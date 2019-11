Het doek valt voor prins Andrew: schade na BBC-interview is ongekend

Het interview dat de Britse prins Andrew gaf aan de BBC over zijn band met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft mogelijk onherstelbare reputatieschade aangericht. Bedrijven en liefdadigheidsinstellingen verbreken de samenwerking met de hertog van York, die al jarenlang wordt omgeven door controverses.

Prins Andrew, het derde kind en de tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip, zag ooit een heldenleven voor zich. Hij voltooide een commando-opleiding binnen de Britse marine en liet zich opleiden tot helikopterpiloot. Toen in 1982 de Falklandoorlog uitbrak, wilde Elizabeth niet dat haar lievelingszoon zijn leven op het spel zou zetten. Hij deed het toch. Andrew (destijds 22 jaar) pikte Britse drenkelingen op die te water waren geraakt nadat hun schepen tot zinken waren gebracht door Argentijnse raketten.

Afgelopen zaterdag refereerde de 59-jarige prins in een geruchtmakend interview met de BBC weer even aan zijn oorlogsverleden, in een uiterste poging zijn reputatie te redden. Al jaren ligt Andrew onder vuur vanwege zijn band met de omstreden miljonair Epstein, die dit jaar in een Amerikaanse gevangenis overleed. Hij zou in 2001 seks hebben gehad met Epsteins minderjarige ‘seksslaaf’ Virginia Roberts.

Of Andrew zich die nacht nog kon herinneren, waarin hij zwetend in een club met haar danste? De prins lachte minzaam naar de interviewster. Hij onderbrak haar voordat ze verder kon gaan.

‘Er is een klein ‘probleempje’ met het zweten. Ik zweette in die tijd niet. Ik leed aan wat ik zelf zou omschrijven als een overdosis adrenaline door de Falklandoorlog. Daar is op mij geschoten. Het was voor mij toen simpelweg onmogelijk om te zweten.’

Het was een van de vele momenten in het gesprek waarop Andrew zijn positie verder aan het wankelen bracht. Hij ontkende in alle toonaarden seks te hebben gehad met Roberts. De foto waarop hij lachend met zijn arm om haar middel staat, deed hij af als ‘nep’. Ook zei hij geen spijt te hebben van zijn contact met Epstein, omdat dit destijds goed was voor zijn handelscontacten. Hij gaf geen enkel blijk van medeleven met Epsteins slachtoffers.

Hoongelach

Commentatoren spreken van een publiciteitsramp. Op sociale media ontstond dit weekend meteen een vloedgolf aan publiek ongeloof en hoongelach – verder aangezwengeld door een reeks foto’s waarin Andrew bezweet op dansvloeren staat. Britse royaltywatchers vragen zich af of de positie van de prins als lid van het koningshuis nog wel houdbaar is.

Het doek lijkt te vallen voor Andrew, al is de slotakte niet plotseling gekomen. De hertog van York grossiert al decennia in schandalen. Nadat hij in 1996 was gescheiden van zijn vrouw Sarah Ferguson, met wie hij twee kinderen heeft, verwierf hij de bijnaam ‘Prins Playboy’. Zijn grootste hobby: mooie modellen op exclusieve feestjes. Zo bracht Andrew een bezoek aan Epsteins privé-eiland in het Caribisch gebied.

Hij kreeg niettemin alle kans om zijn reputatie te verbeteren. Nadat Andrew in 2001 de Britse marine verliet, werd hij speciaal gezant voor de buitenlandse handel van het Verenigd Koninkrijk. Maar al snel ontstond het beeld in de Britse media dat de prins de handelsreisjes vooral gebruikte voor het bezoeken van golfbanen en nog meer feesten. ‘Air Miles Andy’, werd hij ook wel genoemd.

Wapensmokkelaar

Zijn voorliefde voor dubieuze contacten leek hem ook weinig goed te doen. Zo kwam hij in opspraak door de schoonzoon van de Tunesische dictator Ben Ali op de lunch uit te nodigen in Buckingham Palace. Hij ging er een paar dagen tussenuit met een Libische wapensmokkelaar. Een van zijn huizen verkocht hij voor drie miljoen pond (zo’n 3,5 miljoen euro) boven de vraagprijs aan de schoonzoon van de toenmalige Kazachse president Noersoeltan Nazarbajev.

Prins Andrew legde zijn functie als handelsgezant in 2011 neer vanwege de groeiende kritiek op zijn relatie met Epstein. Maar hij bleef zich inzetten voor het bedrijfsleven. Drie jaar later richtte hij het platform Pitch@Palace op. Jonge ondernemers komen daar jaarlijks samen met investeerders uit het bedrijfsleven om nieuwe ideeën voor te leggen. Het platform claimt duizenden banen te hebben gecreëerd. Grote bedrijven als Google, Microsoft en Tencent zijn eraan verbonden.

Maar het is de vraag of er toekomst is voor het netwerkevenement. Sinds afgelopen weekend hebben diverse bedrijven aangegeven hun steun op te zeggen om reputatieschade te beperken. Hoofdsponsor KPMG stopt de samenwerking per direct. Verzekeringsbedrijf Aon bevestigde aan de BBC dat het zijn logo van de website van Pitch@Palace heeft laten verwijderen. Volgens Aon had het logo er sowieso nooit mogen staan, omdat het bedrijf nooit echt medewerking aan het netwerkevenement zou hebben verleend.