Het favoriete fragment van Quinsy Gario: ‘Het is makkelijk om chill te zijn als de wereld niet in brand staat, maar voor zwarte mensen is dat nooit zo geweest’

‘Het is makkelijk om zwart te zijn en confrontaties te vermijden als er niks in brand staat, en daarom is het nooit makkelijk geweest om zwart te zijn en confrontaties te vermijden. Je stilhouden kan voor heel even voordeel opleveren, maar brengt altijd een iets groters in gevaar: je veiligheid, je gezin, hoe de wereld naar jou en iedereen die je liefhebt kijkt. Als je er in de jaren zestig uitzag als Nina Simone – donker, met een torenhoog afro kapsel – dan volgt confrontatie vanzelf. Het beïnvloedt je hele bestaan en hoe je je in de wereld beweegt. Nina Simone song protestliederen zelfs als ze geen protestliederen zong. Elk nummer was een smeekbede om te worden gezien, dwars door alles wat er om haar heen brandde heen. Ik zeg ‘brandde’, en daarmee bedoel ik dat Nina Simone nummers schreef terwijl er kerken van hun fundamenten werden geblazen. Ik bedoel dat ik haar versie van ‘Baltimore’ hoorde in een zomer waarin er op internet werd gediscussieerd over de prijzen van huizen en de waarde van iemands ruggengraat. Dat nummer was precies op tijd voor een nieuwe, brandende generatie. ‘Ain’t it hard just to live. Just to live’.’

Quinsy Gario in Amsterdam Zuidoost Beeld Daniel Cohen

Hanif Abdurraqib, They Can’t Kill Us Until They Kill Us , ‘Nina Simone Was Very Black’, uitgegeven door Two Dollar Radio, vertaald uit het Engels door Leo Reijnen.

Quinsy Gario (37): ‘Een jaar geleden raadde een vriendin van me deze essaybundel van Hanif Abdurraqib aan. Ik was altijd al fan van zijn werk, maar met name dit essay spreekt me aan, onder andere omdat ik fan ben van zangeres Nina Simone.

Vaak worden zwarte culturele producties losgezongen van de omstandigheden waarin ze worden gemaakt. Dat gebeurt helaas ook bij Nina Simone, iemand die bij uitstek niet losgekoppeld kan worden van wie ze is, van waar ze vandaan komt. Haar werk is op zichzelf al politiek, zoals Abdurraqib ook zegt. De eerste zin van deze passage raakt dat gegeven treffend: het is heel makkelijk om chill te zijn als de wereld niet in brand staat, maar voor zwarte mensen is dat nooit zo geweest. Abdurraqib beschrijft dat magistraal, met veel souplesse. Hij plaatst Simone in de jaren zestig, maar refereert met ‘de waarde van iemands ruggengraat’ ook aan 2015, toen de Afro-Amerikaan Freddie Gray werd vermoord door de Amerikaanse politie. Hij legt in een paar zinnen heel veel bloot. Tegelijkertijd roept hij ook op tot actie. Want hoe kan het zijn dat we niet ver zijn opgeschoven vanaf waar Nina Simone het 50 jaar geleden al over had?’