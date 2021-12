Het Dolle Dinsdaggevoel in de coronapandemie

Ooit zal ook corona geschiedenis zijn. Toekomstige historici zullen zich wellicht vooral verbazen over de maatschappelijke neveneffecten van de pandemie.

Misschien streelt het de ijdelheid van de mensen die de eerste twee coronajaren bewust hebben meegemaakt: er zal nog lang over worden nagepraat. In familiekring (‘Opa, vertel nog eens over die intelligente lockdown’), maar ook door historici. Die zullen beschrijven hoe een samenleving in de ban raakte van een virus dat tegen die tijd een vast bestanddeel is geworden van de wisseling der seizoenen. Ze zullen mogelijk concluderen dat er maar weinig voor nodig was om een goed georganiseerde maatschappij te ontregelen. Dat een gemeenschappelijke ervaring sterk uiteenlopende reacties kon oproepen. En dat meer informatie niet per definitie tot meer kennis leidt.

Nu de deltavariant is afgelost door de omikronvariant en de vijfde golf al komt aanrollen voordat de vierde zich heeft teruggetrokken, worden de verwachtingen in herinnering geroepen waarmee de vaccins werden begroet – door de meeste Nederlanders althans. De hoop waarmee het jaar 2021 (met terugwerkende kracht) werd begroet, wordt gespiegeld aan de huidige moedeloosheid over een pandemie die maar niet over lijkt te gaan.

‘Schaduwen uit het Oosten’

Misschien lijkt de stemming in het land wel wat op die van de winter van 1973, toen ‘de schaduwen uit het Oosten’ – zoals Wim Kan het destijds uitdrukte – over het land trokken, met olieschaarste en gedoofde feestverlichtingen als gevolg. Maar deze fase in de pandemie heeft ook wel iets weg van Dolle Dinsdag (5 september 1944), toen de verwachte bevrijding uitbleef en een lange winter in het verschiet lag. Destijds bleef de maatschappelijke samenhang echter sterk, schreef Ingrid de Zwarte in haar standaardwerk over de Hongerwinter, en toonden de Nederlanders veel ‘daad- en veerkracht’. Het is de vraag of straks zo welwillend zal worden geoordeeld over de Nederlanders tijdens de lange coronawinter.

Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving was vóór corona al aan erosie onderhevig, maar corona heeft die ontwikkeling versneld, denkt emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis Jan Bank. ‘De pandemie was een onaangename verrassing: als gebeurtenis, maar ook vanwege het feit dat ze werelddelen trof waar de toekomst in hoge mate maakbaar werd geacht. Het vanzelfsprekend geworden vooruitgangsgeloof is erdoor aangetast. Toekomstige historici zullen, hopelijk, ook kunnen schrijven over de catharsis – de loutering – die er volgens het boekje op zou moeten volgen.’

‘Global moral panic’

In één wezenlijk opzicht onderscheidt deze pandemie zich van alle voorgaande edities, zegt Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. ‘Anders dan de Spaanse Griep, die dan weer hier en dan weer daar opdook, is de hele wereld er gelijktijdig door getroffen. Men is er overal 24 uur per dag mee bezig. In de schaduw van de medische realiteit heeft de pandemie bezit genomen van de sociale media, waar complotgemeenschappen zijn ontstaan die hun eigen werkelijkheid koesteren. Het is een doorlopende global moral panic geworden.’

Net als andere calamiteiten die hele gemeenschappen treffen, wakkerde corona aanvankelijk de saamhorigheid aan. ‘Maar nu we bijna twee jaar verder zijn, is corona de contrastvloeistof die tegenstellingen in de samenleving zichtbaar heeft gemaakt. In die zin komt déze pandemie weer overeen met pandemieën in het verleden. De historicus Samuel Cohn heeft dat goed beschreven: pandemieën geven vaak aanleiding tot opstandigheid. Daartegen zijn samenlevingen met sterke maatschappelijke verbanden en een relatief geringe sociale ongelijkheid beter bestand dan samenlevingen die deze kenmerken ontberen’, zegt De Graaf.

Van oudsher was Nederland zo’n samenleving. Maar of dat nog steeds zo is? De Graaf weet het niet zeker. ‘Enerzijds is het maatschappelijke weefsel van de verzuiling goeddeels weg. Anderzijds is de sociaal-economische ongelijkheid hier relatief klein en het onderling vertrouwen nog steeds relatief hoog. Ik heb dus goede hoop dat de avondklokrellen en de recente onlusten in Rotterdam nog niet de voorbode zijn van een veelomvattender opstandigheid.’

Overwinning op het kwaad

In absolute zin is de huidige pandemie onvergelijkbaar met de Spaanse Griep van 1918/1919 of met de Zwarte Dood, waarbij in de 14de eeuw naar schatting eenderde van de Europese bevolking het leven liet. Maar in een samenleving die al geruime tijd niet meer was blootgesteld aan grote ontberingen, voelt corona aan als een hedendaagse pestepidemie, zegt James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En net als toen dwingt een grote gebeurtenis grote politieke en maatschappelijke veranderingen af. ‘In de vorige eeuw ging de overheid voor in de strijd tegen tbc en andere zogenoemde volksziekten. Daarbij stuitte ze overigens op minder weestand dan de huidige overheid: in het algemeen genoot de medische wetenschap veel vertrouwen.’

Kennedy ziet ook een parallel met de jaren dertig en veertig, toen rampen – een economische depressie, gevolgd door de Duitse bezetting – de overheid dwongen tot een actieve bestrijding van de sociaal-economische ongelijkheid die uit die rampen voortvloeiden. En net als toen, krijgen de sociaal-psychische gevolgen van die rampen niet meteen passende aandacht. ‘Natuurlijk: corona is van een volkomen andere orde dan de oorlog. Maar ook nu zie je mensen in somberte verzinken en voelen met name jongeren zich beroofd van jaren waarin ze jong en zorgeloos hadden kunnen zijn. Dat zijn de verloren jaren naast de verloren levens als gevolg van corona.’

Oorlogsmetaforen kunnen echter ook ruimte scheppen voor optimisme, want op Dolle Dinsdag volgde uiteindelijk toch de beloftevolle zomer van 1945. ‘Als de huidige pandemie eindelijk onder controle is gebracht, zullen velen dat toch als een overwinning op het kwaad ervaren’, zegt Jan Bank. ‘En bovendien: pandemieën pleegt men na verloop van tijd te vergeten – al kunnen wij ons dat nu nog niet voorstellen.’