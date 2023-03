Het extreme optimisme van een wetenschapper die burgers in de knel ging helpen

Als actieonderzoeker probeert Albert Jan Kruiter problemen op te lossen van mensen die in de knel zitten en vastlopen in de bureaucratie. En dat lukt met een simpel middel: samenwerking.

Toen hij nog als wetenschappelijk onderzoeker werkte, was Albert Jan Kruiter vaak in een slechtere stemming dan nu. ‘Mijn analyses gingen dieper en dieper en daar werd ik somberder en somberder van. Sinds ik actieonderzoeker ben, ben ik optimistischer.’

Als actieonderzoeker probeert hij problemen op te lossen van mensen die in de knel zitten en vastlopen in de bureaucratie. Hij doet dat met het Instituut voor Publieke Waarden. Dat richtte hij in 2010 op als een ‘instituut’ met een knipoog, maar inmiddels werken er veertig mensen die drie- tot vierhonderd huishoudens per jaar helpen én proberen te voorkomen dat anderen net zo verstrikt raken in administratieve kluwens.

‘Zien we dat het aantal dakloze jongeren toeneemt, zoals nu, dan proberen we de ene helft van de week te zorgen dat zij een dak boven hun hoofd krijgen, de andere helft van de week reflecteren we: waarom lukt het wel, waarom lukt het niet? We kijken altijd naar het systeem vanuit de positie van de mensen met problemen.

‘Als jongeren thuisloos worden, gebeurt dat bijvoorbeeld vaak rond hun achttiende. Dat gaat om jongeren die al jeugdzorg nodig hadden. Zodra ze meerderjarig zijn wordt die zorg niet meer betaald uit de Jeugdwet en komen ze onder allerlei andere wetten te vallen. Ze moeten studeren of werken, maar tegelijk komt er een bureaucratische clusterbom op ze af. Drie maanden later zie je ze vaak opduiken in circuits waar je ze niet wilt tegenkomen: kringen van loverboys, de daklozenopvang of een gesloten ggz-instelling.

‘Een plek in een jeugdzorginstelling kost 75.000 euro per jaar. Dus als een jongere daar pakweg twee jaar heeft gezeten, kun je zeggen dat wij daar als samenleving anderhalve ton in hebben geïnvesteerd. En op hun achttiende laten we die jongeren vanuit zo’n instelling zo de straat op lopen. Wij proberen niet alleen jongeren te helpen die al dakloos zijn, maar ook te bedenken hoe we dat kunnen voorkomen.’

Hoe bent u actieonderzoeker geworden?

‘Ik deed zestien jaar geleden aan de Universiteit Leiden onderzoek naar regelgeving die lokale professionals in de weg zat. Voor dat onderzoek zat ik op de bank bij een huishouden waar maar liefst 48 verschillende partijen mee bezig waren. Het was een familie met veel kinderen waar hulpverleners, accountmanagers, mensen van de verzekering en anderen bij betrokken waren. Het gezin zat in de schulden, maar daarmee hielp dan weer niemand ze. De vader had zijn meldplicht voor de Participatiewet verzaakt en dat telt als fraude, dus dan is het eigen schuld, dikke bult. Die schuld was 6.000 euro en dat hele hulpverleningscircuit kostte tweeënhalve ton per jaar.

‘Ik dacht: straks schrijf ik een Engelstalig wetenschappelijk artikel, dat zes of zeven mensen lezen. Ik vond het not done om zo veel tijd van dat gezin te vragen zonder dat het er wat aan had. Toen heb ik al die partijen in een zaaltje uitgenodigd en gevraagd: kunnen we dit niet verhelpen? Dat bleek gewoon te kunnen. Verschillende instanties namen een deel van de schuld over. Tegenwoordig hebben gemeenten hier vaak een potje voor.

‘Mijn oorspronkelijke vraagstelling was: welke regels zitten in de weg? Nou, geen dus, in dit geval. Daar was ik op een andere manier nooit achter gekomen. Zo ontdekte ik dat als ik iets probeer te fiksen, ik het systeem veel beter kan analyseren.’

Dachten al die mensen in dat zaaltje eerst ook dat het schuldenprobleem niet was op te lossen binnen de regels?

‘Ja, en dat is nog steeds zo in veel zaken. Drieduizend huishoudens hebben we tot nu toe geholpen. En steevast horen we: jullie oplossing kan niet, mag niet. Het kunnen mensen aan een loket zijn die dat zeggen, beleidsmakers, wijkteamleiders, schuldhulpverleners, mensen van uitkeringsinstanties, de politie. Tot je vraagt: kunt u mij laten zien in welke wet dat staat? Daar stokt het meestal.

‘We hielpen eens een dakloze dame. Ze moest afkicken en ze wilde niet in een verslavingskliniek als er niet goed voor haar hond zou worden gezorgd. Sommige daklozen hebben een prachtige relatie met een hond. Ze moeten die verzorgen en dat geeft ze een gevoel van eigenwaarde. Een wijkteamlid had geopperd: zullen we uit de bijzondere bijstand een hondenopvang betalen? Toen zei degene die daarover ging: dat mag niet.

‘Want, zei ze, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betaalde ze nóóit een hondenasiel. Waarop wij tegenwierpen dat in de wet juist staat dat je geen voorzieningen categoraal mag uitsluiten. Daarna zei ze: maar als die mevrouw haar afkickkliniek zo onbelangrijk vindt dat ze haar hond voorrang geeft, waarom zou ik dan die kosten betalen? Waarop wij zeiden: gelukkig hebben we in Nederland de rechtsstaat bedacht, zodat jij daar niet persoonlijk over gaat. En toen zei ze: weet je wat het is, als ik dit ga doen, kom ik niet aan twintig anderen toe die op mijn bureau liggen. Dat was de echte reden en daar kon ik nog wel begrip voor hebben.’

‘Mag niet’ is dus een gelegenheidsargument?

‘Als je drie keer tegen je leidinggevende hebt gezegd dat je het veel te druk hebt, zeg je het niet nog een vierde keer. Dan ga je argumenten verzinnen om voor jezelf te legitimeren dat je keuzen maakt. Soms klopt het dat je één specifieke wet zo kunt interpreteren dat iets niet lijkt te mogen. Maar er is vaak een andere wet waarin staat dat het wél mag. En helaas zegt meestal niemand tegen de persoon met een probleem: zullen we eens in al die wetten tegelijk kijken, om te zien met welke wet we kunnen regelen wat u nodig heeft?’

Niemand kijkt naar het geheel.

‘Nee, zo hebben we de hele verzorgingsstaat ingericht. Gekopieerd van de markt: er is niemand meer die de hele auto in elkaar zet. Mensen doen alleen wielen. Of alleen motoren. We lopen nu knetterhard tegen het failliet van dat systeem aan.’

Kruiter promoveerde op democratie en de verzorgingsstaat door de ogen van de 19de-eeuwse Franse denker Alexis de Tocqueville. Bureaucratie en een geïndividualiseerde samenleving, voorzag die, maken het slechtste in elkaar los. Die vrees is volgens Kruiter uitgekomen in de jaren negentig, toen de zogenoemde paarse kabinetten (PvdA-VVD-D66) marktmechanismen introduceerden in publieke taken.

‘Er heeft altijd spanning bestaan tussen de rechtsstaat en de verzorgingsstaat. De rechtsstaat beschermt je tegen de overheid en in het bijzonder tegen willekeur. Met de verzorgingsstaat is de overheid juist steeds verder in ons leven doorgedrongen. Zij heeft steeds meer taken overgenomen van de maatschappelijke organisaties die verdwenen met de verzuiling.

‘Eind jaren tachtig was dat allemaal te duur en te log geworden. En dat probleem viel samen met de val van het communisme en de ideologische overwinning van het marktdenken. Dus die paarse kabinetten dachten: weet je wat, we gaan eens bij Prodent kijken hoe ze daar tandpasta verkopen en dat mechanisme nemen we over, want daar past het aanbod súper efficiënt op de vraag. En burgers zijn toch al geen collectieven meer, maar individuen met elk een eigen vraag. Dus we gaan ze als klant benaderen.

‘Daar kwam een enorm techno-optimisme bij. Fysieke locaties, zoals belastingkantoren, konden wel dicht. De gedachte was: dat lossen we op met ict en met laaggeschoold personeel dat alleen nog wat vinkjes hoeft te zetten. Marktwerking en ict zouden samen de panacee zijn voor een duurzame verzorgingsstaat.

‘Stel dat jij ons twintig jaar geleden had opgebeld en had gezegd: ik heb drie kinderen en ik krijg maar voor twee kinderbijslag. Dan waren we even naar het belastingkantoor gegaan en hadden we dat uitgelegd aan iemand die daar zat. Nu moet je dat via een 0800-nummer voor elkaar boksen. Vroeger kon die medewerker oogcontact maken, de kinderen zien, denken: ik vertrouw het wel. Dat menselijke oordeel hebben we vervangen door algoritmen die al gauw aanslaan op iets ongebruikelijks: is dat kind wel echt van u?

‘De vergaande arbeidsspecialisatie werkt supergoed voor de meeste mensen, want die hebben hoogstens één probleem. Als jij je been breekt, wil je gips, geen integrale intake. Maar als je veel problemen tegelijk hebt, dan interveniëren vijftien partijen tegelijk en zeggen die volstrekt verschillende dingen achter je voordeur: je moet gaan werken én je moet beter voor je kinderen zorgen én je moet gezonder leven en het liefst allemaal tegelijk. Dat is een nieuwe vorm van willekeur door de overheid die in strijd is met de rechtsstaat.’

Hoe kunnen we die persoonlijke ontmoeting terugkrijgen?

‘Nederland heeft nog altijd vijftigduizend professionals in wijkteams, jeugdhulpverlening, wijkverpleegkundigen, noem maar op. Die komen bij mensen thuis. Alleen wordt wat zij zien niet doorvertaald in hoe bijvoorbeeld uitkeringsinstantie UWV functioneert. Het beleid wordt gemaakt op uitdijende Haagse beleidsdepartementen. Door dat beleid moeten toch al overbelaste professionals ook nog ongelofelijk veel uren in zinloze bezigheden steken. We komen leden van wijkteams tegen die 32 uur per week werken en 20 uur daarvan met andere professionals aan het bellen zijn.

‘Je zou één loket per stad moeten inrichten dat de hele overheid vertegenwoordigt. En de mensen die daadwerkelijk met een huishouden zitten te praten, zouden tegen dat loket moeten kunnen zeggen welke oplossing moet worden geregeld. Uitvoerders zouden dan niet meer doen wat instanties hebben bedacht, nee, het zou andersom zijn: instanties zouden dienstverleners zijn voor uitvoerders én voor de huishoudens die zij helpen.’

‘Daarnaast zijn nieuwe collectieven nodig. Door het klantdenken werkt iedere prikkel in het sociale domein individualiserend: jíj moet de zorg zien binnen te slepen die jíj nodig hebt. Wij willen met ons instituut huishoudens vaker als groep gaan organiseren. Heel concreet: als in een postcodegebied 98 huishoudens opvoedingsondersteuning hebben, zullen we dan niet voor 20 procent van het bedrag een gratis kinderopvang beginnen, waar ook nog vijf van die ouders kunnen werken?’

Uw instituut is gespecialiseerd in de regels. Zou iedereen jullie oplossingen kunnen verzinnen?

‘De meeste mensen kunnen feilloos bedenken wat ze nodig hebben. Laatst werd een man verplicht om zijn auto te verkopen. Omdat hij in het zwaarste schuldsaneringsregime zat, werd die auto gezien als vermogen en ging het geld dat die auto opbracht naar de schuldeisers. Voortaan werden zijn dochters elke dag door de gemeente met een taxi naar het speciaal onderwijs gebracht. Veel duurder. En doordat die dochters steeds een andere chauffeur kregen, raakten ze gestrest en ging het almaar slechter met ze. Plaatsing in een instelling kwam in beeld, op medische gronden. Dat zou dramatisch zijn én alleen maar meer gemeenschapsgeld kosten. Zo’n man weet heel goed wat hij nodig heeft: een auto. Maar door alle organisaties heen breken om dat voor elkaar te krijgen, lukt hem niet zelf.

‘Dit worden multiprobleemgezinnen genoemd, maar dat zijn het helemaal niet. Met die term projecteert de overheid het eigen onvermogen op mensen. Als jij een bijstandsuitkering hebt van 1.159 euro per maand plus wat toeslagen en je bent uit je huis gezet wegens huurschulden, maar het lukt om een nieuwe woning te krijgen, dan moet je een nieuw energiecontract afsluiten tegen een veel hogere prijs. Dan ga je je kinderen minder eten geven. Je kunt misschien geen kleren kopen. Op een gegeven moment wordt misschien een signaal van kindermishandeling afgegeven. Je komt door alle ellende een keer te laat op een afspraak bij de schuldhulpverlening. Gebrekkige motivatie, wordt daar geconcludeerd, dus moet je in een ander regime. Zo kom je, omdat jij één probleem had, bij een heel palet van organisaties terecht die allemaal naar elkaar verwijzen en op elkaar wachten. Wij schatten dat het systeem bij 10 procent van de mensen meer schade aanricht dan dat het goed doet. En 100.000 huishoudens lopen echt vast.’

Lukt het u al om iets aan het systeem te verbeteren?

‘Steeds meer. We hebben duizend huishoudens geanalyseerd die we geholpen hebben. Wat we zagen: als je investeert in het afkopen van schulden, het regelen van een beter inkomen en betaalbaar wonen - pure bestaanszekerheid - dan hebben die mensen zorg waar ze recht op hebben niet meer nodig en maken ze daar geen gebruik meer van. Op die duizend huishoudens liep het bespaarde bedrag op tot 16,6 miljoen. En dat krijg je voor elkaar door voor een huishouden eens een half jaar eten te betalen, zulke basale dingen.’

‘Samen met zorgverzekeraar CZ hebben we uitgezocht: na zes maanden in de schulden declareren mensen door de stress 40 procent meer zorg. Als proef heeft CZ toen voor 150 huishoudens in totaal vijf ton aan schulden en andere kosten voorgeschoten en wij hebben met hen een plan gemaakt. Dat leidde ertoe dat zij 3 miljoen euro aan zorg niet meer nodig hadden. Vooral geestelijke gezondheidszorg, maar ook zorg die de gemeente betaalt, zoals maatschappelijke begeleiding en jeugdzorg. Dat heeft de gemeente weer terugbetaald aan CZ, een bijzondere samenwerking.’

Maken die mensen daarna niet weer nieuwe schulden?

‘Dat zien we weinig. Na een jaar gold dat voor twee mensen uit die proef. Vaak wordt gedacht dat mensen in de schulden zitten door hun gedrag. Maar de meesten hebben niet de Wehkamp leeg gekocht. Ze hebben achterstanden met belastingen, zorg, huur en energie. Dat kan komen doordat de boekhouding te ingewikkeld voor ze is. Dan regel je dat de vaste bedragen standaard worden overgemaakt.’

Toch worden zulke oplossingen oneerlijk gevonden: waarom krijgen mensen die zich in de schulden hebben gewerkt geld en anderen niet?

‘Je kunt vasthouden aan die moraal, maar dat is niet goedkoop voor de samenleving. Want de 100.000 euro aan zorg die iemand gebruikt omdat hij 3.000 euro aan schulden heeft, is óók geld dat we gezamenlijk opbrengen. Een volgend kabinet zal erachter komen: als je op de zorg wilt bezuinigen, dan moet je niet in de zorg gaan snijden, maar in bestaanszekerheid investeren. Zo zal de zorgvraag afnemen. En dat is nodig, want de personeelstekorten zijn anders niet op te lossen.

‘Ik zeg tegenwoordig niet meer dat we 16,6 miljoen per jaar hebben bespaard, maar 315 fulltime werknemers. In de GGZ vragen mensen ons al: voer jullie aanpak alsjeblieft uit, want ik heb een wachtlijst van twee jaar, een ziekteverzuim van 15 procent en 700 vacatures openstaan. Dit kwartje zal gaan vallen. Daar ben ik extreem optimistisch over.’