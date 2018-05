Het einde van de chloortrein is in zicht

De chloortreinen die decennialang dwars door het land denderden van Rotterdam richting Duitsland, hier en daar door dichtbevolkt gebied, zorgden aan het begin van deze eeuw voor toenemende onrust en protesten onder omwonenden. Een ongeluk zou grote gevolgen kunnen hebben. Chloor(gas) is een giftige stof. Een hoge concentratie kan al bij kortstondige inademing dodelijk zijn.

In 2006 gingen de chloortreinen daarom goeddeels in de ban. Maar in een convenant dat de overheid destijds sloot met fabrikant AkzoNobel werd bepaald dat incidenteel transport mogelijk bleef, bijvoorbeeld in geval van onderhoud aan fabrieken. AkzoNobel heeft in Rotterdam-Botlek nu één productielijn voor chloor. Als die niet draait – bijvoorbeeld vanwege groot onderhoud – zijn incidentele transporten vanuit Duitsland nodig om in de vraag naar chloor te voorzien. De zorgen voor veel omwonenden waren daardoor nog niet verdwenen.

Van Veldhoven heeft nu met Akzo afgesproken dat er een tweede productielijn komt in Rotterdam, met subsidie van het kabinet. Die fabriek moet in 2021 klaar zijn. Ook de incidentele chloortransporten worden dan overbodig. De bewindsvrouw laat weten dat zij ‘heel blij’ is. ‘Chloor is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, maar mensen maken zich zorgen over wagons vol chloor. Mooi dat AkzoNobel deze zorgen heeft erkend en herkend, en zich heeft ingespannen voor het vinden van oplossingen.’