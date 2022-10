Het einde van de verbrandingsmotor: EU eist vanaf 2035 alleen nog nieuwe schone wagens

Een elektrische auto wordt opgeladen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Europees Commissaris Frans Timmermans (Green Deal) maakte het akkoord rond negen uur ’s avonds enthousiast bekend. Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die namens het parlement de onderhandelingen voerde, reageerde enthousiast. Auto-producerende landen, waaronder Duitsland, oefenden tot het laatst druk uit om de verbrandingsmotor meer tijd te geven. ‘Het was een harde strijd om het 2035-doel van de Europese Commissie te behouden. Dat is gelukt’, aldus Eickhout.

Het akkoord verbiedt niet alleen nieuwe wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035. In de aanloop naar die einddatum worden de CO2-emissienormen aangescherpt. Personenwagens moeten in 2030 55 procent minder CO2-uitstoten (ten opzichte van de huidige normen), bestelbusjes 50 procent minder. Verder wordt de aankoop van elektrische wagens de komende jaren aangemoedigd. Vanaf 2035 moeten nieuwe wagens elektrisch zijn of op schone brandstoffen als waterstof rijden.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema, ook onderhandelaar en rapporteur over deze kwestie voor het parlement, prees het resultaat. ‘Met deze doelen creëren we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we vernieuwing en investeringen bij de autoproducenten.’

Fit for 55-pakket

Het einde van de verbrandingsmotor maakt deel uit van het Fit for 55-pakket dat Timmermans in juli vorig jaar presenteerde. Dat pakket is nodig om de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met minimaal 55 procent terug te dringen om in 2050 klimaatneutraal (netto geen CO2-uitstoot) te zijn. Die doelen zijn in wetten vastgelegd.

Over de andere onderdelen van het pakket wordt nog volop onderhandeld. Het gaat onder meer om een CO2-heffing op vervuilende importproducten, het duurder maken van de CO2-uitstootrechten voor bedrijven en een klimaatfonds om energiearmoede te voorkomen. De gesprekken daarover tussen de lidstaten verlopen zeer stroef door grote meningsverschillen.