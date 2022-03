Het diplomatieke zwaargewicht dat de relatie van de Verenigde Staten met de VN moet herstellen

Linda Thomas-Greenfield is een van de gezichten van het Amerikaanse beleid tijdens de oorlog in Oekraïne. Als ambassadeur wil ze het vertrouwen van Amerikanen in de VN herstellen en dat van de VN in Amerikanen.

Linda Thomas-Greenfield (69) kreeg ooit een AK-47 op haar hoofd gericht. De genocide in Rwanda was net uitgebroken, en zij werkte als diplomaat in het Oost-Afrikaanse land. Een jongeman had de opdracht om Agathe Uwilingiyimana, de toenmalige premier te vermoorden. Toen hij Linda zag, dacht hij dat zij het was. Linda Thomas-Greenfield bleef rustig, glimlachte, gaf haar naam, vroeg wie hij was — en overtuigde hem zo haar niet te doden.

De 31ste VN-ambassadeur van de Verenigde Staten weet tot mensen door te dringen. In de diplomatieke wereld, waar ze al meer dan 35 jaar rondstruint, doet ze dat volgens haar zelfbedachte principe: Gumbo Diplomacy. Ze nodigt tegenstanders uit voor een bord gumbo, de befaamde stoofpot uit haar zuidelijke thuisstaat Louisiana, en houdt dan haar pleidooi.

In my thirty-five years in the Foreign Service across the world, I put a Cajun spin on it. I call it Gumbo diplomacy.



Wherever I was posted, I’d invite people of all walks then make homemade gumbo. Thats how you break down barriers, connect, and see each-other as humans. pic.twitter.com/Au1Qd7Yczq — Linda Thomas-Greenfield (@LindaT_G) 24 november 2020

‘Ik ben een groot fan; ze heeft heel wat in haar mars’, zei John Kerry, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en haar oude baas. Als ze een vervelend bericht bij een leider moest bezorgen, maakte Kerry zich geen seconde zorgen: ‘Ze kan zo hard zijn als nodig is.’

Zwaargewicht

Amerikanen die VN-ambassadeur worden, zijn doorgaans zwaargewichten: denk aan George H. Bush, Madeleine Albright, Susan Rice, Samantha Power. Met haar lange staat van dienst op het ministerie van Buitenlandse Zaken hoort Thomas-Greenfield gemakkelijk in dat rijtje thuis. Ze was ambassadeur in Liberia, werkte op de ambassades in Kenia, Jamaica, Zwitserland, en Pakistan en diende als onderminister voor Afrikaanse aangelegenheden onder president Barack Obama.

Kort na het aantreden van president Donald Trump werd ze een van de slachtoffers van zijn grootscheepse zuivering aan de top van het ministerie, en ging met pensioen. In 2020 vroeg president Biden haar terug.

De Verenigde Naties heeft na Trump – die met zijn America First politiek sceptisch was over multilaterale samenwerking – wat extra liefde nodig. Na vier jaar ijskoude relaties tussen de VS en de VN, wil Thomas-Greenfield het klimaat verbeteren in het hoofdkwartier in New York. Ze wil het vertrouwen herstellen van Amerikanen in de VN, en dat van de VN in Amerikanen.

‘Wanneer Amerika meedoet, consistent is en vasthoudend is,’ zegt Thomas-Greenfield tijdens de hoorzitting over haar kandidatuur, ‘wanneer we onze invloed aanwenden in overeenstemming met onze waarden, dan kunnen de VN een onmisbare instelling zijn voor het bevorderen van vrede, veiligheid en welzijn.’

Nu krijgt Thomas-Greenfield, sneller dan wie dan ook had gedacht, de kans om dat te bewijzen. Tijdens de eerste grote oorlog die sinds haar aantreden is uitgebroken kan ze echter, met Rusland als permanent lid in de Veiligheidsraad, niet zoveel veranderen als ze zou willen. In een spoedvergadering op woensdag stemde een overweldigende meerderheid van landen in met een voorstel om van Rusland te eisen alle troepen terug te trekken uit Oekraïne, maar de resolutie is niet bindend. Haar vele oproepen aan de Russen om Oekraïne met rust te laten, haalden de afgelopen weken niets uit. Maar namens de VS kan ze wél klappen uitdelen. ‘Ze zullen pijn voelen’, zei Thomas-Greenfield zondag op nieuwszender NBC. Ze beloofde de Russen dat ze hardere sancties kunnen verwachten ‘als Poetin zijn aanval intensiveert’.

Ongemakkelijke waarheid

Lang voordat ze zich zorgen maakte over autoritaire leiders die bommen gooien op landen, had Linda Thomas-Greenfield te kampen met een ander, binnenlands gevaar: de Ku Klux Klan. In de jaren ’50 zat Thomas-Greenfield op een gesegregeerde school in het diep-racistische zuiden van Amerika, waar de KKK regelmatig een kruis verbrandde in de tuin van haar buren.

‘Ik ken het lelijke gezicht van racisme’, zei ze vorig jaar maart tijdens haar toespraak bij de VN. ‘Ik heb racisme meegemaakt, en ik heb racisme overleefd.’

Nadat ze haar middelbare schooldiploma had behaald, als eerste van haar familie, ging ze studeren aan de Louisiana State University, als een van de eerste zwarte studenten. KKK-leider David Duke oefende veel invloed uit op haar campus.

Als een van de eerste mensen maakte ze van ras een thema op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft het nooit moeilijk gevonden om de ‘ongemakkelijke waarheid’ te vertellen, zegt Thomas-Greenfield in interviews. Ook niet als het over het slavernijverleden van de VS ging. ‘Amerika is niet de bron van slavernij. Andere dragen deze schaamte ook.’ Op veel plekken bestaat slavernij nog steeds, zei ze in haar toespraak, en ook daar moet over gesproken worden. Ze heeft het regelmatig over het racisme van China tegen de Oeigoeren en de onderdrukking van de Rohingya.

Ze bewondert het maatschappelijke verzet tegen racisme dat volgde op de dood van George Floyd in mei 2020. Zelf loopt ze ook regelmatig met T-shirts en petjes van Black Lives Matter rond. ‘Rassendiscriminatie kan hopeloos lijken’, zei ze, maar zij blijft ‘hoopvol’, omdat ze jarenlang heeft gezien hoe gemeenschappen en landen in staat zijn te veranderen. ‘Die vooruitgang heb ik in mijn eigen leven ervaren.’