Het draait weer om geld in de Kamer: verdienen ‘onze zorghelden’ loonsverhoging?

Nu het aantal coronabesmettingen drastisch terugloopt, veranderen ook de Kamerdebatten. Donderdag draaide het als vanouds om geld: wel of geen hogere lonen voor ‘de helden in publieke sector’? ‘We komen lijnrecht tegenover elkaar te staan.’

Na maanden van crisisbeleid leek niet het kabinet donderdag uitgeput in de touwen te hangen, maar de Tweede Kamer. ‘Iedereen is aan vakantie toe’, merkte Kamervoorzitter Khadija Arib na een paar uur debatteren op. CDA-Kamerlid Joba van den Berg-Jansen had toen al per ongeluk over het naderende ‘coronareces’ gesproken, alsof ook het virus op vakantie gaat. PVV-leider Geert Wilders verkondigde dat Rutte ‘met een olifant op een mug schiet’.

Rutte vond het allemaal ‘geweldig’. Meerdere keren somde Wilders het succes van zijn coronabeleid op: ‘Er zijn nog maar 1.715 besmettingen, slechts één op de tienduizend Nederlanders. 99,99 procent van de Nederlanders is niet besmet.’ Voor de PVV-leider is dat aanleiding om de ‘anderhalvemeterdictatuur’ grotendeels overbodig te verklaren, maar de PVV’er stond helemaal alleen in die conclusie. Geen enkele ander Kamerlid viel hem bij.

Rutte wimpelde de kritiek bijna hooghartig weg. ‘Alle deskundigen in de wereld zeggen dat het nodig is om afstand te houden en dan staat de heer Wilders hier te verkondigen dat het niet hoeft. Het is onverantwoordelijk.’

Het coronadebat draaide uiteindelijk niet meer om de aanpak van de pandemie, al waren er nog genoeg vragen over de details van de versoepelingen die op 1 juli ingaan. Spannend werd het pas toen de Tweede Kamer terugkeerde naar een vertrouwd thema van voor de epidemie: verdienen de ‘helden van de publieke sector’ meer geld?

Eenmalige bonus

De linkse oppositie denkt nu nieuwe munitie in handen te hebben. Alle partijen hebben tijdens de coronacrisis immers de loftrompet afgestoken over de zorgverleners. Wat is er dan logischer om ze nu extra geld te geven. ‘Het is eindelijk tijd voor boter bij de vis’, meende GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Het kabinet wil niet verder gaan dan een eenmalige bonus van duizend euro voor zorgverleners die zich in woorden van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ‘het snot voor de ogen hebben gewerkt’. Die maatregel leidde donderdag eerst nog tot verwarring, omdat zorgpersoneel geen recht meer zou hebben op (huur)toeslagen door het extraatje. De Jonge moest dat in allerijl per Twitter rechtzetten: ‘Het is een nettobonus. Het heeft niets met toeslagen te maken.’

Onder aanvoering van SP-leider Lilian Marijnissen wil de linkse oppositie dus ook een structurele loonsverhoging, maar Rutte noemde dat ‘makkelijk en populistisch’. ‘Er zijn al loonsverhogingen en die zijn fors’, aldus de premier. ‘Dan moet u niet net doen alsof ze er niet zijn, alsof er geen extra geld is. Nog meer verhogingen zijn onverantwoord, want je moet het dan voor de hele publieke sector doen. Met een economische krimp van 6 procent kan dat niet.’

Meegeklapt

Marijnissen wist genoeg. ‘De premier heeft meegeklapt voor de zorg en nu zegt hij tegen dezelfde zorg: zoek het maar uit, er is geen geld voor jullie.’

PvdA-leider Lodewijk Asscher kwam onmiddellijk met een vertrouwde suggestie om toch geld vrij te spelen voor verplegers, politie en leraren: de al geplande verlaging van de winstbelasting schrappen. Net als voor de coronacrisis wees Rutte dat voorstel weer van de hand: ‘Je schaadt dan de kracht van die ondernemingen om de economie te stimuleren.’

Voor het najaar dreigt daarmee een nieuwe politieke clash. Klaver dreigde donderdag meteen met verzet in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. GroenLinks gaat tegen de begrotingen stemmen als er geen extra geld wordt vrijgemaakt. ‘We komen lijnrecht tegenover elkaar te staan’, dreigde Klaver.

Rutte leek er nog niet echt van onder de indruk. Ook voor hem wacht nu eerst het ‘coronareces’.