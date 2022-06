‘Het dossier van Marengo zit vol schokkende moorden, een levenslange strafeis ligt voor de hand’

Beveiliging bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Vandaag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend in het Marengo-proces. Beeld ANP

Dag Menno, het omvangrijke Marengo-proces duurt al meer dan vier jaar. Waar gaat het ook alweer precies over?

‘De in totaal zeventien verdachten staan terecht voor zes liquidaties, vier pogingen daartoe en voorbereidingen voor nog eens drie moorden. Het gaat onder meer om hoofdverdachte Ridouan T. en Nabil B., die een deal met justitie heeft gesloten en kroongetuige is. Ook Said R., de veronderstelde rechterhand van T. die eind vorig jaar werd uitgeleverd door Colombia, staat terecht. De zaak tegen hem is nog niet afgerond, zijn eis wordt later bekendgemaakt.

‘Het OM heeft de groep al eens beschreven als een ‘geoliede moordmachine’. Sommige verdachten gaven de opdracht, anderen hielden beoogde slachtoffers in de gaten of regelden gestolen auto’s en wapens voor de schutters. Ze worden stuk voor stuk verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die werd geleid door onder anderen Ridouan T.

Ridouan T. bij de start van het Marengo-proces. Beeld Adrien Stanzian

‘Het dossier zit vol schokkende moorden. Zo werd Samir Erraghib in zijn auto geliquideerd terwijl zijn 7-jarige dochtertje naast hem zat. En de moord op Hakim Changachi bleek een vergissing. De mensen die de liquidaties hebben uitgevoerd zijn trouwens geen verdachte in dit proces, zij zijn apart berecht. ’

Wat is het belangrijkste bewijs tegen de verdachten?

‘Volgens het OM ligt er een hele stapel bewijs. Dit wordt de negende en laatste dag van het requisitoir, waarin de officieren van justitie hun strafeis onderbouwen. Om een voorbeeld te geven: alleen al het dossier van Saïd R. telt ruim 50 duizend pagina’s en meer dan 900 duizend versleutelde berichten.

‘De zaak leunt zwaar op die berichten, die verdachten via zogenoemde pgp-telefoons naar elkaar stuurden. Het zijn teksten als ‘die gaat morgen slapen’, waarmee ze verwijzen naar een liquidatie. Ook vragen ze elkaar of een aanslag is gelukt en geven ze aanwijzingen over het in brand steken van een vluchtauto.

‘Daarnaast is er kroongetuige Nabil B., die betrokken was bij een van de moorden waar dit proces over gaat. In ruil voor halvering van zijn straf heeft hij belastende verklaringen afgelegd. Volgens het OM bevestigt zijn verhaal veel dingen die in de onderschepte pgp-berichten staan. Verdachten en advocaten noemen hem een leugenaar. Ridouan T. heeft hem al eens vergeleken met Pinokkio: ‘Ik zie zijn neus weer groeien’, zei T. vorig jaar.’

De afgelopen jaren zijn drie mensen vermoord die banden hadden met de kroongetuige in deze zaak. In hoeverre speelt dat mee?

‘In de rechtszaal is meerdere keren gerefereerd aan de liquidaties van de broer van Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Volgens het OM heeft het er alle schijn van dat ze zijn vermoord vanwege hun band met de kroongetuige. ‘Dat kan geen toeval zijn’, zei een officier van justitie kortgeleden. Bewijs daarvoor ontbreekt, voor zover bekend. Mocht dat alsnog opduiken, dan kan het OM een nieuwe zaak beginnen.’

Ruim vier jaar na de eerste zitting komt het OM vandaag dan eindelijk met de strafeis. Wat verwacht je daarvan?

‘Het ligt voor de hand dat het OM levenslang zal eisen tegen Ridouan T. En het zou me niet verbazen als een paar anderen dezelfde eis boven het hoofd hangt. Dat zeg ik onder meer op basis van het Eris-proces, dat ook draait om een reeks moorden waarvoor de organisatie van T. de opdracht zou hebben gegeven. In dat proces is levenslang geëist tegen 7 van de 21 verdachten — volgende week volgt de uitspraak. Beide zaken lijken behoorlijk op elkaar.’

Wanneer komt de rechter met een uitspraak?

‘Pas over een hele tijd. Er zijn zeventien verdachten, hun advocaten zullen de komende maanden om de beurt reageren op het verhaal van het OM. Sommigen hebben misschien meerdere zittingsdagen nodig. Daarna krijgt het OM de gelegenheid op al die pleidooien te reageren, en dan komen de advocaten nogmaals aan bod. En de zaak tegen Saïd R. moet nog worden afgerond. Uiteindelijk is het laatste woord aan de verdachten zelf, waarna de rechters zich beraden op een vonnis en dat gaan schrijven. In het Eris-proces zaten meer dan vijf maanden tussen de eis en de uitspraak.

‘Het wordt dus sowieso 2023 voordat we een vonnis hebben. Als dat er dan eindelijk is, volgt ongetwijfeld een hoger beroep. Ridouan T. denkt in ieder geval dat al vanaf het begin vast staat dat hij een levenslange gevangenisstraf zal krijgen. ‘U kunt beter het geld van dit schijnproces besteden aan het lerarentekort, aan zorg, aan het politietekort, dan aan mij’, zei hij tijdens een politieverhoor.’