Het dramatische einde van een dichtersleven: ‘onderzoek bevestigt moord op Pablo Neruda’

Pablo Neruda in 1971, het jaar dat hij de Nobelprijs voor literatuur won. Beeld AP

Alsof de poëet vanuit zijn graf onverstoorbaar doorwerkt aan zijn oeuvre, zo voegde zich deze week een nieuw hoofdstuk aan het leven van de Chileense dichter Pablo Neruda. In de halve eeuw sinds zijn dood bestonden de vermoedens al: dat niet zijn kanker hem de das omdeed, twaalf dagen na de militaire coup van 11 september 1973, maar dat de communist en Nobelprijswinnaar op zijn ziekbed werd vermoord. Internationaal onderzoek bevestigt die lezing, meldden zijn nazaten.

Komend najaar herdenkt Chili dat vijftig jaar geleden de democratisch gekozen linkse president Salvador Allende samen met het presidentieel paleis in een bommenregen tenonder ging. De door de VS gesteunde coup van generaal Augusto Pinochet luidde een militaire dictatuur in die tot 1990 standhield. Het regime vermoordde zeker drieduizend mensen en vervolgde en martelde tienduizenden anderen.

Uit nieuw forensisch onderzoek dat woensdag werd overhandigd aan de Chileense rechtbank, blijkt volgens Neruda’s neef Rodolfo Reyes dat de wereldberoemde dichter is vergiftigd en hij, waarschijnlijk, een van de vele doden van de dictatuur is. Het Chileense hof dat een uitspraak moet doen over de dood van Neruda gaat het rapport bestuderen, zo liet een rechter woensdag weten. Wanneer het onderzoek ook bekend wordt voor de buitenwereld is nog niet duidelijk.

De conclusies zijn sluitend, stelde Neruda’s neef Reyes maandag al in een gesprek met het Spaanse persbureau Efe. Internationale onderzoekers vonden de bacterie clostridium botulinum in de stoffelijke resten van Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, wereldberoemd als Pablo Neruda. In andere woorden: hij stierf aan een ernstige vergiftiging.

Het stoffelijk overschot van Pablo Neruda wordt in 2013 opgegraven ten behoeve van forensisch onderzoek naar de oorzaak van zijn dood. Beeld AFP

‘Die bacterie hoorde daar niet te zijn’, zei Reyes op maandag. ‘Neruda is vermoord. Er was sprake van een interventie van de staat.’ Het moordwapen is gevonden, stelt de nazaat die ervan is overtuigd dat de overheid de opdracht gaf, al is dat deel van de puzzel nog niet gelegd. ‘Wie waren de daders? Dat zal snel blijken.’ Lang luidde de officiële versie dat de dichter stierf aan prostaatkanker en ondervoeding.

Aanvankelijk brak de 19-jarige Neruda (geboren in 1904) door met smachtende verzen in Twintig liefdesgedichten en een wanhoopslied (1924), nog steeds een van zijn meest geliefde bundels. In 1950, toen al verwikkeld in een kat- en muisspel met de staat, wakkerde hij het communistische vuur in Latijns-Amerika verder aan met politieke teksten als De vijanden. Ik wil niet dat ze me de hand reiken/ gedrenkt in ons bloed/ Ik eis straf. Zijn verzameling Canto general werd dat jaar in Mexico gepubliceerd omdat hij in eigen land werd gezocht.

Pablo Neruda ontving in 1971 de Nobelprijs voor Literatuur. Na zijn dood liep het imago van de mens Neruda krassen op. In romantische termen was hij een rokkenjager zwelgend in een bohemien artiestenleven. Achter zijn hoogdravende proza schuilde een notoire vreemdganger die meermaals trouwde en zijn eerste vrouw en zieke dochter de rug toekeerde. In zijn postuum gepubliceerde werk Ik beken dat ik heb geleefd biechtte hij op dat hij een vrouw had verkracht.

De dichter Neruda geldt nog steeds als een van de beste ooit. Zijn dramatische dood, die vijftig jaar na dato een staart krijgt, past naadloos in de donkere nostalgische overpeinzingen uit zijn jeugd. Uit Walking around (1935): En hij duwt me naar bepaalde hoeken, naar vochtige huizen/ naar ziekenhuizen waar de botten uit het raam vliegen/ naar schoenenwinkels die ruiken naar azijn/ naar beangstigende gescheurde straten.