hij wel hebben, weet hij van zichzelf

Mogelijk is dit een gelukje voor integriteitsonderzoekers: De Paauw is gehorig. Al krijgt niet iedereen mee wat er wordt gezegd in de uithoeken van het oude zomerpaleis.