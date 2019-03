Het einde lijkt nu echt in zicht, hoe lang laat het Lagerhuis May nog zitten?

Aan de vooravond van wéér een cruciale Brexitweek nodigde Theresa May de belangrijkste politici uit haar partij uit voor een informele top op buitenverblijf Chequers, de geboorteplaats van haar verguisde deal. Wie van hen durft de rol van Brutus te spelen?

Ze staat bekend als De Kat met Negen Levens, maar voor Theresa May lijkt het einde nu echt in zicht te komen. Na een rampzalige week voor de Britse premier en het moment nabij waarbij het Lagerhuis het initiatief krijgt, cirkelen de tegenstanders om haar heen. Haar kabinet is het er grotendeels over eens dat de houdbaarheidsdatum van de bazin verstreken is en de strijd om haar opvolging is in volle gang, maar niemand durft vooralsnog het eerste schot te lossen.

De emotionele tirade van May tegen ‘s lands volksvertegenwoordigers vorige week, was voor velen de druppel. In een rechtstreeks uitgezonden toespraak legde ze de schuld voor de Brexitcrisis bij de kamerleden, juist de mensen wier steun ze nodig heeft voor haar akkoord.

En daar kwam Michael Gove aan op Chequers, brexiteer en Milieuminister die al weken druk is met het voorbereiden van een coup. Ook te gast: Mays loyale luitenant David Lidington die eerder op de dag, na de kerkgang, had laten weten vierkant achter zijn bazin te staan. Zondagskranten hadden gemeld dat hij het premierschap zou gaan waarnemen. Hij zou samenspannen met de minister van Financiën die zondagochtend op de televisie voorzichtig had gepleit voor een nieuw referendum. Lidington en Gove ontkenden.

Hoogtepunt, voor de fotografen, was de aankomst van de brexiteers. Boris Johnson, de eeuwige troonopvolger die vergeten had zijn gordel om te doen. In een Morgan 1956 kwam Iain Duncan Smith aangereden, de Tory-veteraan die het liefst eind deze week de EU al verlaat. Jacob Rees-Mogg had besloten zijn oudste zoon Peter (12) mee te nemen. Bravoure of was de nanny te druk? De eis van de brexiteers aan May: maak bekend wanneer je vertrekt en dan steunen we het akkoord.

Het lijkt op een Game of Thrones-episode, maar het is de Britse politiek twee weken voor de nieuwe Brexitdeadline, waarbij nog niet eens gewag is gemaakt van de interne strijd bij de Labour-oppositie.

Een demonstrant tijdens het anti-brexitprotest zaterdag in Londen. Beeld AP

Ze luistert niet

Vriend en vijand zijn het erover eens dat May woensdagavond politieke zelfmoord had gepleegd met een televisietoespraak, na weer een zware beklimming in de Tour de Brexit, waarin ze de schuld voor de dreigende mislukking van Brexit bij de Lagerhuisleden legde, bij de mensen wier steun ze nodig heeft bij de derde stemming. Met verbijstering keek vooral haar Chief Whip toe, haar rechterhand op 9 Downing Street die de fractiediscipline moet handhaven. Zijn zweep was gebroken.

‘Ze luistert gewoon niet naar ons’, zou hij in de theezalen van Westminster hebben gewanhoopt in de richting van afgevaardigden. Luisteren is nooit de grootste kwaliteit van de premier geweest.

Om het erger te maken was er een dag later een even vernederend als desastreus optreden bij de Europese top in Brussel. Anderhalf uur lang probeerden Europese leiders te weten komen wat Mays alternatief was in het waarschijnlijke geval dat haar akkoord voor een derde keer werd weggestemd. Een antwoord kregen ze niet. De onvoorwaardelijke twee weken uitstel die ze de Britten gaven was vooral een handreiking aan het Britse parlement om de macht over te nemen.

Demonstranten tijdens het anti-brexitprotest in Londen afgelopen zaterdag. Beeld AP

Tien jaar nadat het Lagerhuis veel van zijn aanzien en respect verloor door het bonnetjesschandaal, kan het nu een beslissende en belangrijke rol spelen bij de vastgelopen Brexit.

Op maandag zal de Conservatief Oliver Letwin, een vertrouweling van David Cameron, een motie indienen die, bij aanname, het initiatief bij het Lagerhuis legt. In de dagen erna volgen er richtinggevende stemmingen waarin de volksvertegenwoordigers aangeven wat ze willen. Een cruciale rol bij deze meerkeuzetoets is weggelegd voor de Speaker. Hij bepaalt in welke volgorde de stemmingen plaatsvinden over de zeven opties, waarbij hij de kansrijkste tot het einde moet bewaren.

‘Noorwegen-plus’ kansrijk

De meeste kans maakt een Noorwegen-plus, een Brexit waarbij de Britten verbonden blijven met de Gemeenschappelijke Markt en ook bij de Douane-unie blijven. May kan hier onmogelijk mee akkoord gaan – het behelst immers het accepteren van het door haar zo verfoeide vrij verkeer van personen. Dan heeft ze de keuze: opstappen of negeren waarna een No Deal weer in zicht komt. Dat laatste willen de brexiteers en zal leiden tot het vertrek van Hammond, Lidington en andere eurogezinden.

Theresa May heeft genoeg gestunteld, het speelkwartier is voorbij, schrijft buitenlandredacteur Bert Lanting.

Haar akkoord, ondertussen, is nog niet helemaal dood. Labour-Lagerhuisleden hebben een voorstel ingediend waarbij ze de deal steunen op voorwaarde dat de bevolking het laatste woord krijgt. Voor May is dit een nachtmerrie. Brexiteers willen het mogelijk steunen wanneer May plaatsmaakt voor een van hen. Rees-Mogg heeft zich opgeworpen als campagneleider voor Johnson en organiseert, zo melden Britse kranten, al weken diners voor Conservatieve Lagerhuisleden.

Beeld EPA

Het idee is dat Johnson, aan wiens diplomatieke kwaliteiten wordt getwijfeld, de tweede en veel zwaardere Brexitfase gaat leiden: het voeren van onderhandelingen met de EU voor een vrijhandelsakkoord. Er is amper een variant denkbaar waarin May, die in haar man Philip een laatste bondgenoot heeft, kan aanblijven. De enige bewoner van 10 Downing Street aan wie alle door Brexit veroorzaakte turbulentie voorbij gaat, is Larry, de echte kat.