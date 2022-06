Het einde van de verbrandingsmotor: auto’s en busjes op benzine en diesel vanaf 2035 verboden in de EU

Eurocommissaris Frans Timmermans, architect van de Green Deal, spreekt het Europees Parlement toe. Beeld ANP / EPA

Dat zet druk op de lidstaten die komende maanden hun positie bepalen over het voorstel. De stemming om vanaf 2035 alleen nog auto’s te produceren zonder CO2-uitstoot (dus rijdend op stroom of waterstof), kwam na een dag vol tumult in het Europees Parlement over andere voorstellen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verlagen. Linkse partijen (sociaaldemocraten en groenen) en conservatieven (christendemocraten) beschuldigden elkaar over en weer van sabotage en het verbreken van beloften. Door deze ruzie is de stemming over een aantal cruciale milieuwetten uitgesteld.

De steun in het parlement voor de emissieloze auto vanaf 2035 was onzeker. Onder druk van de auto-industrie lagen er voorstellen van de Europese christendemocraten om na dat jaar nog auto’s toe te staan die 90 procent minder CO2 uitstoten dan nu. Uiteindelijk sneuvelde deze versoepeling.

Eurocommissaris Frans Timmermans, architect van de Green Deal, waarschuwde eerder voor halfzachte oplossingen. De auto-industrie zou volgens hem beter af zijn met een duidelijke einddatum. Volgens VVD-europarlementariër Jan Huitema wordt elektrisch rijden nu ‘niet alleen voor de rijken, maar betaalbaar en toegankelijk voor iedereen’.

Het parlement besloot verder dat luchtvaartmaatschappijen moeten gaan betalen voor de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. Als het aan de europarlementariërs ligt, geldt die verplichting voor vluchten binnen Europa vanaf 2025, twee jaar eerder dan de Commissie voorstelde. Internationale vluchten worden in de jaren daarna belast. Ook de zeevaart moet straks CO2-uitstootrechten kopen als ze op diesel blijven varen.

Partijen botsen fel over CO2-rechten voor de staal- en cementindustrie

De partijen botsten fel over het afbouwen van de gratis CO2-uitstootrechten voor de staal- en cementindustrie. De groenen en sociaaldemocraten wilden die gratis rechten in 2030 stopzetten, de christendemocraten pas in 2034. De clash was zo hevig dat de stemming over dit voorstel werd uitgesteld in een poging alsnog tot een vergelijk te komen.

Het Europees Parlement tijdens de stemmingen over milieumaatregelen woensdag in Straatsburg. Beeld ANP / EPA

Hierdoor werd ook het plan voor een CO2-heffing op soortgelijke importproducten niet meer in stemming genomen. Datzelfde lot trof het plan voor een nieuw klimaatfonds om burgers te financieel te compenseren voor alle milieumaatregelen. De inkomsten van dat fonds - circa 10 miljard euro per jaar - komen uit de CO2-heffingen. ‘Dit levert onnodige vertraging op, kostbare tijd die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen', zei GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout na afloop van stemmingen.

De parlementariërs hopen voor de zomer alsnog een akkoord te bereiken over de nu geparkeerde voorstellen. Die maken deel uit van een groot pakket (Fit for 55) dat de Commissie vorig jaar presenteerde om het doel van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 waar te maken. De lidstaten onderhandelen al maanden over de plannen, zij zijn het nog niet eens.

EU-landen zijn bezorgd over de stijgende prijzen en de economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Het milieupakket zou de kiezers op nog hogere kosten jagen. Uiteindelijk moeten de lidstaten en het Europees Parlement het eens worden, de Commissie hoopt dat een akkoord dit jaar nog bereikt wordt.