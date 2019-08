Het einde van de Indiase koffietycoon V.G. Siddhartha heeft alle kenmerken van een thriller

V.G. Siddhartha was de man die het aan thee verknochte India aan de koffie wist te krijgen. Zijn keten Café Coffee Day is in India even alomaanwezig als Starbucks in Europa en de VS. Maandag verdween de koffiemagnaat in Zuid-India. Woensdag werd zijn lichaam gevonden in een rivier.

V.G. Siddhartha in een van zijn koffiewinkels in Ahmedabad, op een foto uit 2015. Beeld AFP

Een steenrijke zakentycoon, een mysterieuze verdwijning, een levenloos lichaam en geruchten over financiële problemen – het einde van de Indiase koffiebaron V.G. Siddhartha heeft alle kenmerken van een thriller.

De oprichter en topman van Café Coffee Day, de grootste koffieshopketen van India, stapte maandag tijdens een autorit van Bengaluru naar Mangaluru uit bij een brug over de rivier Netravati en zei dat hij een wandeling ging maken. Toen hij na twee uur niet terug was en zijn telefoon niet opnam, sloeg zijn chauffeur alarm. Twee dagen bleef Siddhartha spoorloos. Woensdag zagen lokale vissers zijn levenloze lichaam drijven in de rivier.

De 59-jarige Siddhartha (telg uit een geslacht van koffietelers) opende zijn eerste koffiecafé in 1996, meer dan tien jaar voordat de Amerikaanse wereldmarktleider Starbucks zich in India meldde. Siddhartha voorvoelde de opkomst van een welvarende stedelijke middenklasse met een westers-georiënteerde smaak, en bood deze doelgroep fatsoenlijke cappuccino met airco en gratis internet. Met succes. Zijn franchiseketen Café Coffee Day telt inmiddels 1.700 filialen in heel India (Starbucks heeft er zo’n 150) en had vorig jaar een totale omzet van meer dan 630 miljoen dollar. Ook zijn er vestigingen in Maleisië, Nepal, Egypte, Oostenrijk en Tsjechië.

De koffiemagnaat, volgens alle beschrijvingen een bescheiden en publiciteitsschuwe man, werd binnen enkele jaren miljardair dankzij zijn aandelenbelang van bijna 33 procent in het moederbedrijf Coffee Day Enterprises. Hij werd al snel ook actief als durfinvesteerder en stak zijn kapitaal in inmiddels zeer succesvolle Indiase hightechbedrijven als Infosys en Mindtree op een moment dat weinig anderen dat al durfden.

De premier van Karnataka, B.S. Yeddyurappa, bewijst eer aan de overleden koffiemagnaat V.G. Siddhartha. Beeld AFP

Siddhartha’s verdwijning en dood leiden in India al dagen tot consternatie op sociale media en in de pers. Hoewel zijn lichaam is geïdentificeerd, heeft de politie over de doodsoorzaak nog niets medegedeeld. Ook weigert zij te speculeren over zelfmoord of vuil spel. Wel lijkt het erop dat Siddhartha in grote financiële problemen verkeerde. Coffee Day liep minder goed dan voorheen, door belastingschulden en de concurrentie van hippere rivalen. Er waren geruchten dat Siddhartha een overname door Coca-Cola overwoog.

De politie zou onderzoek doen naar een (naar verluidt authentieke) brief waarin Siddhartha aan zijn raad van bestuur schrijft dat hij door de fiscus werd lastiggevallen en hierdoor in geldproblemen was geraakt. Ook zou een zakenpartner van wie hij veel geld had geleend hem onder druk hebben gezet eigen aandelen in te kopen.

Siddhartha bekent in de ook op sociale media gepubliceerde brief te hebben gefaald in het maken van een winstgevend businessmodel. ‘Ik heb gefaald als ondernemer.’ Ook zou er sprake zijn van talloze geheime financiële transacties die voor accountants en belastinginspecteurs verborgen waren gebleven.

Een vestiging van Siddhartha's keten Café Coffee Day in Bangalore, India. Beeld EPA

V.G. Siddhartha laat een vrouw en twee zonen achter. Zijn schoonvader was S.M. Krishna, een belangrijk politicus in de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Narendra Modi. Krishna was onder meer premier van de deelstaat Karnataka en minister van Buitenlandse Zaken van India.

De verdwijning en dood van Siddhartha schokten beleggers. Het aandeel Café Coffee Day kelderde woensdag voor de tweede dag met 20 procent naar een historisch dieptepunt van 122,75 roepie (1,60 euro). De oppositie greep de zaak aan om de ‘negatieve manier’ te hekelen waarop de regering-Modi met het bedrijfsleven zou omgaan. Siddhartha zou hiervan slachtoffer zijn geworden. ‘Zijn verhaal is het lelijkste voorbeeld van hoe de vervolging door de autoriteiten de Indiase groei om zeep helpt’, twitterde Milind Deora van de Congress-partij.