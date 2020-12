Het ‘drama van de Nederlandse jeugdzorg’ in Zeeland: lot van 750 kwetsbare kinderen onzeker

Stichting Intervence Beeld via Omroep Zeeland

De Inspecties van Volksgezondheid en Justitie hebben minister Dekker (rechtsbescherming) en minister Blokhuis (jeugdzorg) laten weten dat zij heel bezorgd zijn. Ook de politiek is niet gerust op een goede afloop. Maandag praat de Tweede Kamer over de kwestie.

De betrokken gezinnen verkeren in onzekerheid. Zij vrezen dat zij de dupe gaan worden van de beslissing. Het gaat de gemeenten vooral om geld, vermoedt de cliëntenraad. ‘Het drama van de Nederlandse jeugdzorg komt nu wel heel dichtbij.’

Jeugdbeschermingsorganisaties begeleiden gezinnen als de kinderen er niet veilig zijn of in hun ontwikkeling worden bedreigd - bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of verwaarlozing. De rechter kan kinderen onder toezicht stellen (OTS), waarna zulke hulp in het gezin verplicht is. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, en in Zeeland doen de gemeenten dat gezamenlijk.

Niet lekker

Het liep de afgelopen jaren niet lekker bij Intervence. Er waren lange wachtlijsten, het personeelsverloop was groot en er waren financiële tekorten. In 2019 stelde een interim-bestuurder er orde op zaken met een reorganisatie. Maar de dertien Zeeuwse gemeenten moesten vorig jaar en dit jaar nog wel bij elkaar 1,4 miljoen euro ophoesten om de ontstane tekorten van Intervence te dekken.

Die zogeheten ‘instandhoudingsbijdrage’ heeft Intervence de das omgedaan, beseffen de betrokken. De gemeenten kampen immers al met grote financiële tekorten. ‘Dat de gemeenten in twee jaar bij elkaar 1,4 miljoen euro moesten bijleggen heeft zeker meegespeeld in de beslissing niet verder te gaan met Intervence’, zegt een woordvoerder van de samenwerkende Zeeuwse gemeenten. ‘Er moest geld bij. Maar dat het al lang niet goed ging bij Intervence, speelde ook mee. Het is een proces van jaren. Dit valt niet uit de lucht.’

‘We hadden net de zaken weer op orde na die roerige periode’, zegt Sira Kamermans, sinds maart dit jaar directeur-bestuurder van Intervence. ‘We hebben geen wachtlijsten meer, het personeelsverloop is drastisch teruggebracht en het ziekteverzuim is dalend. Maar toen kregen we in juni van dit jaar van de gemeenten te horen dat zij een onderzoek wilden naar onze toekomst.’

Niet haalbaar

Het scenario dat Intervence zou opgaan in een grotere jeugdbeschermingsorganisatie was volgens de gemeenten niet haalbaar, dat Intervence op de oude voet zou doorgaan ook niet. Dus kozen de gemeenten voor de derde optie: de stekker eruit. Op 26 november lieten de samenwerkende gemeenten aan Intervence weten dat zij per 1 januari de samenwerking willen verbreken. Komende dinsdag nemen de gemeentebesturen het definitieve besluit.

Intervence is een relatief kleine jeugdbeschermingsorganisatie. Schaalvergroting is wenselijk om de kosten te drukken, zegt directeur Kamermans. Zij denkt dat het wel degelijk mogelijk is dat Intervence opgaat in een grotere jeugdbeschermingsorganisatie. ‘Het is nu niet goed onderzocht. Terwijl het voor goede zorg belangrijk is dat er een Zeeland gewortelde jeugdbeschermingsorganisatie blijft bestaan, die letterlijk dicht bij de mensen staat.’

Nu zijn er acute zorgen over de 560 kwetsbare gezinnen en 750 kinderen die Intervence begeleidt. Vanaf 1 januari moeten die cliënten binnen zes tot tot acht maanden tijd overgaan naar drie landelijk werkende jeugdbeschermingsorganisaties, het Leger des Heils, de William Schrikker Groep en Briedis. Die voerden tot nog toe slechts een klein deel van de jeugdbeschermingsmaatregelen uit in Zeeland.

Bij een voor een kwetsbare doelgroep zo ingrijpende beslissing moet vooraf een degelijk plan worden gemaakt om de continuïteit van de zorg te garanderen, beklemtonen de inspecties van Volksgezondheid en Justitie. Voor een ‘warme’ overdracht is meer tijd nodig dan een half jaar. De vrees is dat personeel van Intervence in de overgangsperiode al het zinkende schip zal verlaten, waardoor gezinnen en kinderen zonder zorg komen zitten.

De zorg voor de cliënten van Intervence is gegarandeerd, beklemtoont de woordvoerder van de Zeeuwse gemeenten. ‘De drie partijen die de zorg gaan overnemen, werken al in Zeeland.’ Het klopt volgens haar dat er nog geen plan is gemaakt voor deze overdracht. ‘Dat maken we als de besluitvorming helemaal is afgerond. Voor de overdracht stellen we budget beschikbaar. We gaan dat heel zorgvuldig doen.’

De cliënten van Intervence zijn er niet gerust op, laat hun cliëntenraad weten. Zij willen dat Intervence blijft bestaan. ‘Als de belangen van de Zeeuwse jongeren en gezinnen echt bovenaan zouden staan, dan zouden de wethouders tegen hun gemeenteraden zeggen: het is duur, maar als wethouder heb ik de verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden aan de meest kwetsbaren van onze gemeente.’