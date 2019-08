Het Duitse Görlitz lokt nieuwe inwoners met gratis proefwonen, maar het rechtse sentiment kan roet in het eten gooien

Görlitz, de meest oostelijke stad van Duitsland, kampt met leegloop en vergrijzing. Het probeert burgers van elders te lokken met een maand gratis proefwonen. Maar het rechtse sentiment in de stad is een obstakel. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen.

Dat zijn overgrootmoeder er in 1892 werd geboren en dat het er mooi is, zo mooi dat de internationale filmindustrie de stad de koosnaam ‘Görliwood’ gaf. Meer dan dat wist Nikolas Kammerer (34) tot een week geleden niet over zijn huidige woonplaats: Görlitz in Saksen, de oostelijkste stad van Oost-Duitsland.

Nu zit de freelance fotograaf uit Leipzig, in modebewust kortemouwenoverhemd, wat onwennig aan de keukentafel van ‘zijn’ appartement, op de eerste verdieping van een 19de-eeuws herenhuis met Jugendstilgevel en glas-in-lood. Het soort huis dat voor beroeps- en leeftijdgenoten van Kammerer in grotere Duitse steden steeds onbetaalbaarder wordt. Maar niet in Görlitz.

Zo’n zevenduizend woningen en winkels staan leeg in Görlitz. Beeld Marcel Wogram

Kammerer neemt deel aan het project ‘Stadt auf Probe’, ‘stad op de proef’, waarmee Görlitz nieuwe bewoners wil aantrekken. Daartoe stelt de lokale woningbouwcorporatie een anderhalf jaar lang drie appartementen beschikbaar, waarin elke maand andere ‘proefbewoners’ verblijven. Voor niks. Een gratis werkplek krijgen ze ook. Want dat is de belangrijkste voorwaarde aan het project, dat de deelnemers een beroep uitoefenen dat ze in principe overal kunnen uitoefenen – dus ook in Görlitz.

Nikolas Kammerer doet mee aan de proef. Beeld Marcel Wogram

Maar van werken is in deze eerste week nog weinig terechtgekomen. ‘Ik heb hier vooral rondgezworven’, bekent Kammerer. Dat is ook veruit de beste manier om van Görlitz te gaan houden, wandelend door de binnenstad waar keurig gerestaureerde koopmanshuizen staan naast vervallen villa’s met de kleur van sigarettenrook, het gevolg van jarenlange blootstelling aan kolendamp.

Oplettende filmliefhebbers herkennen er flarden uit het decor van Quentin Tarantino’s Inglorious Basterds (2009) en natuurlijk ‘The Grand Budapest Hotel’ uit de gelijknamige film van Wes Anderson (2014), in het dagelijks leven een verlaten warenhuis.

Kammerer eindigt zijn verkenningstochten aan de oevers van de rivier de Neisse, met uitzicht op zusterstad Zgorzelec in Polen. ‘Een heerlijk internationaal gevoel. En rust, het is echt me-time.’

Maar het project ‘Stadt auf Probe’ is ontstaan uit onrust, zorgen over de toekomst van de stad. Zoals de meeste middelgrote Oost-Duitse steden kampt Görlitz met de gevolgen van ­jarenlange leegloop, vergrijzing en braindrain. Een eeuw geleden woonden er in Görlitz honderdduizend inwoners, toen de Muur viel waren dat er nog 77 duizend, en dertig jaar en vele faillissementen later nog krap 57 duizend.

Het uitzicht uit de proefwoning van Nikolas Kammerer. Beeld Marcel Wogram

Sinds 2014 groeit het inwonertal van de stad weer licht en trekt ook het toerisme aan. Maar een op de drie inwoners is ouder dan 65. Zo’n zevenduizend woningen staan nog leeg, veelal monumentale panden. Görlitz wil voorkomen dat het in de toekomst alleen nog maar een decor is.

Zondag gaan de inwoners van de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen naar de stembus. De partijprogramma’s gaan over werkgelegenheid, betere spoorverbindingen en het artsentekort op het platteland. Maar in de landelijke media gaat het al weken vooral om één vraag: wordt de AfD ­(Alternative für Deutschland) de grootste partij?

In beide deelstaten bestaat die kans. Het zou een primeur zijn voor de rechts-populistische partij met een extreem-rechtse onderstroom.

Het rechtse AFD richt zich op de ‘oer-Görlitzers’

Andere steden in Saksen, zoals Chemnitz, Freital, Cottbus, waren de afgelopen jaren het decor van grote rechtse demonstraties. In Görlitz bleef het rustig, maar de AfD werd er bij de Europese verkiezingen in mei wel de grootste partij. En een maand later had Görlitz bijna de eerste AfD-burgemeester van Duitsland.

Voormalig politiecommissaris Sebastian Wippel kreeg in de eerste ronde meer stemmen dan zijn tegenstanders van de CDU en – voor de regio een primeur – de Groenen. Om te voorkomen dat Wippel zou winnen, trok de Groene kandidaat zich uit de tweede ronde terug. Vorige week werd de compromiskandidaat van de CDU beëdigd. De AfD komt in Görlitz vooral op voor de ‘oer-Görlitzers’, overwegend ouderen, werpt zich op als beschermheer van het lokale bedrijfsleven en wil weer politiecontroles op de bruggen naar Polen, vanwege een golf aan autodiefstallen.

Graffiti tegen het rechtse geluid in de stad: ‘Fuck nazi's’. Beeld Marcel Wogram

‘De sterke AfD is voor sommige proefbewoners een drempel’, zegt ­Robert Knippschild, leider van de stichting die het proefwoonproject coördineert, het Interdiziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Het project trekt vooral personen uit ‘creatieve en progressieve’ kringen aan, een op de drie proefbewoners komt uit Berlijn. Tot nu toe zijn drie proefbewoners daadwerkelijk naar Görlitz verhuisd.

Andersom bezien sommige Görlitzers het proefwonen met argwaan. Toen het IZS in voorjaar een open avond organiseerde kwam daar ook AfD-burgemeesterskandidaat Wippel voorbij. Hij was kritisch over de ‘kunstenaarstypes’ die met dit project naar de stad zouden worden gelokt en vroeg zich af waaraan die mensen van buiten überhaupt een maand gratis wonen hadden verdiend. Dat kregen mensen die al hun leven lang in Görlitz wonen toch ook niet?

Volgens Knippschild, die zelf elke dag anderhalf uur naar Dresden forenst, kan Görlitz niet anders dan openstaan voor mensen van buiten, op z’n minst voor mensen uit andere delen van Duitsland. Hij wijst door het raam op het pittoreske uitzicht. ‘Bouwtechnisch is dit een gezonde stad, ­demografisch niet.’

Een van de vele dichtgetimmerde winkels. Beeld Marcel Wogram

Een gespleten stad met allerlei ‘bubbels’

‘Het voelt als het dorp in Beieren waar ik geboren ben’, constateert Nikolas Kammerer na een week. En hoe hij ook geniet van de rust, hij denkt niet dat hij over een maand besluit dat hij hier wil wonen. Met politiek heeft dat niets te maken, bezweert hij. ‘Het is ver weg van alles, ver weg van mijn netwerk.’

‘Hier kan veel, maar dan moet je wel zelf het initiatief nemen. En daar houdt niet iedereen van’, zegt Lorenz Kallenbach, die vrijwillig ‘buddy’ is voor tijdelijke bewoners als Kammerer. Zelf houdt de 32-jarige productdesigner daar wel van. Zes jaar geleden kwam hij uit Dresden voor een project, maar hij bleef hangen om de ‘alternatieve cultuur’ hier te versterken: activiteiten voor jongeren, soms ook met ­‘ludieke demonstraties tegen rechts.’

Kallenbach zit tussen de stapels boeken in antiquariaat Art Gorelitz. Eigenaar Jana Krauss, een vriendin van hem, is de winkel aan het sluiten om naar een fractievergadering van de lokale Groenen te gaan. Kallenbach en Krauss spreken van een gespleten stad met verschillende ‘bubbels’, ‘vooral rond de burgemeestersverkiezing merkte je dat. De sfeer was gespannen.’

Maar ze begrijpen de terughoudendheid van sommige inwoners van Görlitz jegens het proefwonen ook wel. Kallenbach verwijst naar de ‘Hollywoodbrief’, de brief waarin dertig personen uit de internationale filmindustrie de burgers van Görlitz waarschuwden geen AfD-burgemeester te kiezen. De brief werd ondertekend door onder anderen regisseur Stephen Daldry, die met deels in Görlitz opgenomen film The Reader een Oscar won. Ook de Duitse Game of Thrones-ster Tom Wlaschiha ondertekende, evenals in Duitsland bekende Burghart Klaussner en Daniel Brühl. ‘Zoiets maakt de argwaan tegen alles wat van buiten komt alleen maar groter.’

‘Hebben jullie hier ook koelkastmagneten?’ Een wat oudere vrouw, met de zwalkende tred van een toerist die al bij de lunch is begonnen met bier drinken, staat op de drempel. ‘Koelkastmagneten, u weet wel, met een stadsgezicht erop. Die spaar ik.’ Krauss moet haar teleurstellen. ‘Nou ja zeg, bij ons in Beieren hebben ze die overal.’

Als de kerkklokken half acht slaan, is het grote marktplein praktisch leeg. In de verte rommelt onweer. Krauss is naar haar vergadering, Kallenbach schuift zijn vintage racefietsje over het marktplein. Ergens heeft hij ook helemaal geen zin in massatoerisme en nieuwe bewoners. ‘Het is hier zo heerlijk zoals het is.’