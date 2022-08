Werkzaamheden voor op het erf bij een pluimveebedrijf in Dalfsen waarvan de 13.000 bio kippen geruimd worden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Leden van de ruimingsploeg trekken beschermende kleding aan voordat ze dinsdag de stallen binnengaan van een pluimveebedrijf in Dalfsen. Het is het derde bedrijf waar in korte tijd vogelgriep is aangetroffen. Op het biologische bedrijf in Dalfsen zijn 13 duizend kippen gedood om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; het betreft waarschijnlijk de zeer besmettelijke hoog pathogene variant. Op de locatie zijn nog vier stallen met 95 duizend scharrelkippen die volgens het ministerie van Landbouw uit voorzorg worden geruimd. Bij andere bedrijven in de Overijsselse plaats zijn vorige week al tienduizend eenden en kippen omgebracht. Het is het ergste vogelgriepseizoen in Europa ooit. In Nederland zijn volgens overheidsinstellingen 3 miljoen legkippen, vleeskuikens, opfokleghennen, vleeseenden, kalkoenen, sierkippen en watervogels sinds oktober uit besmette stallen geruimd, en nog eens 700 duizend soortgenoten uit voorzorg. In heel Europa gaat het om 46 miljoen dieren. De ziekte grijpt ook om zich heen in wilde vogelpopulaties: in natuur- en kustgebieden treffen boswachters tal van dode vogels aan.