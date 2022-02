Het evalueren is begonnen, maar de harde noten worden later pas gekraakt

Oefenen en nadenken helpt altijd, ook bij het onvermijdelijke improviseren als een crisis zich eenmaal aandient.

Het beklijft als hét politieke beeld van het begin van de coronacrisis in Nederland: minister Bruins die op 18 maart 2020 aan een steeds bozere Tweede Kamer moet uitleggen waarom Nederland zo’n tekort heeft aan ic-capaciteit, aan beschermingsmiddelen, aan alles eigenlijk, vervolgens in paniek toezegt dat hij het allemaal onmiddellijk gaat regelen en dan onderuit gaat.

Met het woensdag verschenen evaluatierapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de hand is de diagnose nog beter te stellen dan destijds: daar staat een bewindsman die geacht wordt een acute crisis te bestrijden maar er inmiddels achter is gekomen dat hij daar niet op is voorbereid en dat hij er bovendien de macht en de middelen niet voor heeft.

Het is de duidelijkste conclusie van de Onderzoeksraad: tot maart 2020 werd infectieziektenbestrijding niet serieus genoeg genomen. Er was geoefend, maar slechts op kortdurende crises. Er bestond geen draaiboek. De minister diende de leiding op zich te nemen maar bleek niet te kunnen beschikken over een centrale bevelsstructuur. In het algemeen werd te lang vertrouwd op het typische Nederlandse fijnmazige netwerk van huisartsen, verpleeghuisartsen en autonome ggd’s – een netwerk dat doorgaans veel goeds brengt maar bij een nationale crisis niet snel genoeg tot een eensluidende aanpak komt.

Door dat gebrek aan een crisisstructuur moest op cruciale momenten de aanpak worden omgegooid, werd de ernst van de situatie in de verpleeghuizen te laat onderkend en ontstond er tot in de hoogste kringen onduidelijkheid over het doel van de operatie, waardoor ook de communicatie ging haperen.

Opzienbarend zijn die conclusies niet. Het kabinet trok ze deels zelf al in 2020, bij monde van Bruins’ opvolger Hugo de Jonge: ‘Over ons zorgstelsel valt een hoop moois te vertellen, maar je kunt ook kwetsbaarheden aanwijzen. De decentrale vormgeving is er een van.’ Een fundamenteel debat wilde het kabinet er tot nu toe echter niet over voeren, steeds met het argument dat het nog te druk was met de crisisbestrijding.

Daarom komt het OVV-rapport op een uitstekend moment. Nu de komst van de omikronvariant de ontspanning heeft ingeluid, breekt het moment aan om ervoor te zorgen dat Nederland bij de volgende infectieziekte beter reageert. Na sars en de Mexicaanse griep was dit in deze eeuw immers al het derde nieuwe virus dat zich razendsnel verspreidde door een geglobaliseerde wereld. Twee keer kwamen we goed weg, de derde keer niet. Nummer vier is een kwestie van tijd. En niemand weet hoe dat virus zich zal gedragen en wie dan de kwetsbare mensen zijn, maar vooraf oefenen en nadenken helpt altijd; ook bij het onvermijdelijke improviseren als het eenmaal zover is.

Rutte, De Jonge en OMT-voorzitter Van Dissel zullen intussen niet ontevreden zijn. Bij alle kritiek toont de Onderzoeksraad veel begrip voor de ongekende omstandigheden en de onzekerheid waarmee zij in die eerste maanden moesten werken. Het is de vraag of anderen het beter zouden hebben gedaan.

Maar dat zal niet zo blijven, want de evaluatie van ná juli 2020 volgt nog. Toen was de paniek voorbij en het virus niet onbekend meer, maar wekte het crisisteam nog steeds te vaak de indruk dat het de situatie niet meester was. Vrijwel alles kwam te laat op gang, van het testbeleid tot de vaccinatiecampagnes, en keer op keer moest het kabinet terugkomen op de zelf gewekte verwachtingen. Ten slotte eindigde Nederland als zo’n beetje het enige West-Europese land dat ook eind 2021 nog een lockdown nodig had om de toestand beheersbaar te houden.

Daar gaat de Onderzoeksraad de handen nog vol aan krijgen.